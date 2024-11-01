Analisis Teknis 4 (4) Hari Ini Halaman Analisis 4 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari 4. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis 4 di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga 4 (4) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.009109 -- +7.21% +8.63% -14.63%

Indikator Teknikal 4

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari 4 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 19 Netral 4 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00915 0.00915 R2 0.00915 0.00914 R1 0.00914 0.00914 PP 0.00914 0.00914 S1 0.00913 0.00913 S2 0.00913 0.00913 S3 0.00912 0.00913

Sinyal Pasar 4 Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.00M $1.56 M $1.56 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.09M Pembelian Aktif 3 Hari $3.07 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.98 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.09M Pembelian Aktif 7 Hari $3.17 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal 4 Aliran Masuk Bersih Harga 4USDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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