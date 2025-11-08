Prediksi Harga Morra Games (MORRA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Morra Games untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MORRA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MORRA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Morra Games % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000506 $0.000506 $0.000506 -30.30% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Morra Games untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Morra Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000506 pada tahun 2025. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Morra Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000531 pada tahun 2026. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MORRA pada tahun 2027 adalah $ 0.000557 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MORRA pada tahun 2028 adalah $ 0.000585 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MORRA pada tahun 2029 adalah $ 0.000615 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MORRA pada tahun 2030 adalah $ 0.000645 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Morra Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001051. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Morra Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001713. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000506 0.00%

2026 $ 0.000531 5.00%

2027 $ 0.000557 10.25%

2028 $ 0.000585 15.76%

2029 $ 0.000615 21.55%

2030 $ 0.000645 27.63%

2031 $ 0.000678 34.01%

2032 $ 0.000711 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000747 47.75%

2034 $ 0.000784 55.13%

2035 $ 0.000824 62.89%

2036 $ 0.000865 71.03%

2037 $ 0.000908 79.59%

2038 $ 0.000954 88.56%

2039 $ 0.001001 97.99%

2040 $ 0.001051 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Morra Games Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000506 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000506 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000506 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000508 0.41% Prediksi Harga Morra Games (MORRA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MORRA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000506 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MORRA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000506 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MORRA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000506 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Morra Games (MORRA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MORRA adalah $0.000508 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Morra Games Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000506$ 0.000506 $ 0.000506 Perubahan Harga (24 Jam) -30.30% Kap. Pasar $ 184.08K$ 184.08K $ 184.08K Suplai Peredaran 363.80M 363.80M 363.80M Volume (24 Jam) $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Volume (24 Jam) -- Harga MORRA terbaru adalah $ 0.000506. Perubahan 24 jamnya sebesar -30.30%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 10.75K. Selanjutnya, suplai beredar MORRA adalah 363.80M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 184.08K. Lihat Harga MORRA Live

Cara Membeli Morra Games (MORRA) Mencoba untuk membeli MORRA? Anda sekarang dapat membeli MORRA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Morra Games dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MORRA Sekarang

Harga Lampau Morra Games Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Morra Games, harga Morra Games saat ini adalah 0.000506USD. Suplai Morra Games(MORRA) yang beredar adalah 0.00 MORRA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $184.08K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.28% $ 0.000110 $ 0.0008 $ 0.000373

7 Hari -0.00% $ -0.000004 $ 0.00089 $ 0.000331

30 Days -0.57% $ -0.000672 $ 0.0014 $ 0.000331 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Morra Games telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000110 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.28% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Morra Games trading pada harga tertinggi $0.00089 dan terendah $0.000331 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MORRA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Morra Games telah mengalami perubahan -0.57% , mencerminkan sekitar $-0.000672 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MORRA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Morra Games lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MORRA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Morra Games (MORRA )? Modul Prediksi Harga Morra Games adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MORRA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Morra Games pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MORRA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Morra Games. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MORRA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MORRA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Morra Games.

Mengapa Prediksi Harga MORRA Penting?

Prediksi Harga MORRA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MORRA sekarang? Menurut prediksi Anda, MORRA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MORRA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Morra Games (MORRA), prakiraan harga MORRA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MORRA pada tahun 2026? Harga 1 Morra Games (MORRA) hari ini adalah $0.000506 . Menurut modul prediksi di atas, MORRA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MORRA pada tahun 2027? Morra Games (MORRA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MORRA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MORRA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Morra Games (MORRA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MORRA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Morra Games (MORRA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MORRA pada tahun 2030? Harga 1 Morra Games (MORRA) hari ini adalah $0.000506 . Menurut modul prediksi di atas, MORRA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MORRA untuk tahun 2040? Morra Games (MORRA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MORRA pada tahun 2040. Daftar Sekarang