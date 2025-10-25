BursaDEX+
Apa itu Ore (ORE)? Mengapa Harganya Melonjak?

2025/10/25 09:48
ORE, token asli dari proyek kripto baru yang dibuat oleh Hardhat Chad di jaringan Solana, berhasil menarik minat pasar yang signifikan dalam hitungan jam. Token ini telah menjadi salah satu yang paling menguntungkan, melonjak lebih dari 90% hanya dalam 24 jam. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang ekosistem Ore secara keseluruhan dan bagaimana tokennya muncul sebagai salah satu yang paling menguntungkan.

Apa Itu Ore?

Ore adalah proyek cryptocurrency yang dibuat oleh pengembang anonim "Hardhat Chad" di blockchain Solana, diluncurkan pada April 2024. Proyek ini menggunakan mekanisme konsensus proof-of-work (PoW) yang memungkinkannya ditambang pada perangkat umum seperti komputer dan smartphone. Hal ini mirip dengan masa awal Bitcoin (BTC) tetapi tanpa perangkat keras khusus. Tujuannya adalah menjadi penyimpan nilai digital tanpa izin yang dapat dibuat dan digunakan oleh khalayak yang lebih luas.

Seperti bitcoin, Ore dirancang untuk menjadi aset digital terdesentralisasi yang tidak bergantung pada bank sentral atau otoritas penerbit. Proyek ini menekankan pada peluncuran yang adil dan model distribusi token, memastikan bahwa siapa pun dapat berpartisipasi dalam pembuatannya.

Tidak seperti bitcoin, yang membutuhkan perangkat keras khusus dan mahal, Ore dirancang untuk ditambang menggunakan komputer rumah standar dan perangkat mobile, menjadikannya lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang.

Sejarah Singkat

Beberapa bulan yang lalu, sebagian besar pengguna Solana mengaitkan Ore dengan kemacetan jaringan, transaksi gagal, dan hampir terjadi crash sistem. Namun sekarang, proyek yang pernah mendorong Solana hingga batasnya ini membuat comeback yang mengejutkan. Setelah meluncurkan kembali versi yang ditingkatkan pada Agustus 2024, Ore kini berkembang pesat. Ini berkat model penambangan yang sepenuhnya dirancang ulang dan reli harga yang masif.

Ore selalu menonjol. Proyek ini membawa sistem PoW ke Solana. Ini adalah langkah yang tidak biasa karena Solana dikenal dengan desain Proof-of-Stake (PoS) yang cepat. Di awal 2024, versi pertama Ore mendapat kritik keras ketika aktivitas penambangannya hampir membekukan jaringan Solana. Namun, dengan model V2-nya, tim telah kembali dengan desain yang jauh lebih efisien.

Yang membuat Ore sangat menarik adalah bagaimana ia mendefinisikan ulang model PoW tradisional. Alih-alih mengandalkan perangkat keras mahal dan konsumsi energi, protokol ini mengubah penambangan menjadi permainan on-chain yang interaktif. Integrasi buyback dan mekanisme permainannya menunjukkan bagaimana tokenomics dapat berkembang untuk melibatkan komunitas ritel yang lebih luas dengan cara yang kreatif dan berkelanjutan. 

Mengapa ORE Melonjak?

Dalam versi terbarunya, pasokan Ore telah memperkenalkan metode penambangan baru yang lebih terasa seperti permainan on-chain daripada proses penambangan tradisional. Alih-alih penambang bersaing dengan kekuatan komputasi brute-force, mereka kini berpartisipasi dalam sistem seperti permainan. Begini cara kerjanya: peserta menempatkan SOL ke dalam salah satu dari 25 blok yang mungkin yang disusun dalam grid 5×5. Generator angka acak kemudian memilih satu blok pemenang per putaran. Mereka yang memilih dengan benar berbagi hadiah dari semua blok yang kalah.

Untuk membuat hal ini lebih menarik, protokol menambahkan bonus dan jackpot. Satu penambang di blok pemenang menerima tambahan 1 ORE, yang dipilih secara acak. Dalam setiap putaran, sejumlah kecil 0,2 ORE juga ditambahkan ke "Motherlode," yang bertindak seperti jackpot. Jackpot memiliki peluang 1 dari 625 untuk dipicu, memberi hadiah kepada semua penambang pemenang sebelum diatur ulang. Sistem ini telah memperkenalkan elemen baru yang menyenangkan dan tidak terduga, mengubah penambangan menjadi pengalaman yang menarik dan digerakkan oleh komunitas daripada perlombaan untuk dominasi komputasi.

