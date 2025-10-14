Pada akhir 2023, XRP Ledger berada di ambang pencapaian signifikan dalam dunia cryptocurrency. Jaringan ini telah memproses lebih dari 99,49 juta buku besar, hampir melewati ambang batas luar biasa sebesar 100 juta. Lanjutkan Membaca: XRP Ledger Mendekati Pencapaian Monumental dengan Ketahanan

