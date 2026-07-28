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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AKEDO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AKEDO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis AKEDO (AKE) Hari Ini

Analisis Teknis AKEDO (AKE) Hari Ini

Halaman Analisis AKEDO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AKE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AKEDO di bawah ini.

Perubahan Harga AKEDO (AKE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0043284--+154.13%+1,160.45%+1,287.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga AKEDO

Indikator Teknikal AKEDO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AKEDO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 2
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0043163
0.0043101
R2
0.0043101
0.004303
R1
0.0042978
0.0042987
PP
0.0042916
0.0042916
S1
0.0042793
0.0042845
S2
0.0042731
0.0042802
S3
0.0042608
0.0042731

Sinyal Pasar AKEDO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.73M
$3.25 M
$3.98 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
3.46M
Pembelian Aktif 3 Hari
$45.89 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$42.43 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
3.42M
Pembelian Aktif 7 Hari
$105.83 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$102.41 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal AKEDO

Aliran Masuk BersihHarga AKEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume AKEDO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AKE/USDT
$0.0043333
$0.0043333$0.0043333
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AKE = 0.0043283 USD

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