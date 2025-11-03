BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Poin Utama RUVI AI adalah aplikasi baru yang didukung AI yang dibangun di Web3. Ruvi AI adalah platform all-in-one bagi pengguna untuk menghasilkan gambar, audio, teks, dan video. Ruvi dirancang untuk kreator, profesional, dan pengembang untuk menyederhanakan pekerjaan mereka dengan mengintegrasikan berbagai kemampuan AI seperti pembuatan teks, pembuatan gambar, audio, dan pembuatan video. Di ... Baca selengkapnya Postingan Apa itu RUVI AI pertama kali muncul di BiteMyCoin.Poin Utama RUVI AI adalah aplikasi baru yang didukung AI yang dibangun di Web3. Ruvi AI adalah platform all-in-one bagi pengguna untuk menghasilkan gambar, audio, teks, dan video. Ruvi dirancang untuk kreator, profesional, dan pengembang untuk menyederhanakan pekerjaan mereka dengan mengintegrasikan berbagai kemampuan AI seperti pembuatan teks, pembuatan gambar, audio, dan pembuatan video. Di ... Baca selengkapnya Postingan Apa itu RUVI AI pertama kali muncul di BiteMyCoin.

Apa itu RUVI AI

Oleh: Bitemycoin
2025/11/03 17:38
Sleepless AI
AI$0.0641+1.45%
Moonveil
MORE$0.00509-5.61%

Poin Utama

  • Ruvi AI adalah platform all-in-one berbasis Web3 untuk pembuatan konten AI.
  • Pengguna mendapatkan token $RUVI untuk umpan balik dan pelatihan model.
  • $RUVI memungkinkan akses, tata kelola, dan hadiah dalam ekosistem.

RUVI AI adalah aplikasi baru berbasis AI yang dibangun di atas Web3. Ruvi AI adalah platform all-in-one bagi pengguna untuk menghasilkan gambar, audio, teks, dan video. Ruvi dirancang untuk kreator, profesional, dan pengembang untuk menyederhanakan pekerjaan mereka dengan mengintegrasikan berbagai kemampuan AI seperti pembuatan teks, pembuatan gambar, audio, dan pembuatan video.

Dalam lanskap AI saat ini, akses ke alat AI premium sering dibatasi oleh langganan yang mahal. Ruvi bertujuan untuk menyelesaikan tantangan ini dengan membangun platform all-in-one di mana pengguna dapat memiliki partisipasi hadiah aktif dan antarmuka yang ramah pengguna. Pengguna diberi hadiah dengan $RUVI karena menjadi bagian dari pelatihan model. Saat ini, $RUVI berada dalam fase pra-penjualan.

Ruvi AI akan tersedia di perangkat iOS dan Android, tetapi saat ini masih dalam beta publik.

Fitur Utama yang Membuat Ruvi AI Menonjol

  • Menghasilkan konten AI berkualitas tinggi menggunakan model AI terkini
  • Platform ini menawarkan template siap pakai untuk postingan blog, media sosial untuk menyederhanakan pembuatan konten 
  • Pengguna memberikan umpan balik pada output AI untuk meningkatkan kemampuan model dan, sebagai imbalannya, mendapatkan token $RUVI sebagai hadiah
  • Pengguna dengan kepemilikan $RUVI dapat berpartisipasi dalam tata kelola token dengan memberikan suara dalam ekosistem
  • Ruvi bersifat independen platform, antarmuka berbasis web saat ini sudah aktif, dan aplikasi mobile untuk iOS dan Android akan segera diluncurkan.

Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Token $RUVI

  • Ruvi memiliki total pasokan 5.000.000.000 token.
  • $RUVI adalah token tata kelola utilitas yang menggerakkan ekosistem Ruvi
  • $RUVI dapat digunakan untuk membuka alat dan template AI
  • Pengguna dapat memberikan suara pada proposal untuk membuat keputusan tentang masa depan RUVI
  • Pengguna diberi hadiah untuk pelatihan model dan umpan balik

Panduan Langkah demi Langkah: Cara Membeli Token $RUVI

  1. Siapkan dompet Anda: dapatkan dompet non-kustodian seperti Metamask. Pastikan bahwa akun Anda diisi dengan beberapa ETH untuk membayar biaya gas. Atau Anda dapat menukar menggunakan USDT atau USDC. Perhatikan bahwa koin ini masih dalam fase pra-penjualan dan hanya beli token dari halaman resmi Ruvi.io 
  2. Pilih mata uang Anda: Anda dapat memilih ETH, USDT, atau USDC dari menu di bagian pra-penjualan. 
  3. Masukkan Jumlah: Masukkan jumlah yang ingin Anda belanjakan untuk membeli RUVI
  4. Klik beli: Tekan beli dan setujui transaksi 
  5. Setujui transaksi: Konfirmasi pembelian token RUVI
  6. Impor Token: Pindahkan alamat kontak RUVI Anda sebagai token kustom di dompet Anda untuk melihat saldo Anda 

Pemikiran Akhir: Apakah Ruvi AI adalah Masa Depan AI + Web3?

Ruvi AI adalah teknologi revolusioner yang dapat memberikan dampak dalam industri kripto AI. Visi perusahaan adalah untuk membuat layanan AI premium tersedia bagi pengguna dan menawarkan sistem hadiah bagi mereka yang menggunakan platform dan membantu dalam pelatihan model. Mereka berencana untuk menyelesaikan masalah dunia nyata dan menjadi pesaing dalam lanskap AI.

FAQ

Berapa harga Ruvi AI?

1 $RUVI = $0,20 

Di mana saya bisa membeli Ruvi AI?

Anda dapat membeli $RUVI dari situs web resmi mereka.

Apakah Ruvi AI investasi yang bagus?

Menurut data kami, RUVI adalah investasi yang bagus karena menawarkan utilitas dunia nyata dan teknologi untuk mempermudah pembuatan konten.

Ulasan Ruvi AI di Reddit?

Komunitas Reddit tidak mendukung $RUVI dan teknologi yang mendasarinya; mereka tidak yakin dengan klaim organisasi, karena ada ratusan penipuan kripto yang terjadi setiap jam.

Apakah Ruvi AI nyata?

Ya, ini adalah proyek AI yang sah dan bertumbuh pesat yang dirancang untuk kreator dan profesional.

Postingan Apa itu RUVI AI pertama kali muncul di BiteMyCoin.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Bitcoin
BTC$103,171.07+1.59%
Major
MAJOR$0.10087+3.23%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002929-14.82%
Union
U$0.006173-2.63%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,862.20
$103,862.20$103,862.20

+2.11%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,553.61
$3,553.61$3,553.61

+5.23%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.77
$162.77$162.77

+3.89%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3253
$2.3253$2.3253

+3.05%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$636.64
$636.64$636.64

+24.56%