Apa itu RUVI AI

Poin Utama
- Ruvi AI adalah platform all-in-one berbasis Web3 untuk pembuatan konten AI.
- Pengguna mendapatkan token $RUVI untuk umpan balik dan pelatihan model.
- $RUVI memungkinkan akses, tata kelola, dan hadiah dalam ekosistem.
RUVI AI adalah aplikasi baru berbasis AI yang dibangun di atas Web3. Ruvi AI adalah platform all-in-one bagi pengguna untuk menghasilkan gambar, audio, teks, dan video. Ruvi dirancang untuk kreator, profesional, dan pengembang untuk menyederhanakan pekerjaan mereka dengan mengintegrasikan berbagai kemampuan AI seperti pembuatan teks, pembuatan gambar, audio, dan pembuatan video.
Dalam lanskap AI saat ini, akses ke alat AI premium sering dibatasi oleh langganan yang mahal. Ruvi bertujuan untuk menyelesaikan tantangan ini dengan membangun platform all-in-one di mana pengguna dapat memiliki partisipasi hadiah aktif dan antarmuka yang ramah pengguna. Pengguna diberi hadiah dengan $RUVI karena menjadi bagian dari pelatihan model. Saat ini, $RUVI berada dalam fase pra-penjualan.
Ruvi AI akan tersedia di perangkat iOS dan Android, tetapi saat ini masih dalam beta publik.
Fitur Utama yang Membuat Ruvi AI Menonjol
- Menghasilkan konten AI berkualitas tinggi menggunakan model AI terkini
- Platform ini menawarkan template siap pakai untuk postingan blog, media sosial untuk menyederhanakan pembuatan konten
- Pengguna memberikan umpan balik pada output AI untuk meningkatkan kemampuan model dan, sebagai imbalannya, mendapatkan token $RUVI sebagai hadiah
- Pengguna dengan kepemilikan $RUVI dapat berpartisipasi dalam tata kelola token dengan memberikan suara dalam ekosistem
- Ruvi bersifat independen platform, antarmuka berbasis web saat ini sudah aktif, dan aplikasi mobile untuk iOS dan Android akan segera diluncurkan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Token $RUVI
- Ruvi memiliki total pasokan 5.000.000.000 token.
- $RUVI adalah token tata kelola utilitas yang menggerakkan ekosistem Ruvi
- $RUVI dapat digunakan untuk membuka alat dan template AI
- Pengguna dapat memberikan suara pada proposal untuk membuat keputusan tentang masa depan RUVI
- Pengguna diberi hadiah untuk pelatihan model dan umpan balik
Panduan Langkah demi Langkah: Cara Membeli Token $RUVI
- Siapkan dompet Anda: dapatkan dompet non-kustodian seperti Metamask. Pastikan bahwa akun Anda diisi dengan beberapa ETH untuk membayar biaya gas. Atau Anda dapat menukar menggunakan USDT atau USDC. Perhatikan bahwa koin ini masih dalam fase pra-penjualan dan hanya beli token dari halaman resmi Ruvi.io
- Pilih mata uang Anda: Anda dapat memilih ETH, USDT, atau USDC dari menu di bagian pra-penjualan.
- Masukkan Jumlah: Masukkan jumlah yang ingin Anda belanjakan untuk membeli RUVI
- Klik beli: Tekan beli dan setujui transaksi
- Setujui transaksi: Konfirmasi pembelian token RUVI
- Impor Token: Pindahkan alamat kontak RUVI Anda sebagai token kustom di dompet Anda untuk melihat saldo Anda
Pemikiran Akhir: Apakah Ruvi AI adalah Masa Depan AI + Web3?
Ruvi AI adalah teknologi revolusioner yang dapat memberikan dampak dalam industri kripto AI. Visi perusahaan adalah untuk membuat layanan AI premium tersedia bagi pengguna dan menawarkan sistem hadiah bagi mereka yang menggunakan platform dan membantu dalam pelatihan model. Mereka berencana untuk menyelesaikan masalah dunia nyata dan menjadi pesaing dalam lanskap AI.
FAQ
Berapa harga Ruvi AI?
1 $RUVI = $0,20
Di mana saya bisa membeli Ruvi AI?
Anda dapat membeli $RUVI dari situs web resmi mereka.
Apakah Ruvi AI investasi yang bagus?
Menurut data kami, RUVI adalah investasi yang bagus karena menawarkan utilitas dunia nyata dan teknologi untuk mempermudah pembuatan konten.
Ulasan Ruvi AI di Reddit?
Komunitas Reddit tidak mendukung $RUVI dan teknologi yang mendasarinya; mereka tidak yakin dengan klaim organisasi, karena ada ratusan penipuan kripto yang terjadi setiap jam.
Apakah Ruvi AI nyata?
Ya, ini adalah proyek AI yang sah dan bertumbuh pesat yang dirancang untuk kreator dan profesional.
