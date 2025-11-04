BursaDEX+
Poin Utama XRP turun 3% hari ini dan telah jatuh sekitar 10% minggu ini ke $2,35, sempat menyentuh $2,69 minggu sebelumnya. Menurut para ahli, penurunan ini terkait dengan kombinasi pengambilan keuntungan, tekanan penjualan jangka pendek, dan resistensi teknis pada level harga kunci. Kejatuhan pasar yang membawa XRP ke $2,35 dilaporkan menghapus ... Baca selengkapnya Postingan XRP News Today: XRP Turun 3% Hari Ini Meskipun Debut Spot XRP ETF Dalam 2 Minggu pertama kali muncul di BiteMyCoin.

Berita XRP Hari Ini: XRP Turun 3% Hari Ini Meskipun Debut ETF Spot XRP Dalam 2 Minggu

Oleh: Bitemycoin
2025/11/04 15:22
Poin Kunci

  • XRP turun sekitar 3% hari ini, dan kripto asli Ripple diperdagangkan pada $2,35 dengan momentum pasar yang bearish.
  • Industri kripto menantikan tonggak penting karena exchange-traded funds (ETF) spot XRP pertama akan diluncurkan dalam dua minggu. 
  • XRP sedang jatuh, dan turun 10% dibandingkan minggu lalu; kejatuhan pasar, meskipun peluncuran ETF spot XRP yang akan segera terjadi dalam dua minggu, menciptakan kehati-hatian di pasar dan di antara investor.
  • Ripple telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengakuisisi Palisade

XRP turun 3% hari ini dan telah jatuh sekitar 10% minggu ini menjadi $2,35, sempat menyentuh $2,69 minggu sebelumnya. Menurut para ahli, penurunan ini terkait dengan kombinasi pengambilan keuntungan, tekanan penjualan jangka pendek, dan resistensi teknis pada level harga kunci.

Kejatuhan pasar yang membawa XRP ke $2,35 dilaporkan menghapus lebih dari $1,5 miliar nilai pasar dalam hitungan jam. Para ahli mengklaim bahwa penurunan saat ini disebabkan oleh kelemahan pasar kripto yang lebih luas dan pengambilan keuntungan setelah kenaikan baru. Penurunan harga ini terjadi pada momen krusial bagi XRP, ketika XRP saat ini memiliki optimisme pasar yang tinggi, karena ETF spot XRP pertama sedang bersiap untuk debut dalam dua minggu ke depan, kemungkinan sekitar 13 atau 14 November.

XRP telah mencapai dan turun di bawah level dukungan $2,35, memungkinkan pola segitiga menurun dari puncaknya $3,15, yang tercatat pada Juli.

Menurut analitik pasar terbaru, XRP diperdagangkan di bawah semua rata-rata pergerakan utamanya (SMA 7 hari: $2,49, SMA 30 hari: $2,54). Menurunnya dominasi altcoin dan Bitcoin yang kembali mendominasi 60% adalah beberapa alasan yang menyebabkan kinerja XRP yang buruk. Altcoin terkemuka seperti ETH dan SOL juga berkinerja buruk dan saat ini diperdagangkan masing-masing pada $3.628 dan $165. Volume pembayaran on-chain XRP baru-baru ini jatuh menjadi 200 juta token, sementara transaksi harian turun menjadi 500 ribu. 

Para ahli percaya bahwa pemicu kenaikan mungkin muncul saat peluncuran ETF, dan mereka mengklaim bahwa jika XRP dapat mencapai atau diperdagangkan di atas level resistensi $2,64, itu akan memulai momentum naik dan reli harga yang signifikan. Jika XRP turun di bawah level dukungan $2,30, dorongan lebih lanjut ke bawah hingga $2 mungkin terjadi.    

