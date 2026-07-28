Analisis Teknis AKEDO (AKE) Hari Ini Halaman Analisis AKEDO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AKE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AKEDO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga AKEDO (AKE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0043284 -- +154.13% +1,160.45% +1,287.75%

Indikator Teknikal AKEDO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AKEDO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0043163 0.0043101 R2 0.0043101 0.004303 R1 0.0042978 0.0042987 PP 0.0042916 0.0042916 S1 0.0042793 0.0042845 S2 0.0042731 0.0042802 S3 0.0042608 0.0042731

Sinyal Pasar AKEDO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.73M $3.25 M $3.98 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 3.46M Pembelian Aktif 3 Hari $45.89 M Penjualan Aktif 3 Hari $42.43 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 3.42M Pembelian Aktif 7 Hari $105.83 M Penjualan Aktif 7 Hari $102.41 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal AKEDO Aliran Masuk Bersih Harga AKEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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