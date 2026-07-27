Analisis Teknis OLAXBT (AIO) Hari Ini Halaman Analisis OLAXBT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OLAXBT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga OLAXBT (AIO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.10934 -- -7.74% +18.23% +0.03%

Indikator Teknikal OLAXBT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OLAXBT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 3 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.10983 0.1098 R2 0.1098 0.10979 R1 0.10979 0.10978 PP 0.10976 0.10976 S1 0.10975 0.10975 S2 0.10972 0.10974 S3 0.10971 0.10972

Sinyal Pasar OLAXBT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.23M $3.85 M $4.08 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.30 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal OLAXBT Aliran Masuk Bersih Harga AIOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.00 M 0.11 2026-07-26 $0.00 M 0.11 2026-07-25 $0.00 M 0.11 2026-07-24 $0.00 M 0.11 2026-07-23 $0.00 M 0.11 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar OLAXBT (AIO) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume OLAXBT secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam AIO / USDT $0.1094 $0.1094 $0.1094 0.00% 0.00% (USDT) Trade