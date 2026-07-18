Analisis Teknis Aixbt (AIXBT) Hari Ini Halaman Analisis Aixbt menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AIXBT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aixbt di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aixbt (AIXBT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01808 -- -2.91% -2.06% -35.20%

Indikator Teknikal Aixbt

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aixbt di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 3 Beli 14 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 6 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01808 0.01807 R2 0.01807 0.01807 R1 0.01807 0.01807 PP 0.01806 0.01806 S1 0.01806 0.01806 S2 0.01805 0.01806 S3 0.01805 0.01805

Sinyal Pasar Aixbt Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.29M $4.28 M $4.57 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.14 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aixbt Aliran Masuk Bersih Harga AIXBTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 -$0.03 M 0.02 2026-07-26 $0.03 M 0.02 2026-07-25 $0.01 M 0.02 2026-07-24 -$0.01 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Aixbt (AIXBT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aixbt secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam AIXBT / USDT $0.01808 $0.01808 $0.01808 0.00% 0.00% (USDT) Trade AIXBT / USDC $0.01804 $0.01804 $0.01804 0.00% 0.00% (USDT) Trade