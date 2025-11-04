Apa itu Dompet Multi-Tanda Tangan (Multi-Sig) dalam Kripto?

Dalam dunia kripto, di mana keamanan sangat penting, multi-signature (multi-sig) muncul sebagai fitur yang tak terhindarkan. Multi-signature umumnya digunakan oleh dompet kripto, di mana beberapa tanda tangan dari kunci privat kriptografi yang berbeda diperlukan untuk melakukan transaksi.
Multi-signature bermanfaat, terutama bagi individu dan bisnis yang menggunakan cryptocurrency. Namun, mereka tidak sepenuhnya bebas dari kompleksitas dan risiko.
Dalam artikel ini, Anda akan membaca secara detail tentang keuntungan dan kerugian penggunaan dompet multi-signature. Anda juga akan memahami perbedaan antara dompet single-signature dan multi-signature.
Dalam dompet kripto, baik itu dompet single-signature atau multi-signature, tanda tangan diperlukan untuk memvalidasi transaksi. Dalam dompet single-signature, hanya tanda tangan pemrakarsa transaksi yang diperlukan. Tetapi dalam dompet multi-signature, tanda tangan dari beberapa pengguna diperlukan untuk memberikan persetujuan dalam bentuk tanda tangan.
Dompet menghasilkan alamat multi-signature, dan sejumlah alamat tertentu dari grup multi-signature harus menandatangani transaksi menggunakan kunci publik mereka. Pemrograman khusus yang digunakan akan menggabungkan tanda tangan ini menjadi satu dan menyetujui transaksi.
Dompet multi-signature dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah penandatangan.
Ada juga kombinasi multi-sig lainnya, seperti 5-dari-10 atau 3-dari-7.
Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan utama antara dompet single-signature dan multi-signature.
|Dompet Single-Signature
|Dompet Multi-Signature
|Mereka hanya memerlukan satu tanda tangan.
|Mereka memerlukan beberapa tanda tangan.
|Mereka sederhana dan membantu membuat transaksi cepat.
|Mereka kompleks dan lambat, karena memerlukan persetujuan dari beberapa penandatangan.
|Keamanan rendah atau dapat dikompromikan.
|Keamanan tinggi karena transaksi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua penandatangan.
|Akuntabilitas terbatas.
|Akuntabilitas tinggi karena beberapa penandatangan perlu menyetujui untuk melakukan transaksi.
|Privasi lebih penting karena pengguna dapat menjaga keamanan kunci privat mereka.
|Privasi individu mungkin dikompromikan karena melibatkan beberapa penandatangan.
|Mereka lebih rentan terhadap penipuan dan pencurian.
|Kemungkinan penipuan dan pencurian rendah. Mereka lebih kebal terhadap ancaman phishing.
Dompet multi-signature sangat menguntungkan bagi pengguna yang memprioritaskan keamanan dan akuntabilitas. Berikut adalah keuntungan utama dompet multi-signature yang harus Anda ingat.
Meskipun dompet multi-signature sangat bermanfaat dalam beberapa hal, mereka juga memiliki kerugian tertentu.
Dompet multi-signature bermanfaat untuk transaksi mata uang digital yang membutuhkan tingkat keamanan dan perhatian yang tinggi. Dompet ini digunakan oleh pemegang rekening bersama, entitas bisnis besar, dan perusahaan yang membutuhkan persetujuan dari beberapa pemangku kepentingan untuk melakukan transaksi. Meskipun mereka memiliki banyak keuntungan, Anda juga harus memperhatikan kerugiannya.
Sebelum Anda menggunakan dompet multi-signature, lakukan riset sendiri untuk memahami kegunaan spesifiknya dalam kasus Anda sehingga Anda dapat mengatasi semua kerugiannya.
Pemulihan dana adalah tugas berat dalam kasus dompet multi-signature karena memerlukan impor beberapa frasa pemulihan dari kunci privat yang berbeda. Jika beberapa kunci ini hilang, tidak mungkin untuk memulihkan dana.
Meskipun sangat aman, dompet multi-signature dapat diretas jika kunci tidak disimpan dan dikelola dengan baik. Bisa ada ancaman dari dalam di mana mayoritas penandatangan dapat berkolusi dan mencuri dana.
Gnosis Safe, Casa, CoPay, dan Armory adalah beberapa dompet multi-signature terbaik di tahun 2025.
Postingan Apa itu Dompet Multi-Signature (Multi-Sig) dalam Kripto? pertama kali muncul di BiteMyCoin.