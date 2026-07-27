Analisis Teknis Infinity Ground (AIN) Hari Ini Halaman Analisis Infinity Ground menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Infinity Ground di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Infinity Ground (AIN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08161 -- -1.16% -2.00% -8.67%

Indikator Teknikal Infinity Ground

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Infinity Ground di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 1 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08199 0.08196 R2 0.08196 0.08194 R1 0.08194 0.08193 PP 0.08191 0.08191 S1 0.08189 0.08189 S2 0.08186 0.08188 S3 0.08184 0.08186

Sinyal Pasar Infinity Ground Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.33M $2.71 M $3.04 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Infinity Ground Aliran Masuk Bersih Harga AINUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.00 M 0.08 2026-07-26 $0.00 M 0.09 2026-07-25 $0.00 M 0.09 2026-07-24 $0.00 M 0.08 2026-07-23 $0.00 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Infinity Ground (AIN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Infinity Ground secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam AIN / USDT $0.08172 $0.08172 $0.08172 0.00% 0.00% (USDT) Trade