Berita & Pembaruan Peluncuran ETF Spot XRP

Menurut informasi terbaru, pasar Amerika Serikat diperkirakan akan melihat beberapa ETF spot XRP diluncurkan pada pertengahan November, setelah proses persetujuan terbaru dari Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. Penerbit terkemuka seperti Canary Capital dan Bitwise berharap untuk meluncurkan ETF Spot XRP mereka dan mulai aktif antara 13-20 November. Para analis pasar percaya peluncuran ini akan meningkatkan partisipasi institusional XRP dan adopsi mainstream. 

ETF XRP Canary Capital akan aktif sekitar 13-14 November, sedangkan ETF Bitwise akan menyusul beberapa hari kemudian, antara 19-20 November. Tanggal-tanggal ini didasarkan pada hitung mundur 20 hari yang secara otomatis dipicu setelah menghapus "amandemen penundaan" SEC, proses yang telah dipercepat oleh penutupan pemerintah baru-baru ini. Para ahli pasar berkomentar

Grayscale Investments, perusahaan manajemen aset digital yang memberikan investor eksposur ke cryptocurrency, telah secara resmi mengajukan amandemen untuk pengajuan S-1/A untuk ETF Spot XRP. Inisiatif dari Grayscale ini menandakan tujuannya untuk meluncurkan dana yang secara langsung melacak harga XRP.

Para ahli menganalisis bahwa pengajuan ini sangat penting dan merupakan langkah kritis menuju mendapatkan persetujuan SEC dan mencantumkan ETF di New York Stock Exchange Arca dengan ticker GXRP. Grayscale kini telah bergabung dengan perusahaan investasi terkemuka seperti Bitwise, Canary Capital, CoinShares, Franklin Templeton, dan 21Shares dalam perlombaan untuk meluncurkan ETF spot XRP.    

Sebuah postingan terbaru oleh analis kripto XR TRADER di X menyoroti bahwa pengajuan ETF XRP mewakili langkah signifikan menuju integrasi mainstream aset kripto.

Analis tersebut mencatat bahwa di luar antusiasme pasar, langkah tersebut mencerminkan meningkatnya minat institusional dalam standardisasi eksposur aset digital. Namun, dia menekankan bahwa persetujuan regulasi akan sangat bergantung pada kejelasan seputar kustodi aset dan kerangka kepatuhan.

Ripple Membeli Penyedia Dompet Palisade untuk Meningkatkan Jaringan Pembayaran

Ripple mengkonfirmasi pembelian Palisade, penyedia dompet kripto dan kustodi, pada hari Senin. XRP mengklaim bahwa pembelian tersebut bertujuan untuk memperkuat kustodi institusional dan jaringan pembayarannya. Ripple menyatakan bahwa platform wallet-as-a-service Palisade akan diintegrasikan ke dalam infrastrukturnya untuk mendukung penyelesaian real-time dan aliran pembayaran frekuensi tinggi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan menerapkan dompet aman dalam hitungan detik dan dapat terhubung ke beberapa blockchain dan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Presiden Ripple Monica Long mengatakan bahwa Palisade menawarkan set kemampuan terbaik untuk melengkapi apa yang telah mereka bangun dengan Ripple Payments dan itu adalah kecocokan alami untuk jenis klien institusional yang membutuhkan infrastruktur dompet yang cepat dan patuh.

Kesepakatan Palisade adalah akuisisi besar keempat Ripple tahun ini, dan pembelian sebelumnya termasuk broker utama, Hidden Road, yang kemudian diubah namanya menjadi Ripple Prime, perusahaan infrastruktur stablecoin, Rail, dan platform manajemen treasury perusahaan, GTreasury. Ripple telah muncul sebagai kandidat teratas dalam ruang keuangan terdesentralisasi dan bereksperimen dengan penambahan baru untuk meningkatkan prospek keseluruhannya. 

Postingan XRP News Today: XRP is 3% Down Today Despite the Spot XRP ETFs Debut Within 2 Weeks pertama kali muncul di BiteMyCoin.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

