Analisis Teknis OKZOO (AIOT) Hari Ini Halaman Analisis OKZOO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OKZOO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga OKZOO (AIOT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.047368 -- +0.92% -5.27% -58.75%

Indikator Teknikal OKZOO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OKZOO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 1 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04763 0.04761 R2 0.04761 0.04759 R1 0.0476 0.04759 PP 0.04758 0.04758 S1 0.04757 0.04756 S2 0.04755 0.04756 S3 0.04754 0.04755

Sinyal Pasar OKZOO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.45M $8.05 M $8.50 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.25 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.25 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal OKZOO Aliran Masuk Bersih Harga AIOTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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