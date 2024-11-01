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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OKZOO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OKZOO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis OKZOO (AIOT) Hari Ini

Analisis Teknis OKZOO (AIOT) Hari Ini

Halaman Analisis OKZOO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OKZOO di bawah ini.

Perubahan Harga OKZOO (AIOT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.047368--+0.92%-5.27%-58.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga OKZOO

Indikator Teknikal OKZOO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OKZOO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 1
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04763
0.04761
R2
0.04761
0.04759
R1
0.0476
0.04759
PP
0.04758
0.04758
S1
0.04757
0.04756
S2
0.04755
0.04756
S3
0.04754
0.04755

Sinyal Pasar OKZOO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.45M
$8.05 M
$8.50 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.25 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.25 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal OKZOO

Aliran Masuk BersihHarga AIOTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi OKZOO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar OKZOO (AIOT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume OKZOO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AIOT/USDT
$0.047372
$0.047372$0.047372
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AIOT = 0.047368 USD

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