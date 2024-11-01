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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Alaya AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Alaya AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Alaya AI (AGT) Hari Ini

Analisis Teknis Alaya AI (AGT) Hari Ini

Halaman Analisis Alaya AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AGT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Alaya AI di bawah ini.

Perubahan Harga Alaya AI (AGT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.015492--+34.14%-37.65%-15.46%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Alaya AI

Indikator Teknikal Alaya AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Alaya AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 4
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 4Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.015527
0.015523
R2
0.015523
0.01552
R1
0.015521
0.015519
PP
0.015517
0.015517
S1
0.015515
0.015514
S2
0.015511
0.015513
S3
0.015509
0.015511

Sinyal Pasar Alaya AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.33M
$3.52 M
$3.84 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.23 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.24 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Alaya AI

Aliran Masuk BersihHarga AGTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Alaya AI (AGT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Alaya AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AGT/USDT
$0.015498
$0.015498$0.015498
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AGT = 0.015492 USD

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