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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OLAXBT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OLAXBT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis OLAXBT (AIO) Hari Ini

Analisis Teknis OLAXBT (AIO) Hari Ini

Halaman Analisis OLAXBT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OLAXBT di bawah ini.

Perubahan Harga OLAXBT (AIO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.10934---7.74%+18.23%+0.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga OLAXBT

Indikator Teknikal OLAXBT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OLAXBT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 3
Beli 8
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.10983
0.1098
R2
0.1098
0.10979
R1
0.10979
0.10978
PP
0.10976
0.10976
S1
0.10975
0.10975
S2
0.10972
0.10974
S3
0.10971
0.10972

Sinyal Pasar OLAXBT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.23M
$3.85 M
$4.08 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.30 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal OLAXBT

Aliran Masuk BersihHarga AIOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.00 M0.11
2026-07-26$0.00 M0.11
2026-07-25$0.00 M0.11
2026-07-24$0.00 M0.11
2026-07-23$0.00 M0.11

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar OLAXBT (AIO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume OLAXBT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AIO/USDT
$0.1094
$0.1094$0.1094
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AIO = 0.10934 USD

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