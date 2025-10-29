Waspada XRP Army: Indikator Teknis Terpercaya Memperingatkan Tentang Kejatuhan Harga Ripple

Token asli Ripple telah berkinerja cukup baik dalam beberapa minggu terakhir, terutama sejak pulih dari titik terendah selama koreksi besar pada 10 Oktober yang hampir terulang, tetapi dengan tingkat yang tidak terlalu menyakitkan, seminggu kemudian.

XRP merebut kembali posisi keempat dalam hal kapitalisasi pasar setelah melonjak dua digit mingguan. Namun, analis kripto populer Ali Martinez mencatat bahwa tren tersebut mungkin berada di ambang pembalikan.

Dia mendasarkan analisisnya pada alat teknis TD Sequential, yang digunakan untuk menentukan kelelahan pasar dari aset yang mendasarinya di kedua arah.

Dalam video terbaru, analis dengan lebih dari 160.000 pengikut di X menguraikan keberhasilan indikator tersebut ketika sebelumnya memberikan sinyal beli atau jual khususnya untuk XRP.

Contoh pertama yang dia berikan adalah pada 22 Juli, hanya beberapa hari setelah aset tersebut menembus ATH 2018 sebesar $3,6 dan mencatat yang baru di $3,65. Namun, begitu TD Sequential memberikan sinyal jual, XRP terjun bebas sebesar 24% dalam beberapa hari berikutnya. Penurunan 17% terjadi setelah sinyal jual terlihat pada 17 Agustus, dan penurunan 13% terjadi setelah tanda serupa pada 23 Agustus.

Sebaliknya, sinyal beli pada 23 September diikuti oleh kenaikan 12%, dan sinyal lain pada 22 Oktober menghasilkan lonjakan 14% yang mendorong XRP melampaui $2,60 untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu.

Meskipun sejarah tidak menjamin kinerja harga di masa depan, penting untuk mengamati sinyal jual saat ini mengingat akurasi metrik tersebut dengan XRP. Selain itu, para whale telah membuang jumlah token yang besar, yang juga dapat meningkatkan tekanan penjualan.

Untuk saat ini, aset tersebut mempertahankan harga yang solid di atas $2,60 bahkan ketika pasar lainnya mengalami penurunan dalam sehari terakhir. Namun, volatilitas yang lebih besar diperkirakan akan terjadi hari ini karena Fed AS akan mengumumkan keputusan suku bunga.

Postingan XRP Army Waspada: Indikator Teknis Terpercaya Memperingatkan Tentang Kejatuhan Harga Ripple pertama kali muncul di CryptoPotato.