Analisis Teknis Alchemist AI (ALCH) Hari Ini Halaman Analisis Alchemist AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ALCH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Alchemist AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Alchemist AI (ALCH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02762 -- -2.13% -60.68% -65.35%

Indikator Teknikal Alchemist AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Alchemist AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 2 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02775 0.02775 R2 0.02775 0.02774 R1 0.02774 0.02774 PP 0.02774 0.02774 S1 0.02773 0.02773 S2 0.02773 0.02773 S3 0.02772 0.02773

Sinyal Pasar Alchemist AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.41M $10.60 M $12.00 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.47 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.49 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Alchemist AI Aliran Masuk Bersih Harga ALCHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 -$0.01 M 0.03 2026-07-26 -$0.02 M 0.03 2026-07-25 $0.00 M 0.03 2026-07-24 -$0.01 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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