Protokol ini juga mencakup mekanisme "pemurnian", di mana 10% dari hadiah setiap putaran secara otomatis disisihkan sebagai hadiah yang belum diklaim untuk setiap pemain. Fitur ini mendorong penambang untuk tetap aktif dan terus berpartisipasi untuk membuka penghasilan penuh mereka.

Salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan dari comeback proyek ini adalah bagaimana ia mengelola sistem buyback-nya. Dari setiap putaran penambangan, 10% dari semua SOL yang digunakan oleh pemain dikumpulkan oleh protokol dan digunakan untuk membeli token ORE langsung dari pasar terbuka. Tekanan beli yang konsisten ini telah memainkan peran penting dalam mendorong nilai ORE. Akibatnya, protokol ini tidak hanya menghasilkan minat yang besar tetapi juga memperkuat harga token dan memberi imbalan kepada pemegang jangka panjang. Pada saat penulisan, aset ini diperdagangkan pada $115,31. Aset kripto ini juga telah melampaui keuntungan 772% selama seminggu.

Sejak peluncuran ulang token secara soft, hasilnya sangat mengesankan. Pendapatan harian protokol telah melonjak. Pendapatan bergerak dari sekitar $28.000 pada 20 Oktober menjadi lebih dari $105.000 dalam 24 jam terakhir. Pertumbuhan yang konsisten ini telah mendorong Ore Supply menjadi salah satu dari tiga aplikasi Solana teratas berdasarkan pendapatan harian, melampaui pemimpin lama seperti Raydium dan Helium.

Pemulihan yang kuat seperti itu telah menarik perhatian investor ritel dan penggemar Solana. Komunitas kripto kini melihat Ore sebagai simbol ketahanan dan inovasi jaringan.

Proyek Berbasis Solana

Meskipun kenaikan pesat ini, Solana tampaknya menangani aktivitas yang diperbarui tanpa tanda-tanda stres jaringan. Tidak seperti versi awal proyek, yang menyebabkan perlambatan besar, model V2 dirancang untuk ringan dan ramah jaringan. Ini tidak lagi membanjiri blockchain dengan komputasi berlebihan. 

Selain itu, Solana sendiri telah menjadi lebih kuat sejak insiden sebelumnya. Dengan pembaruan terbaru dan peningkatan batas unit komputasi, jaringan kini dapat mendukung permintaan yang lebih tinggi dari aplikasi terdesentralisasi tanpa mengorbankan kinerja.

Sejauh ini, pasokan Ore telah menghasilkan sekitar $128.000 dalam pendapatan. Saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar $47,7 juta. Meskipun angka-angka tersebut mungkin tampak sederhana dibandingkan dengan proyek-proyek terbesar Solana, mereka mewakili perubahan luar biasa untuk protokol yang pernah dipandang sebagai risiko jaringan utama.

Laporan juga mengungkapkan bahwa jumlah penambang ORE kini telah melampaui 130 per blok, menandai tonggak baru bagi jaringan. Dengan lebih dari 15 SOL yang saat ini digunakan dan biaya protokol 10%, proyek ini menghasilkan sekitar 1,5 SOL setiap 70 detik. Angka-angka tersebut menunjukkan potensi pendapatannya yang cepat.

Menurut perkembangan terbaru, semua biaya yang dikumpulkan digunakan oleh proyek untuk membeli kembali ORE. Langkah ini menciptakan siklus berkelanjutan dari penangkapan nilai dan permintaan dalam ekosistem. Mekanisme buyback ini telah menjadikan token ini sebagai salah satu proyek yang paling banyak dibicarakan di Solana dalam beberapa minggu terakhir, karena para trader dan penambang sama-sama memperhatikan ekonominya yang berkembang pesat.

Dengan kecepatan ini, banyak anggota komunitas percaya bahwa aset kripto ini bisa segera menjadi proyek penghasil pendapatan paling menguntungkan di Solana. Ini bisa melampaui ekspektasi dan mengukuhkan tempatnya di antara inisiatif paling inovatif jaringan.

Kesimpulan

Kisah comeback Ore menyoroti pelajaran penting untuk ruang kripto. Dengan mengerjakan ulang desainnya dan fokus pada keberlanjutan, protokol ini tidak hanya memperbaiki reputasinya tetapi juga memperkenalkan perspektif baru tentang bagaimana penambangan, hadiah, dan keterlibatan komunitas dapat hidup berdampingan di blockchain modern.

Postingan Apa itu Ore (ORE)? Mengapa Harganya Melonjak? pertama kali muncul di CoinTab News.

