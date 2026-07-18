Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang 0G, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang 0G, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang 0G

Info Harga 0G

Penjelasan 0G

Whitepaper 0G

Situs Web Resmi 0G

Tokenomi 0G

Prakiraan Harga 0G

Riwayat 0G

Panduan Membeli 0G

Konverter 0G ke Mata Uang Fiat

Spot 0G

Futures USDT-M 0G

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis 0G (0G) Hari Ini

Analisis Teknis 0G (0G) Hari Ini

Halaman Analisis 0G menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari 0G. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis 0G di bawah ini.

Perubahan Harga 0G (0G)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1822--+4.83%-25.79%-67.19%
Ketahui selengkapnya tentang Harga 0G

Indikator Teknikal 0G

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari 0G di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 0
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 0Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1825
0.1825
R2
0.1825
0.1824
R1
0.1824
0.1824
PP
0.1824
0.1824
S1
0.1823
0.1823
S2
0.1823
0.1823
S3
0.1822
0.1823

Sinyal Pasar 0G

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.50M
$7.05 M
$8.55 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.27 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.27 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal 0G

Aliran Masuk BersihHarga 0GUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.18
2026-07-27$0.11 M0.17
2026-07-26$0.04 M0.18
2026-07-25$0.07 M0.18
2026-07-24-$0.04 M0.18

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi 0G Selengkapnya

Perdagangkan Pasar 0G (0G) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume 0G secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
0G/USDT
$0.1822
$0.1822$0.1822
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator 0G ke USD

Jumlah

0G
0G
USD
USD

1 0G = 0.1822 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.