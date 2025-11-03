pesan obrolan x debat enkripsi gaya Bitcoin Elon Musk

X chat messaging diumumkan pada 3 November 2025 oleh Elon Musk sebagai 𝕏-CHAT (X-CHAT) di 𝕏 (sebelumnya Twitter). Peluncuran ini menjanjikan alternatif yang berfokus pada peer untuk pesan terpusat server dengan penawaran privasi yang lebih kuat.

Apa itu X-CHAT dan siapa yang mengumumkannya?

𝕏-CHAT (X-CHAT) diperkenalkan oleh Elon Musk / platform 𝕏 (sebelumnya Twitter) pada 3 November 2025 sebagai produk pesan yang dimaksudkan untuk mengalihkan kontrol dari operator pusat. Proyek ini digambarkan sebagai pesan terenkripsi peer-to-peer yang dimodelkan setelah arsitektur terdesentralisasi Bitcoin dan dirancang untuk membatasi titik kontrol tunggal.

Liputan awal mengutip klaim pengumuman bahwa 𝕏-CHAT menggunakan enkripsi "gaya Bitcoin" dan perutean peer-to-peer, meskipun detail protokol lengkap tidak dipublikasikan saat peluncuran.

Bagaimana arsitektur p2p x chat bekerja?

Pengumuman tersebut mengatakan protokol menghindari perutean pesan melalui server pusat dan sebagai gantinya mendistribusikan perutean di seluruh node yang berpartisipasi. Ini menggunakan enkripsi "gaya Bitcoin" untuk melindungi muatan dan meminimalkan paparan metadata, mengadopsi topologi yang terinspirasi buku besar daripada model klien-server standar.

Dari perspektif keamanan, penerapan harus mengatasi traversal NAT, pemilihan relay, dan trade-off lalu lintas penutup; tanpa spesifikasi yang dipublikasikan tentang kerahasiaan ke depan dan ratcheting, risiko metadata dapat tetap ada bahkan dengan enkripsi muatan yang kuat.

Definisi singkat

Enkripsi gaya Bitcoin : metode kriptografi yang dimodelkan pada pendekatan Bitcoin terhadap desentralisasi.

: metode kriptografi yang dimodelkan pada pendekatan Bitcoin terhadap desentralisasi. Peer-to-peer : komunikasi langsung node-ke-node tanpa relay wajib.

: komunikasi langsung node-ke-node tanpa relay wajib. Jaringan terdesentralisasi: tidak ada server tunggal yang mengatur perutean pesan.

Catatan: spesifikasi kriptografi proyek yang tepat tidak dipublikasikan secara lengkap saat peluncuran dan beberapa detail implementasi masih harus diverifikasi.

Sinyal privasi dan adopsi apa yang mendukung fitur privasi x chat?

Kekhawatiran konsumen adalah pendorong yang jelas: Pew Research 2024 menemukan bahwa 79% pengguna internet khawatir tentang bagaimana perusahaan menangani informasi pribadi mereka. Proyeksi Statista Tim di balik 𝕏-CHAT mengatakan protokol tersebut dapat memungkinkan pembayaran P2P dan berbagi konten di masa depan, menandakan kemungkinan persilangan ke pembayaran dan monetisasi kreator.

Bagaimana investor dan pengguna harus menimbang panduan enkripsi chat?

Investor harus memperlakukan pengumuman tersebut sebagai niat arsitektur daripada produk yang sudah selesai. Konsep ini memanfaatkan perutean terdistribusi dan enkripsi "gaya Bitcoin", tetapi timeline, audit, dan respons regulasi tetap tidak diketahui.

Bagi analis keamanan, audit formal dan makalah protokol yang dipublikasikan akan sangat penting sebelum penilaian risiko sistemik. Bagi pengguna, janji privasi selaras dengan permintaan, namun kegunaan praktis dan efek jaringan akan menentukan adopsi.

Singkatnya, 𝕏-CHAT bertujuan untuk menggeser pesan menuju privasi terdesentralisasi yang terinspirasi Bitcoin — tetapi spesifikasi penting masih tertunda. Singkatnya: perlakukan peluncuran sebagai peta jalan, bukan sistem yang sudah selesai, sampai audit independen dan dokumentasi teknis terperinci muncul.