Politik Washington Mengancam untuk Menggagalkan Legislasi Kripto yang Telah Lama Ditunggu

Regulasi

Upaya reformasi kripto yang telah lama dijanjikan Washington sekali lagi menghadapi hambatan – kali ini bukan karena definisi atau pengawasan, tetapi politik.

Setelah berbulan-bulan negosiasi tertutup, para senator tetap terpecah mengenai cara mendefinisikan aset digital, cara membagi kekuasaan regulasi, dan siapa yang seharusnya diizinkan untuk berinvestasi. Apa yang dimulai sebagai proyek bipartisan untuk memodernisasi hukum keuangan telah berubah menjadi kebuntuan yang dapat mendorong tindakan berarti ke lanskap pasca-pemilihan tahun depan, menurut penilaian baru dari Grup Riset Washington TD Cowen.

Pertarungan Tentang Siapa yang Mengendalikan Kripto

Draf terbaru dari Senat Republik mencoba membagi yurisdiksi antara SEC dan CFTC, sambil menciptakan kategori hukum baru untuk "aset tambahan" – token yang tidak sesuai dengan hukum sekuritas tradisional. Namun, Demokrat membalas dengan proposal yang lebih singkat dan berfokus pada DeFi yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas ilegal, yang langsung ditolak oleh staf Republik sebagai tidak dapat dilaksanakan.

Balas dendam ini dengan cepat tersebar ke media. Seorang asisten Demokrat menuduh pihak lain membocorkan teks yang tidak lengkap, mengatakan tuntutan mereka untuk tanggal markup sebelum menyetujui bahasa seperti "merencanakan pernikahan sebelum kencan pertama."

Bagi pengamat luar, ini menjadi studi kasus lain tentang bagaimana regulasi kripto di Washington bergerak dua langkah maju dan tiga langkah mundur.

Pemilihan Di Atas Legislasi

Analis TD Cowen Jaret Seiberg tidak melihat perselisihan terbaru sebagai pukulan fatal tetapi sebagai bukti bahwa pembuat undang-undang tidak memiliki keinginan untuk bergerak cepat. "Ini bukan tentang proses – ini tentang prioritas," catatannya berbunyi. Dengan pemilihan paruh waktu yang semakin dekat dan hanya beberapa hari kerja Senat yang tersisa, peluang kemajuan tahun ini semakin cepat memudar.

Setelah musim kampanye benar-benar dimulai, kripto kemungkinan akan turun dalam agenda karena pembuat undang-undang fokus pada pemilihan kembali dan posisi politik.

Kepentingan Pribadi Memperumit Debat

Di balik kebisingan prosedural terletak masalah yang lebih eksplosif: aturan konflik kepentingan. Proposal Demokrat akan melarang pejabat senior – termasuk presiden dan keluarga mereka – dari memiliki saham di perusahaan kripto. Klausul itu, kata orang dalam, diam-diam telah menjadi titik penghambat terbesar.

Tindakan ini muncul di tengah pengawasan yang meningkat terhadap hubungan Presiden Trump yang dilaporkan dengan usaha aset digital seperti World Liberty Financial dan token TRUMP dan MELANIA. Bloomberg baru-baru ini memperkirakan pendapatan keluarganya terkait kripto sekitar $620 juta, angka yang hanya mengintensifkan gesekan partisan.

Tim Seiberg menyimpulkan bahwa meskipun kesepakatan masih mungkin secara teknis dalam 12 bulan, "sekarang ada jauh lebih banyak insentif untuk menunda daripada bertindak."

Bagi industri kripto, itu berarti satu tahun lagi ketidakpastian – dan pengingat lain bahwa di Washington, waktu politik sering kali lebih penting daripada urgensi teknologi.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Penulis

Kosta bergabung dengan tim pada tahun 2021 dan dengan cepat memantapkan dirinya dengan kehausannya akan pengetahuan, dedikasi luar biasa, dan pemikiran analitis. Dia tidak hanya membahas berbagai topik terkini, tetapi juga menulis ulasan, artikel PR, dan materi pendidikan yang sangat baik. Artikelnya juga dikutip oleh agensi berita lain.

Cerita terkait







Artikel berikutnya