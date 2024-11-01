Analisis Teknis DeAgentAI (AIA) Hari Ini Halaman Analisis DeAgentAI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DeAgentAI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga DeAgentAI (AIA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05876 -- +3.37% +13.76% +17.28%

Indikator Teknikal DeAgentAI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DeAgentAI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 1 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05936 0.05935 R2 0.05935 0.05935 R1 0.05935 0.05935 PP 0.05934 0.05934 S1 0.05934 0.05934 S2 0.05933 0.05934 S3 0.05933 0.05933

Sinyal Pasar DeAgentAI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.83M $5.86 M $6.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.18 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.17 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $1.31 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DeAgentAI Aliran Masuk Bersih Harga AIAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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