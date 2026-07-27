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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Infinity Ground, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Infinity Ground, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Infinity Ground (AIN) Hari Ini

Analisis Teknis Infinity Ground (AIN) Hari Ini

Halaman Analisis Infinity Ground menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Infinity Ground di bawah ini.

Perubahan Harga Infinity Ground (AIN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08161---1.16%-2.00%-8.67%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Infinity Ground

Indikator Teknikal Infinity Ground

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Infinity Ground di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 1
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08199
0.08196
R2
0.08196
0.08194
R1
0.08194
0.08193
PP
0.08191
0.08191
S1
0.08189
0.08189
S2
0.08186
0.08188
S3
0.08184
0.08186

Sinyal Pasar Infinity Ground

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.33M
$2.71 M
$3.04 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Infinity Ground

Aliran Masuk BersihHarga AINUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.00 M0.08
2026-07-26$0.00 M0.09
2026-07-25$0.00 M0.09
2026-07-24$0.00 M0.08
2026-07-23$0.00 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AIN/USDT
$0.08172
$0.08172$0.08172
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AIN = 0.08161 USD

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