Analisis Teknis The AI Prophecy (ACT) Hari Ini Halaman Analisis The AI Prophecy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis The AI Prophecy di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga The AI Prophecy (ACT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008853 -- +0.10% +12.49% -38.27%

Indikator Teknikal The AI Prophecy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari The AI Prophecy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 0 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.008848 0.008848 R2 0.008848 0.008847 R1 0.008847 0.008847 PP 0.008847 0.008847 S1 0.008846 0.008846 S2 0.008846 0.008846 S3 0.008845 0.008846

Sinyal Pasar The AI Prophecy Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.79M $10.31 M $12.10 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal The AI Prophecy Aliran Masuk Bersih Harga ACTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.01 2026-07-27 -$0.08 M 0.01 2026-07-26 -$0.05 M 0.01 2026-07-25 -$0.03 M 0.01 2026-07-24 -$0.04 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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