Verstappen Mendominasi Saat Pertarungan Gelar Semakin Intensif

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 06:06
(L/R) Peraih posisi kedua pembalap Inggris McLaren Lando Norris, peraih posisi pertama pembalap Belanda Red Bull Racing Max Verstappen, mekanik Red Bull Racing Chris Gent dan peraih posisi ketiga pembalap Monako Ferrari Charles Leclerc merayakan di podium setelah Grand Prix Formula Satu Amerika Serikat di Circuit of the Americas di Austin, Texas, pada 19 Oktober 2025. (Foto oleh Jim WATSON / AFP) (Foto oleh JIM WATSON/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Max Verstappen melanjutkan performa gemilangnya dengan kemenangan di Grand Prix Amerika Serikat, memperkuat upayanya untuk meraih gelar juara pembalap kelima berturut-turut.

Memulai dari pole position, Verstappen mendominasi balapan dari awal hingga akhir, mengamankan kemenangan dengan selisih 7,959 detik di depan pesaing gelar Lando Norris, yang sibuk bertarung dengan Charles Leclerc dari Ferrari untuk posisi P2 sepanjang balapan.

Perolehan penuh 33 poin Verstappen akhir pekan ini dengan kemenangan di sprint dan balapan utama telah membawa total poinnya menjadi 306, dengan pembalap Belanda tersebut kini tertinggal 40 poin dari pemimpin saat ini Oscar Piastri dan hanya 26 poin dari Norris di posisi kedua.

Kemenangannya juga membawa total kemenangan musim ini menjadi lima, menyamai Norris, dan kini ia memiliki setiap kesempatan untuk terus mengurangi jarak dengan McLaren dan membalikkan keadaan kejuaraan pembalap dalam lima putaran tersisa.

AUSTIN, TEXAS – 19 OKTOBER: Pemenang balapan Max Verstappen dari Belanda dan Oracle Red Bull Racing mengangkat trofinya di podium selama Grand Prix F1 Amerika Serikat di Circuit of The Americas pada 19 Oktober 2025 di Austin, Texas. (Foto oleh Peter Fox/Getty Images)

Getty Images

Leclerc melengkapi podium di posisi ketiga sementara Ferrari lainnya yang dikendarai Lewis Hamilton mengamankan posisi keempat di depan Piastri, dengan tekanan yang semakin meningkat pada pembalap Australia tersebut karena keunggulannya menyusut menjadi hanya 14 poin.

George Russell mendarat di posisi keenam untuk Mercedes di depan Yuki Tsunoda dan Nico Hulkenberg, dengan Oliver Bearman dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar.

Di tempat lain, Carlos Sainz dari Williams mengalami balapan yang sulit, bertabrakan dengan Kimi Antonelli pada putaran ke-7, yang membuat pembalap Mercedes tersebut terputar keluar lintasan. Namun Antonelli berhasil kembali ke balapan dan finis di posisi ke-13, sementara Sainz terpaksa pensiun, mengakhiri akhir pekan yang cemerlang di COTA setelah mengamankan posisi ketiga dalam sprint hari Sabtu.

ForbesKalender F1 2025: Jadwal Balapan Lengkap Dan Venue SprintOleh Yara ElshebinyForbesKalender F1 2026: Jadwal Balapan Lengkap Dan Venue SprintOleh Yara Elshebiny

Hasil Grand Prix Amerika Serikat F1 2025

Berikut adalah hasil balapan untuk GP Amerika Serikat di Circuit of the Americas:

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing): 1:34:00.161
  2. Lando Norris (McLaren): +7.959s
  3. Charles Leclerc (Ferrari): +15.373s
  4. Lewis Hamilton (Ferrari): +28.536s
  5. Oscar Piastri (McLaren): +29.678s
  6. George Russell (Mercedes): +33.456s
  7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing): +52.714s
  8. Nico Hulkenberg (Kick Sauber): +57.249s
  9. Oliver Bearman (Haas): +64.722s
  10. Fernando Alonso (Aston Martin): +70.001s
  11. Liam Lawson (Racing Bulls)
  12. Lance Stroll (Aston Marin)
  13. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  14. Alexander Albon (Williams)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  19. Pierre Gasly (Alpine)

DNF: Carlos Sainz (Williams)

Sumber: https://www.forbes.com/sites/yaraelshebiny/2025/10/19/2025-f1-united-states-grand-prix-results-verstappen-dominates-as-title-fight-intensifies/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

