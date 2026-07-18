Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang The AI Prophecy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang The AI Prophecy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang ACT

Info Harga ACT

Penjelasan ACT

Situs Web Resmi ACT

Tokenomi ACT

Prakiraan Harga ACT

Riwayat ACT

Panduan Membeli ACT

Konverter ACT ke Mata Uang Fiat

Spot ACT

Futures USDT-M ACT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis The AI Prophecy (ACT) Hari Ini

Analisis Teknis The AI Prophecy (ACT) Hari Ini

Halaman Analisis The AI Prophecy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis The AI Prophecy di bawah ini.

Perubahan Harga The AI Prophecy (ACT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008853--+0.10%+12.49%-38.27%
Ketahui selengkapnya tentang Harga The AI Prophecy

Indikator Teknikal The AI Prophecy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari The AI Prophecy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 0
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 0Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.008848
0.008848
R2
0.008848
0.008847
R1
0.008847
0.008847
PP
0.008847
0.008847
S1
0.008846
0.008846
S2
0.008846
0.008846
S3
0.008845
0.008846

Sinyal Pasar The AI Prophecy

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.79M
$10.31 M
$12.10 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal The AI Prophecy

Aliran Masuk BersihHarga ACTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.01
2026-07-27-$0.08 M0.01
2026-07-26-$0.05 M0.01
2026-07-25-$0.03 M0.01
2026-07-24-$0.04 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi The AI Prophecy Selengkapnya

Perdagangkan Pasar The AI Prophecy (ACT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume The AI Prophecy secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ACT/USDT
$0.008848
$0.008848$0.008848
0.00%
0.00% (USDT)
ACT/USDC
$0.008848
$0.008848$0.008848
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator ACT ke USD

Jumlah

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.008853 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.