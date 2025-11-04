BursaDEX+
Apa itu Dompet Multi-Tanda Tangan (Multi-Sig) dalam Kripto?

Oleh: Bitemycoin
2025/11/04 01:48
Dalam dunia kripto, di mana keamanan sangat penting, multi-signature (multi-sig) muncul sebagai fitur yang tak terhindarkan. Multi-signature umumnya digunakan oleh dompet kripto, di mana beberapa tanda tangan dari kunci privat kriptografi yang berbeda diperlukan untuk melakukan transaksi. 

Multi-signature bermanfaat, terutama bagi individu dan bisnis yang menggunakan cryptocurrency. Namun, mereka tidak sepenuhnya bebas dari kompleksitas dan risiko. 

Dalam artikel ini, Anda akan membaca secara detail tentang keuntungan dan kerugian penggunaan dompet multi-signature. Anda juga akan memahami perbedaan antara dompet single-signature dan multi-signature. 

Cara Kerja Dompet Multi-Signature

Dalam dompet kripto, baik itu dompet single-signature atau multi-signature, tanda tangan diperlukan untuk memvalidasi transaksi. Dalam dompet single-signature, hanya tanda tangan pemrakarsa transaksi yang diperlukan. Tetapi dalam dompet multi-signature, tanda tangan dari beberapa pengguna diperlukan untuk memberikan persetujuan dalam bentuk tanda tangan. 

Dompet menghasilkan alamat multi-signature, dan sejumlah alamat tertentu dari grup multi-signature harus menandatangani transaksi menggunakan kunci publik mereka. Pemrograman khusus yang digunakan akan menggabungkan tanda tangan ini menjadi satu dan menyetujui transaksi. 

Jenis Dompet Multi-Signature

Dompet multi-signature dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah penandatangan.

  • 2-dari-2: Dompet ini memerlukan dua kunci privat dan dua penandatangan untuk mengotorisasi transaksi. Ini dapat digunakan dalam rekening bersama di mana persetujuan kedua pemegang rekening diperlukan untuk melakukan transaksi. 
  • 2-dari-3: Jenis dompet ini akan memiliki tiga kunci privat tetapi hanya dua penandatangan. Dompet ini digunakan untuk tujuan bisnis.
  • 3-dari-5: Dompet ini menggunakan lima kunci privat, tetapi hanya memerlukan tiga tanda tangan dari lima tersebut. Ini digunakan oleh bendahara perusahaan dan bisnis besar untuk keamanan tingkat tinggi. 

Ada juga kombinasi multi-sig lainnya, seperti 5-dari-10 atau 3-dari-7.

Perbedaan antara Dompet Single-Signature dan Multi-Signature 

Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan utama antara dompet single-signature dan multi-signature. 

Dompet Single-SignatureDompet Multi-Signature
Mereka hanya memerlukan satu tanda tangan. Mereka memerlukan beberapa tanda tangan.
Mereka sederhana dan membantu membuat transaksi cepat. Mereka kompleks dan lambat, karena memerlukan persetujuan dari beberapa penandatangan.
Keamanan rendah atau dapat dikompromikan. Keamanan tinggi karena transaksi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua penandatangan.
Akuntabilitas terbatas. Akuntabilitas tinggi karena beberapa penandatangan perlu menyetujui untuk melakukan transaksi. 
Privasi lebih penting karena pengguna dapat menjaga keamanan kunci privat mereka. Privasi individu mungkin dikompromikan karena melibatkan beberapa penandatangan. 
Mereka lebih rentan terhadap penipuan dan pencurian. Kemungkinan penipuan dan pencurian rendah. Mereka lebih kebal terhadap ancaman phishing. 

Keuntungan Dompet Multi-Signature 

Dompet multi-signature sangat menguntungkan bagi pengguna yang memprioritaskan keamanan dan akuntabilitas. Berikut adalah keuntungan utama dompet multi-signature yang harus Anda ingat. 

  • Tidak ada titik kegagalan tunggal: Dengan dompet multi-signature, tidak akan ada titik kegagalan tunggal, karena persetujuan dari beberapa kunci privat diperlukan. Itu berarti peretas tidak dapat merusak satu kunci dan melakukan penipuan.
  • Ideal untuk Kolaborasi: Dompet multi-signature ideal untuk kolaborasi dalam kasus seperti bisnis, perusahaan besar, atau usaha patungan di mana ada beberapa pemangku kepentingan. 
  • Akuntabilitas dan Transparansi: Karena melibatkan beberapa kunci privat, akuntabilitas setiap penandatangan tinggi. Semua penandatangan mengetahui transaksi yang terlibat, yang berarti semua proses transparan.
  • Keamanan: Dompet multi-signature lebih aman. Mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk identifikasi dan mitigasi ancaman keamanan.
  • Lebih Sedikit Kesalahan Manusia: Ada lebih sedikit kemungkinan kesalahan buatan manusia karena beberapa penandatangan memeriksa dan memverifikasi proses sebelum memulai transaksi. 

Kerugian Dompet Multi-Signature 

Meskipun dompet multi-signature sangat bermanfaat dalam beberapa hal, mereka juga memiliki kerugian tertentu.

  • Kompleksitas: Melakukan transaksi pada dompet multi-signature cukup kompleks karena jumlah pemangku kepentingan yang terlibat. Mengelola sejumlah besar kunci juga secara teknis kompleks.
  • Transaksi Lebih Lambat: Tidak seperti dompet single-signature, transaksi pada dompet multi-signature lebih lambat, karena persetujuan dari beberapa pemangku kepentingan diperlukan.
  • Biaya Lebih Tinggi: Biaya transaksi tinggi untuk dompet multi-signature karena mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menyimpan informasi tentang beberapa kunci privat.
  • Masalah Kompatibilitas: Dompet multi-signature tidak kompatibel dengan semua blockchain atau penyedia dompet. Ini mempengaruhi interoperabilitas.
  • Ketidakpastian Hukum: Undang-undang dan kerangka peraturan mengenai dompet multi-signature belum sepenuhnya dirumuskan di semua bagian dunia. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam operasi mereka. 

Kesimpulan

Dompet multi-signature bermanfaat untuk transaksi mata uang digital yang membutuhkan tingkat keamanan dan perhatian yang tinggi. Dompet ini digunakan oleh pemegang rekening bersama, entitas bisnis besar, dan perusahaan yang membutuhkan persetujuan dari beberapa pemangku kepentingan untuk melakukan transaksi. Meskipun mereka memiliki banyak keuntungan, Anda juga harus memperhatikan kerugiannya. 

Sebelum Anda menggunakan dompet multi-signature, lakukan riset sendiri untuk memahami kegunaan spesifiknya dalam kasus Anda sehingga Anda dapat mengatasi semua kerugiannya. 

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Mengapa pemulihan dana sulit dalam dompet multi-signature?

Pemulihan dana adalah tugas berat dalam kasus dompet multi-signature karena memerlukan impor beberapa frasa pemulihan dari kunci privat yang berbeda. Jika beberapa kunci ini hilang, tidak mungkin untuk memulihkan dana.

Bisakah dompet multi-signature diretas?

Meskipun sangat aman, dompet multi-signature dapat diretas jika kunci tidak disimpan dan dikelola dengan baik. Bisa ada ancaman dari dalam di mana mayoritas penandatangan dapat berkolusi dan mencuri dana. 

Apa saja dompet multi-signature terbaik di tahun 2025?

Gnosis Safe, Casa, CoPay, dan Armory adalah beberapa dompet multi-signature terbaik di tahun 2025. 

