Analisis Teknis Aleo (ALEO) Hari Ini
Perubahan Harga Aleo (ALEO)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$0.01838
|--
|-1.66%
|-23.77%
|-60.09%
Aliran Modal Aleo
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-27
|-$0.01 M
|0.02
|2026-07-26
|$0.00 M
|0.02
|2026-07-25
|$0.02 M
|0.02
|2026-07-24
|$0.02 M
|0.02
|2026-07-23
|$0.01 M
|0.02
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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