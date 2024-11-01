Analisis Teknis Alaya AI (AGT) Hari Ini Halaman Analisis Alaya AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AGT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Alaya AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Alaya AI (AGT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.015492 -- +34.14% -37.65% -15.46%

Indikator Teknikal Alaya AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Alaya AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 4 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 4 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.015527 0.015523 R2 0.015523 0.01552 R1 0.015521 0.015519 PP 0.015517 0.015517 S1 0.015515 0.015514 S2 0.015511 0.015513 S3 0.015509 0.015511

Sinyal Pasar Alaya AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.33M $3.52 M $3.84 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.23 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.24 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Alaya AI Aliran Masuk Bersih Harga AGTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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