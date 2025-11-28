Harga NAILONG Hari Ini

Harga live NAILONG (奶龙) hari ini adalah $ 0.0004164, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 奶龙 ke USD saat ini adalah $ 0.0004164 per 奶龙.

NAILONG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 奶龙. Selama 24 jam terakhir, 奶龙 diperdagangkan antara $ 0.0003794 (low) dan $ 0.0004183 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 奶龙 bergerak +1.23% dalam satu jam terakhir dan +15.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.21K.

Informasi Pasar NAILONG (奶龙)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar NAILONG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.21K. Suplai beredar 奶龙 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.