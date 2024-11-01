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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DeAgentAI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DeAgentAI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DeAgentAI (AIA) Hari Ini

Analisis Teknis DeAgentAI (AIA) Hari Ini

Halaman Analisis DeAgentAI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DeAgentAI di bawah ini.

Perubahan Harga DeAgentAI (AIA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05876--+3.37%+13.76%+17.28%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DeAgentAI

Indikator Teknikal DeAgentAI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DeAgentAI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 1
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05936
0.05935
R2
0.05935
0.05935
R1
0.05935
0.05935
PP
0.05934
0.05934
S1
0.05934
0.05934
S2
0.05933
0.05934
S3
0.05933
0.05933

Sinyal Pasar DeAgentAI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.83M
$5.86 M
$6.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.18 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.17 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.31 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DeAgentAI

Aliran Masuk BersihHarga AIAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar DeAgentAI (AIA) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AIA/USDT
$0.05879
$0.05879$0.05879
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AIA = 0.05876 USD

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