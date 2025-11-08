Prediksi Harga The Lion (LION) (USD)

Dapatkan prediksi harga The Lion untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LION dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli LION

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga The Lion % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0002819 $0.0002819 $0.0002819 +2.84% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga The Lion untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, The Lion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000281 pada tahun 2025. Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, The Lion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000295 pada tahun 2026. Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LION pada tahun 2027 adalah $ 0.000310 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LION pada tahun 2028 adalah $ 0.000326 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LION pada tahun 2029 adalah $ 0.000342 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LION pada tahun 2030 adalah $ 0.000359 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga The Lion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000586. Prediksi Harga The Lion (LION) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga The Lion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000954. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000281 0.00%

2026 $ 0.000295 5.00%

2027 $ 0.000310 10.25%

2028 $ 0.000326 15.76%

2029 $ 0.000342 21.55%

2030 $ 0.000359 27.63%

2031 $ 0.000377 34.01%

2032 $ 0.000396 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000416 47.75%

2034 $ 0.000437 55.13%

2035 $ 0.000459 62.89%

2036 $ 0.000482 71.03%

2037 $ 0.000506 79.59%

2038 $ 0.000531 88.56%

2039 $ 0.000558 97.99%

2040 $ 0.000586 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga The Lion Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000281 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000281 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000282 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000283 0.41% Prediksi Harga The Lion (LION) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LION pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000281 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga The Lion (LION) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LION, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000281 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga The Lion (LION) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LION, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000282 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga The Lion (LION) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LION adalah $0.000283 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga The Lion Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0002819$ 0.0002819 $ 0.0002819 Perubahan Harga (24 Jam) +2.84% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K Volume (24 Jam) -- Harga LION terbaru adalah $ 0.0002819. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.84%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 54.87K. Selanjutnya, suplai beredar LION adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga LION Live

Cara Membeli The Lion (LION) Mencoba untuk membeli LION? Anda sekarang dapat membeli LION melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli The Lion dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli LION Sekarang

Harga Lampau The Lion Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live The Lion, harga The Lion saat ini adalah 0.000281USD. Suplai The Lion(LION) yang beredar adalah 0.00 LION , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000008 $ 0.00032 $ 0.00025

7 Hari -0.46% $ -0.000244 $ 0.000672 $ 0.000219

30 Days -0.85% $ -0.001718 $ 0.0099 $ 0.000219 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, The Lion telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000008 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, The Lion trading pada harga tertinggi $0.000672 dan terendah $0.000219 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.46% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LION di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, The Lion telah mengalami perubahan -0.85% , mencerminkan sekitar $-0.001718 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LION dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga The Lion lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga LION Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga The Lion (LION )? Modul Prediksi Harga The Lion adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LION di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap The Lion pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LION, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga The Lion. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LION. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LION untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan The Lion.

Mengapa Prediksi Harga LION Penting?

Prediksi Harga LION sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LION sekarang? Menurut prediksi Anda, LION akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LION bulan depan? Menurut alat prediksi harga The Lion (LION), prakiraan harga LION akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LION pada tahun 2026? Harga 1 The Lion (LION) hari ini adalah $0.000281 . Menurut modul prediksi di atas, LION akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LION pada tahun 2027? The Lion (LION) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LION pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LION pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, The Lion (LION) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LION pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, The Lion (LION) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LION pada tahun 2030? Harga 1 The Lion (LION) hari ini adalah $0.000281 . Menurut modul prediksi di atas, LION akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LION untuk tahun 2040? The Lion (LION) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LION pada tahun 2040. Daftar Sekarang