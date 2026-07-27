Analisis Teknis Aerodrome Finance (AERO) Hari Ini Halaman Analisis Aerodrome Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AERO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aerodrome Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aerodrome Finance (AERO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.4498 -- +1.01% -4.63% -2.43%

Indikator Teknikal Aerodrome Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aerodrome Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 10 Netral 1 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 0 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4495 0.4493 R2 0.4493 0.4491 R1 0.4492 0.4491 PP 0.449 0.449 S1 0.4489 0.4488 S2 0.4487 0.4488 S3 0.4486 0.4487

Sinyal Pasar Aerodrome Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.89M $3.08 M $2.19 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $0.84 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.90 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $2.70 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.76 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aerodrome Finance Aliran Masuk Bersih Harga AEROUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $2.10 M 0.44 2026-07-26 $2.03 M 0.42 2026-07-25 $1.68 M 0.41 2026-07-24 -$0.09 M 0.42 2026-07-23 -$26.46 M 0.42 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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