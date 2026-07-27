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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aerodrome Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aerodrome Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Aerodrome Finance (AERO) Hari Ini

Analisis Teknis Aerodrome Finance (AERO) Hari Ini

Halaman Analisis Aerodrome Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AERO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aerodrome Finance di bawah ini.

Perubahan Harga Aerodrome Finance (AERO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.4498--+1.01%-4.63%-2.43%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aerodrome Finance

Indikator Teknikal Aerodrome Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aerodrome Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 10
Netral 1
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.4495
0.4493
R2
0.4493
0.4491
R1
0.4492
0.4491
PP
0.449
0.449
S1
0.4489
0.4488
S2
0.4487
0.4488
S3
0.4486
0.4487

Sinyal Pasar Aerodrome Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.89M
$3.08 M
$2.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.84 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.90 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.70 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.76 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aerodrome Finance

Aliran Masuk BersihHarga AEROUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$2.10 M0.44
2026-07-26$2.03 M0.42
2026-07-25$1.68 M0.41
2026-07-24-$0.09 M0.42
2026-07-23-$26.46 M0.42

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Aerodrome Finance (AERO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aerodrome Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AERO/USDT
$0.4514
$0.4514$0.4514
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AERO = 0.4498 USD

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