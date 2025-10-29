BursaDEX+
Poin Utama Raksasa kartu kredit dan debit Visa telah mengumumkan bahwa mereka akan memperluas dukungan stablecoin ke aset yang didukung fiat yang diterbitkan di beberapa blockchain, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan cara pembayaran dapat diselesaikan dan uang dapat ditransfer melalui jaringan Visa. Saat berbicara kepada investor selama Q4 2025 Visa ... Baca selengkapnya

Visa Akan Mendukung Stablecoin Di Empat Blockchain, Saat Pembayaran Terkait Stablecoin Meningkat Empat Kali Lipat YoY

Oleh: Bitemycoin
2025/10/29 19:41
Poin Kunci

  • Raksasa pembayaran global Visa telah mengumumkan bahwa mereka akan memperluas layanan stablecoin untuk mendukung empat token yang diterbitkan di empat blockchain berbeda yang dapat dikonversi ke 25 mata uang fiat.
  • CEO Visa Ryan Mclnerney menekankan dalam panggilan pendapatan akhir tahun kepada investor bahwa volume transaksi stablecoin bulanan perusahaan telah melampaui $2,5 miliar, lebih dari empat kali lipat dari tingkat tahunan tahun sebelumnya.
  • Visa saat ini mendukung stablecoin USDC, EURC, PYSUD, dan GUSD di blockchain Ethereum, Solana, Stellar, dan Avalanche. Sejak 2020, perusahaan telah memproses lebih dari $140 miliar dalam arus masuk stablecoin.
  • Pada September, perusahaan meluncurkan Visa Direct, program percontohan yang bertujuan untuk memfasilitasi layanan yang berfokus pada stablecoin untuk klien dan pelanggannya. Ini termasuk memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mencetak dan membakar stablecoin mereka sendiri.

Raksasa kartu kredit dan debit Visa telah mengumumkan bahwa mereka akan memperluas dukungan stablecoin ke aset yang didukung fiat yang diterbitkan di beberapa blockchain, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan cara pembayaran dapat diselesaikan dan uang dapat ditransfer melalui jaringan Visa.

Saat berbicara kepada investor selama panggilan pendapatan akhir tahun dan Q4 2025 Visa pada hari Selasa, CEO Ryan Mclnerney mengatakan bahwa perusahaan akan bekerja pada penawaran stablecoin mereka di tengah pertumbuhan yang kuat selama tahun keuangan sebelumnya. 

Visa Akan Mendukung Empat Stablecoin yang Diterbitkan di Empat Blockchain, karena Pengeluaran Kartu Terkait Stablecoin Tumbuh 4x pada 2025

Perusahaan berencana menambahkan dukungan untuk empat stablecoin yang diterbitkan di empat "blockchain unik". Aset-aset tersebut akan mewakili dua mata uang fiat yang saat ini diterima oleh Visa dan dapat dikonversi ke lebih dari 25 mata uang fiat tradisional.

Mclenerney juga menekankan bahwa sejauh ini di kuartal keempat tahun fiskal, pengeluaran kartu Visa terkait stablecoin telah meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Meskipun CEO tidak berbagi detail lebih lanjut tentang stablecoin atau jaringan yang akan didukung Visa, langkah ini bertujuan untuk memperkuat potensi perusahaan untuk aset kripto yang didukung fiat.

Permintaan dan dukungan untuk pembayaran stablecoin melonjak terutama setelah Amerika Serikat mengesahkan undang-undang GENIUS pada Juli, membawa kejelasan dan kepastian regulasi yang sangat dibutuhkan untuk token yang dipatok ke USD. 

Sejak 2020, Visa telah memfasilitasi lebih dari $140 miliar dalam arus kripto dan stablecoin, yang termasuk pengguna memanfaatkan rel pembayaran untuk membeli lebih dari $100 miliar dalam aset kripto dan stablecoin. Raksasa pembayaran kartu ini sudah mendukung stablecoin, termasuk USD Coin (USDC) dan Euro Coin (EURC) dari Circle, PayPal USD (PYUSD), dan Global Dollar (GUSD), di blockchain Ethereum, Solana, Stellar, dan Avalanche.

Perluasan jumlah stablecoin dan blockchain yang tersedia bagi pengguna untuk penyelesaian telah tercermin dalam pertumbuhan tahunan perusahaan, dengan volume transaksi bulanan yang sudah melampaui tingkat tahunan $2,5 miliar.

Visa Akan Mengizinkan Bank dan Lembaga Keuangan untuk Mencetak dan Membakar Stablecoin Asli, dan Melakukan Pembayaran Lintas Batas

Mclnerney juga menyoroti beberapa area fokus utama untuk Visa di ruang stablecoin, seperti memperluas penawaran kripto untuk bank dan lembaga keuangan tradisional lainnya, dan memfasilitasi lebih banyak transaksi lintas batas melalui stablecoin, sebelum menambahkan bahwa "masih banyak lagi yang akan datang".

Pada September, perusahaan meluncurkan pilot Visa Direct, memungkinkan bank dan lembaga keuangan untuk mendanai terlebih dahulu pembayaran lintas batas dalam USDC dan EURC. Tahap kedua akan bekerja pada peningkatan lapisan solusi melalui investasi, memungkinkan Visa untuk menawarkan lebih banyak fitur berbasis stablecoin kepada klien dan pelanggannya.

Visa telah mulai mengizinkan bank untuk mencetak dan membakar stablecoin mereka sendiri melalui platform aset tokenisasi perusahaan, dan menambahkan kemampuan stablecoin untuk meningkatkan pergerakan uang lintas batas melalui Visa Direct.

CEO juga mencatat bahwa perusahaan kini mengoperasikan lebih dari 130 program penerbitan kartu terkait stablecoin di lebih dari 40 negara.

Postingan Visa Akan Mendukung Stablecoin Di Empat Blockchain, Karena Pembayaran Terkait Stablecoin Meningkat Empat Kali Lipat YoY pertama kali muncul di BiteMyCoin.

