Analisis Teknis 0G (0G) Hari Ini Halaman Analisis 0G menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari 0G. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis 0G di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga 0G (0G) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1822 -- +4.83% -25.79% -67.19%

Indikator Teknikal 0G

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari 0G di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 0 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 0 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1825 0.1825 R2 0.1825 0.1824 R1 0.1824 0.1824 PP 0.1824 0.1824 S1 0.1823 0.1823 S2 0.1823 0.1823 S3 0.1822 0.1823

Sinyal Pasar 0G Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.50M $7.05 M $8.55 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.27 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.27 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal 0G Aliran Masuk Bersih Harga 0GUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.18 2026-07-27 $0.11 M 0.17 2026-07-26 $0.04 M 0.18 2026-07-25 $0.07 M 0.18 2026-07-24 -$0.04 M 0.18 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar 0G (0G) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume 0G secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam 0G / USDT $0.1822 $0.1822 $0.1822 0.00% 0.00% (USDT) Trade