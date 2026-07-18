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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aixbt, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aixbt, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Aixbt (AIXBT) Hari Ini

Analisis Teknis Aixbt (AIXBT) Hari Ini

Halaman Analisis Aixbt menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIXBT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aixbt di bawah ini.

Perubahan Harga Aixbt (AIXBT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01808---2.91%-2.06%-35.20%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aixbt

Indikator Teknikal Aixbt

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aixbt di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 3
Beli 14
Moving Averages:NetralJual 6Netral 2Beli 6
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01808
0.01807
R2
0.01807
0.01807
R1
0.01807
0.01807
PP
0.01806
0.01806
S1
0.01806
0.01806
S2
0.01805
0.01806
S3
0.01805
0.01805

Sinyal Pasar Aixbt

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.29M
$4.28 M
$4.57 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.14 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aixbt

Aliran Masuk BersihHarga AIXBTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27-$0.03 M0.02
2026-07-26$0.03 M0.02
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24-$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Aixbt Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Aixbt (AIXBT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aixbt secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AIXBT/USDT
$0.01808
$0.01808$0.01808
0.00%
0.00% (USDT)
AIXBT/USDC
$0.01804
$0.01804$0.01804
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator AIXBT ke USD

Jumlah

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0.01807 USD

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