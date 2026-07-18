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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DoubleZero, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DoubleZero, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DoubleZero (2Z) Hari Ini

Analisis Teknis DoubleZero (2Z) Hari Ini

Halaman Analisis DoubleZero menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari 2Z. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DoubleZero di bawah ini.

Perubahan Harga DoubleZero (2Z)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05995---7.32%-5.82%-30.13%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DoubleZero

Indikator Teknikal DoubleZero

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DoubleZero di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 3
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0598
0.0598
R2
0.0598
0.05979
R1
0.05979
0.05979
PP
0.05979
0.05979
S1
0.05978
0.05978
S2
0.05978
0.05978
S3
0.05977
0.05978

Sinyal Pasar DoubleZero

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.05M
$1.48 M
$1.42 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.10 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DoubleZero

Aliran Masuk BersihHarga 2ZUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.06
2026-07-27$0.01 M0.06
2026-07-26$0.01 M0.06
2026-07-25$0.02 M0.06
2026-07-24$0.02 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar DoubleZero (2Z) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
2Z/USDT
$0.05996
$0.05996$0.05996
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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2Z
USD
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1 2Z = 0.05995 USD

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