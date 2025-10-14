USD/CAD mencapai level tertinggi baru enam bulan mendekati 1,4050 menjelang pidato Fed Powell

Postingan USD/CAD mencapai level tertinggi enam bulan baru mendekati 1.4050 menjelang pidato Ketua Fed Powell muncul di BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD menguat untuk hari kedua berturut-turut, diperdagangkan sekitar level tertinggi enam bulan baru di 1.4043 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Para pedagang kemungkinan akan mengamati Ketua Bank Sentral AS (Fed) Jerome Powell, yang dijadwalkan berbicara tentang Prospek Ekonomi dan Kebijakan Moneter di Pertemuan Tahunan National Association for Business Economics (NABE) di Philadelphia nanti hari ini. Penguatan pasangan USD/CAD mungkin terbatas karena Dolar AS (USD) bisa menghadapi tantangan di tengah meningkatnya kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Fed pada akhir tahun. CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar saat ini memperkirakan peluang hampir 97% untuk pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan kemungkinan 92% untuk penurunan lain pada Desember. Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson mengatakan pada hari Senin bahwa meningkatnya risiko terhadap pasar kerja mendukung pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral AS, karena tarif perdagangan sekarang tampaknya tidak akan mendorong inflasi setinggi yang diperkirakan. Kekhawatiran pasar semakin dalam di tengah penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, karena Gedung Putih melanjutkan dengan pemecatan federal secara luas. Penutupan ini diperkirakan akan membebani ekonomi AS, dengan cek gaji yang terlewat dan penghentian layanan pemerintah senilai miliaran dolar kemungkinan akan berdampak melampaui pegawai federal dan mempengaruhi masyarakat luas. Pasangan USD/CAD mungkin kehilangan momentum karena Dolar Kanada (CAD) bisa mendapat dukungan karena data ketenagakerjaan Kanada yang positif mengurangi taruhan pada pemotongan suku bunga Bank of Canada (BoC) lainnya bulan ini. Investor melihat peluang sekitar 50% bank sentral Kanada memotong suku bunga pada keputusan kebijakan berikutnya pada 29 Oktober, turun dari peluang 72% sebelum data tersebut. FAQ Dolar Kanada Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), ... Postingan USD/CAD mencapai level tertinggi enam bulan baru mendekati 1.4050 menjelang pidato Ketua Fed Powell muncul di BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD menguat untuk hari kedua berturut-turut, diperdagangkan sekitar level tertinggi enam bulan baru di 1.4043 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Para pedagang kemungkinan akan mengamati Ketua Bank Sentral AS (Fed) Jerome Powell, yang dijadwalkan berbicara tentang Prospek Ekonomi dan Kebijakan Moneter di Pertemuan Tahunan National Association for Business Economics (NABE) di Philadelphia nanti hari ini. Penguatan pasangan USD/CAD mungkin terbatas karena Dolar AS (USD) bisa menghadapi tantangan di tengah meningkatnya kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Fed pada akhir tahun. CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar saat ini memperkirakan peluang hampir 97% untuk pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan kemungkinan 92% untuk penurunan lain pada Desember. Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson mengatakan pada hari Senin bahwa meningkatnya risiko terhadap pasar kerja mendukung pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral AS, karena tarif perdagangan sekarang tampaknya tidak akan mendorong inflasi setinggi yang diperkirakan. Kekhawatiran pasar semakin dalam di tengah penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, karena Gedung Putih melanjutkan dengan pemecatan federal secara luas. Penutupan ini diperkirakan akan membebani ekonomi AS, dengan cek gaji yang terlewat dan penghentian layanan pemerintah senilai miliaran dolar kemungkinan akan berdampak melampaui pegawai federal dan mempengaruhi masyarakat luas. Pasangan USD/CAD mungkin kehilangan momentum karena Dolar Kanada (CAD) bisa mendapat dukungan karena data ketenagakerjaan Kanada yang positif mengurangi taruhan pada pemotongan suku bunga Bank of Canada (BoC) lainnya bulan ini. Investor melihat peluang sekitar 50% bank sentral Kanada memotong suku bunga pada keputusan kebijakan berikutnya pada 29 Oktober, turun dari peluang 72% sebelum data tersebut. FAQ Dolar Kanada Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), ...