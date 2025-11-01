Kripto Apa yang Harus Dibeli Sekarang? Analis Mendukung Remittix $0.11 Untuk Mengalahkan Dogecoin, HBAR dan XLM Ke $1

Pertanyaan "kripto apa yang harus dibeli sekarang?" tidak pernah terasa lebih mendesak. Dengan dinamika pasar yang berubah cepat, investor sedang mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang, terutama di antara proyek berpotensi tinggi dengan harga rendah. Nama-nama tradisional seperti Dogecoin masih diperhitungkan, tetapi sorotan sudah beralih ke proyek generasi berikutnya. Permusuhan terbaru dalam keuangan tradisional dan hambatan makro telah mendorong pedagang kripto untuk mencari altcoin besar berikutnya di tahun 2025. Di antara ini, pendatang baru, Remittix sangat mungkin menjadi proyek yang dinilai rendah yang bisa mengungguli kandidat biasa.

Dogecoin: Warisan Meme Bertemu Momentum yang Lebih Lambat

Dogecoin (DOGE) tetap menjadi nama yang dikenal. Saat ini diperdagangkan sekitar $0,18. Banyak investor bertanya: apakah ini masih kripto terbaik untuk dibeli sekarang?

Kekuatan Dogecoin terletak pada pengenalan merek dan komunitas. Tetapi sisi lainnya: potensi kenaikannya mungkin terbatas. Analis mengatakan DOGE bisa mencapai $0,50 dalam siklus yang kuat. Itu keuntungan yang sehat—tetapi dibandingkan dengan narasi 'kripto 100x berikutnya', terasa konservatif.

Jika Anda menginginkan pertumbuhan cepat, Dogecoin mungkin terlihat aman tetapi tidak eksplosif. Pembeli awal tidak akan selalu melihat keuntungan besar kecuali ada katalis baru yang signifikan.

HBAR: Peluang Layer-1 Dengan Aliran ETF Baru

HBAR dari jaringan Hedera menarik perhatian serius. Dengan biaya transaksi yang hanya $0,001 hingga $0,01 dan efisiensi energi yang terintegrasi, ini memenuhi syarat sebagai kripto dengan biaya gas rendah dan semacam alternatif layer-2 Ethereum.

HBAR melonjak lebih dari 25% baru-baru ini saat berita ETF muncul. Analis menempatkan target HBAR sekitar $0,54 di Q4. Meskipun jelas merupakan kandidat pertumbuhan tinggi, harganya masih di bawah $1, sehingga cocok dengan label kripto top di bawah $1.

Jika Anda percaya aliran institusional dan pengembangan ekosistem itu penting, HBAR bisa menawarkan potensi kenaikan. Tetapi risikonya: persaingan di antara jaringan Layer-1 dan yang dapat diskalakan sangat ketat.

XLM: Pemain Berat Cross-Chain Stellar yang Dinilai Rendah

XLM berada di kisaran $0,30-$0,35. Meskipun tidak sepenuhnya di bawah $0,10, tetap menawarkan akses yang relatif terjangkau. XLM sering disebut sebagai proyek DeFi cross-chain yang dinilai rendah berkat infrastruktur jembatan dan fokus transfer nilainya.

Akumulasi whale menunjukkan kenaikan menuju $0,50 mungkin terjadi. Itu menjadikan XLM kandidat yang solid jika Anda percaya pembayaran dan kasus penggunaan lintas batas mendorong nilai. Namun, jika Anda mengejar kripto 100x berikutnya, XLM mungkin terlalu matang untuk pertumbuhan yang sangat pesat.

Mengapa Remittix Diposisikan Untuk Mengungguli

Remittix adalah proyek yang disamakan dengan standar baru untuk seperti apa altcoin DeFi top bisa terlihat. Token (RTX) saat ini dihargai sekitar $0,1166.

Disebut-sebut oleh bisikan awal sebagai kandidat untuk mengalahkan DOGE, HBAR dan XLM — berkat utilitas dunia nyata dan jangkauan pembayaran globalnya.

Dibandingkan dengan yang lain, Remittix menawarkan:

Jangkauan global: kripto ke rekening bank di 30+ negara



Utilitas dunia nyata: dibangun untuk pembayaran aktual, bukan hanya langkah spekulatif



Keamanan utama: sepenuhnya diverifikasi oleh salah satu auditor blockchain terbaik



Pengungkapan dompet + peluncuran: pengalaman mobile-first dengan konversi FX real-time



Model token deflasi + manfaat eksklusif pemegang: dirancang sebagai mesin pertumbuhan



Ini bukan sekadar token lain yang lahir dari hype. Ini dirancang untuk pembayaran, pengiriman uang global, dan adopsi massal — jenis proyek DeFi lintas rantai yang masih mendapatkan keuntungan besar. Jika Anda percaya adopsi dompet dan utilitas nyata mendorong pilihan 'kripto terbaik untuk dibeli sekarang', Remittix memenuhi kriteria tersebut.

Kripto Mana yang Harus Dibeli?

Jika Anda serius tentang menangkap potensi kenaikan proyek kripto yang akan datang selagi jendela masih terbuka: sekaranglah waktunya. Hadiah $250.000 sedang berlangsung, meningkatkan urgensi. Selain itu, program referral baru membayar 15% dari setiap pembelian referral kembali dalam USDT — dapat diklaim setiap 24 jam.

Penawaran ini bekerja seperti ini: ambil tautan Anda, referensikan pembeli baru, lihat reward Anda bertumpuk. Beberapa peserta awal sudah melaporkan pengembalian yang berarti.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:

