Bermain game Web3 tanpa hambatan dimulai secara instan dengan SACHI — Kesenangan adalah yang utama. Dompet bisa menunggu

[Dubai, UAE] Selama bertahun-tahun, salah satu hambatan terbesar untuk adopsi mainstream game Web3 adalah tahap pengaturan dompet. Banyak upaya untuk memainkan game berbasis token terhenti pada tahap ini karena berbagai alasan.

Kombinasi frasa seed, ekstensi, dan transfer token dapat dengan cepat menjadi membingungkan bagi pendatang baru, yang langsung kewalahan dengan beberapa operasi dompet ini. Dalam kebanyakan kasus, beberapa bahkan tidak pernah sampai pada tahap benar-benar memainkan game, merasa terhalang oleh dinding teknis yang menjaga game tersebut.

SACHI, universe game kompetitif Web3 yang imersif, membantu pengguna mengatasi hambatan ini sepenuhnya menggunakan sistem onboarding yang dirancang untuk memudahkan transisi pengguna ke kemahiran Web3 menggunakan jembatan yang benar-benar tidak terlihat yang tampak tidak berbeda dari antarmuka Web2 yang sudah mereka kenal.

Alih-alih meminta pemain untuk menghubungkan dompet sebelum mereka bermain, SACHI membalik skrip: masuk dulu, nikmati gamenya, dan hubungkan hanya ketika Anda siap. Pendekatan mulus ini mengutamakan kesenangan daripada hambatan, menjadikan "coba SACHI" sebagai pilihan yang realistis dan mengundang bagi siapa saja, bahkan mereka yang tidak familiar dengan kripto.

Main Sekarang, Dompet Nanti

Di SACHI, pemain dapat membuka platform secara instan berkat pixel streaming. Tanpa instalasi, tanpa unduhan, dan tanpa dompet yang diperlukan. Baik di ponsel, laptop, atau tablet, pemain disambut dengan gameplay Unreal Engine 5 yang mulus sejak saat mereka memulai game.

Alur "kesenangan-pertama" SACHI adalah bukti kepercayaan diri proyek pada lingkungan gamingnya sebagai pengalaman mandiri bahkan tanpa elemen blockchain. Tentu saja, pemain yang menikmati game dan ingin membuka seluruh rangkaian ekosistem Web3 SACHI, termasuk fitur sosial dan hadiah token, kemudian dapat memilih untuk menghubungkan dompet kripto mereka.

Desain onboarding yang ramah mainstream ini membuat SACHI lebih mudah diakses oleh:

yang penasaran dan membutuhkan kesempatan tepat untuk masuk ke dunia kripto. Mitra dan kreator yang ingin berbagi pengalaman "klik-untuk-main" instan dengan komunitas mereka.

Dengan menghilangkan kompleksitas dari titik masuk, SACHI memposisikan dirinya sebagai platform Web3 paling ramah mainstream di pasar.

Acara Onboarding Besar Berikutnya Web3

Hamster Kombat menjadi sangat populer pada 2024 karena memberikan kesederhanaan yang bisa diterima oleh gamer mainstream. Tidak ada yang lebih mudah daripada klik, main, nikmati.

SACHI membawanya lebih jauh lagi, secara dramatis menurunkan hambatan masuk dan secara eksponensial meningkatkan hadiah Web3. Untuk pertama kalinya, fokus beralih dari hambatan teknis yang tidak perlu yang membatasi gaming berbasis Web3 ke manfaat token dan hadiah tata kelola yang dapat dibuka pengguna ketika mereka siap untuk menjelajahi teknologi blockchain.

Selain pemain yang penasaran dengan Web3 yang tertarik pada model game bebas teknis SACHI, pemain tanpa minat Web3 apa pun dapat dengan mudah menikmati gameplay yang mulus yang dibangun di Unreal Engine 5 di ponsel, laptop, atau tablet mereka.

"Tujuan kami sederhana: membuat Web3 sejauh mungkin tidak mencolok," kata Jonas Martisius, CEO SACHI. "Pemain harus merasakan keajaiban SACHI terlebih dahulu. Dompet, token, dan mekanisme on-chain bisa datang kemudian, ketika mereka siap untuk menjelajah lebih dalam. Inilah cara gaming Web3 tumbuh menjadi mainstream."

Mulai bermain SACHI dalam hitungan detik, tanpa dompet, tanpa pengaturan, hanya masuk instan ke Dunia Gaming Imersif.

Ketika Anda siap, perjalanan Web3 Anda akan menunggu.

Tentang SACHI

SACHI adalah universe gaming kompetitif Web3 imersif yang menggabungkan gameplay kualitas AAA dengan fitur sosial real-time dan ekonomi berbasis blockchain. Didukung oleh Unreal Engine 5 dan pixel streaming, SACHI dapat diakses di perangkat apa pun secara instan, tanpa unduhan, tanpa perangkat keras canggih, dan tanpa dompet yang diperlukan untuk memulai. Dengan menempatkan kesenangan di depan pengaturan, SACHI mendefinisikan ulang bagaimana pemain berpindah dari Web2 ke Web3, secara tidak terlihat.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/web3-gaming-without-barriers-starts-instantly-with-sachi-fun-comes-first-wallets-can-wait/