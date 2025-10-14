USD/CAD mencapai level tertinggi baru enam bulan mendekati 1,4050 menjelang pidato Fed Powell

USD/CAD meraih keuntungan untuk hari kedua berturut-turut, diperdagangkan di sekitar level tertinggi baru enam bulan di 1,4043 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Para pedagang kemungkinan akan mengamati Ketua Federal Reserve (Fed) AS Jerome Powell, yang dijadwalkan berbicara tentang Prospek Ekonomi dan Kebijakan Moneter di Pertemuan Tahunan National Association for Business Economics (NABE) di Philadelphia nanti hari ini.
Kenaikan pasangan USD/CAD mungkin terbatas karena Dolar AS (USD) bisa menghadapi tantangan di tengah meningkatnya peluang pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Fed pada akhir tahun. CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar saat ini memperkirakan hampir 97% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan 92% kemungkinan penurunan lain pada Desember.
Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson mengatakan pada hari Senin bahwa meningkatnya risiko terhadap pasar kerja menjadi alasan untuk lebih banyak pemotongan suku bunga oleh bank sentral AS, karena tarif perdagangan sekarang tampaknya tidak akan mendorong inflasi setinggi yang diperkirakan.
Kecemasan pasar semakin dalam di tengah penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, karena Gedung Putih melanjutkan dengan pemberhentian federal secara luas. Penutupan ini diperkirakan akan membebani ekonomi AS, dengan gaji yang tidak dibayarkan dan penghentian layanan pemerintah senilai miliaran dolar kemungkinan akan berdampak melampaui karyawan federal dan mempengaruhi masyarakat luas.
Pasangan USD/CAD mungkin kehilangan posisi karena Dolar Kanada (CAD) bisa mendapat dukungan karena data ketenagakerjaan Kanada yang positif mengurangi taruhan pada pemotongan suku bunga Bank of Canada (BoC) lainnya bulan ini. Investor melihat peluang sekitar 50% bank sentral Kanada memotong suku bunga pada keputusan kebijakan berikutnya pada 29 Oktober, turun dari 72% peluang sebelum data tersebut.
FAQ Dolar Kanada
Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, kesehatan ekonominya, inflasi dan Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara nilai ekspor Kanada versus impornya. Faktor lain termasuk sentimen pasar – apakah investor mengambil aset berisiko lebih banyak (risk-on) atau mencari tempat aman (risk-off) – dengan risk-on bersifat positif untuk CAD. Sebagai mitra dagang terbesarnya, kesehatan ekonomi AS juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi Dolar Kanada.
Bank of Canada (BoC) memiliki pengaruh signifikan terhadap Dolar Kanada dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga untuk semua orang. Tujuan utama BoC adalah menjaga inflasi pada 1-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif lebih tinggi cenderung positif untuk CAD. Bank of Canada juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama bersifat negatif untuk CAD dan yang kedua positif untuk CAD.
Harga Minyak adalah faktor kunci yang mempengaruhi nilai Dolar Kanada. Minyak bumi adalah ekspor terbesar Kanada, sehingga harga Minyak cenderung memiliki dampak langsung pada nilai CAD. Umumnya, jika harga Minyak naik, CAD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya jika harga Minyak turun. Harga Minyak yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan lebih besar untuk Neraca Perdagangan positif, yang juga mendukung CAD.
Meskipun inflasi secara tradisional selalu dianggap sebagai faktor negatif bagi mata uang karena menurunkan nilai uang, sebaliknya yang terjadi di zaman modern dengan pelonggaran kontrol modal lintas batas. Inflasi yang lebih tinggi cenderung membuat bank sentral menaikkan suku bunga yang menarik lebih banyak arus masuk modal dari investor global yang mencari tempat menguntungkan untuk menyimpan uang mereka. Ini meningkatkan permintaan untuk mata uang lokal, yang dalam kasus Kanada adalah Dolar Kanada.
Rilis data makroekonomi mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Dolar Kanada. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat mempengaruhi arah CAD. Ekonomi yang kuat baik untuk Dolar Kanada. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong Bank of Canada untuk menaikkan suku bunga, yang mengarah pada mata uang yang lebih kuat. Namun, jika data ekonomi lemah, CAD kemungkinan akan turun.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-reaches-fresh-six-month-highs-near-14050-ahead-of-fed-powells-speech-202510140257