Zcash (ZEC) Melonjak ke Level Tertinggi dalam 7 Tahun, Bitcoin (BTC) Goyah di $110K: Pantauan Akhir Pekan

Ketidakstabilan harga Bitcoin berlanjut dalam 24 jam terakhir karena aset tersebut gagal melampaui $111.500 dan kembali turun ke wilayah yang sudah dikenal sekitar $110.000.

Sebagian besar altcoin mengalami kenaikan kecil dalam rentang waktu yang sama, kecuali TAO dan ZEC, yang melonjak dua digit, dan Figure Heloc, yang meroket lebih dari 300%.

BTC Tidak Stabil di $110K

Perspektif makro menerima beberapa berita positif dalam sekitar sepuluh hari terakhir, dimulai dari angka inflasi September yang lebih rendah dari perkiraan yang diumumkan Jumat lalu. Kemudian, Federal Reserve AS memotong suku bunga pada hari Rabu, seperti yang diharapkan, sementara China dan AS mencapai beberapa konsensus awal tentang friksi perdagangan.

Namun, harga BTC gagal memanfaatkan momentum ini. Justru sebaliknya, aset tersebut menantang $116.000 pada beberapa kesempatan di awal minggu bisnis, hanya untuk dihentikan di sana dan didorong turun dengan keras. Bahkan setelah pengurangan suku bunga Fed, BTC anjlok dari $112.000 ke bawah $108.000.

Berita Washington-Beijing membawa sedikit kelegaan jangka pendek, tetapi BTC tidak bisa menembus $115.000 pada hari Kamis dan Jumat dan didorong turun ke sekitar $110.000, di mana saat ini berada. Akibatnya, kapitalisasi pasarnya tetap di bawah $2,2 triliun di CG, dan dominasinya atas altcoin berada di bawah 58%.

ZEC, TAO Mengalami Kenaikan

BTCUSD. Source: TradingView

Sebagian besar altcoin dengan kapitalisasi besar telah mencatat kenaikan hingga 1% dalam 24 jam terakhir. Ini termasuk ETH, XRP, BNB, DOGE, TRX, dan ADA. Sebaliknya, SOL dan HYPE sedikit berada di zona merah.

Kenaikan harga yang lebih mengesankan berasal dari beberapa aset yang baru-baru ini melonjak tinggi. Figure Haloc, misalnya, kembali melonjak dalam sehari terakhir, meningkat lebih dari 340% dan sekarang berada di atas $1.

TAO dan ZEC mengikuti dengan kenaikan harga dua digit yang lebih moderat, masing-masing 20% dan 13%. ZEC telah mencapai rekor multi-tahun baru hampir $450. Aset lain yang mengalami kenaikan signifikan termasuk XMR, LTC, AAVE, HBAR, ETC, WLD, dan ICP.

Total kapitalisasi pasar kripto tetap di bawah $3,8 triliun di CG.

Cryptocurrency Market Overview Daily. Source: QuantifyCrypto

Artikel Zcash (ZEC) Melonjak ke Level Tertinggi dalam 7 Tahun, Bitcoin (BTC) Goyah di $110K: Pantauan Akhir Pekan pertama kali muncul di CryptoPotato.