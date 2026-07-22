Tabel Konversi ALEX Lab ke Manat Azerbaijan
Tabel Konversi ALEX ke AZN
Tabel Konversi AZN ke ALEX
- 1 ALEX0.00343095 AZN
- 5 ALEX0.017155 AZN
- 10 ALEX0.034309 AZN
- 50 ALEX0.171547 AZN
- 100 ALEX0.343095 AZN
- 1,000 ALEX3.43 AZN
- 5,000 ALEX17.15 AZN
- 10,000 ALEX34.31 AZN
- 1 AZN291.4 ALEX
- 5 AZN1,457 ALEX
- 10 AZN2,914 ALEX
- 50 AZN14,573 ALEX
- 100 AZN29,146 ALEX
- 1,000 AZN291,464 ALEX
- 5,000 AZN1,457,322 ALEX
- 10,000 AZN2,914,645 ALEX
ALEX Lab (ALEX) saat ini diperdagangkan seharga ₼ 0.00343095 AZN , yang mencerminkan perubahan 2.90% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₼122.37K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₼2.08M AZN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ALEX Lab Harga khusus dari kami.
1.03B AZN
Suplai Peredaran
122.37K
Volume Trading 24 Jam
2.08M AZN
Kapitalisasi Pasar
2.90%
Perubahan Harga (1 Hari)
₼ 0.00208
High 24 Jam
₼ 0.001904
Low 24 Jam
Grafik tren ALEX ke AZN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ALEX Lab terhadap AZN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ALEX Lab saat ini.
Ringkasan Konversi ALEX ke AZN
Per | 1 ALEX = 0.00343095 AZN | 1 AZN = 291.4 ALEX
Kurs untuk 1 ALEX ke AZN hari ini adalah 0.00343095 AZN.
Pembelian 5 ALEX akan dikenai biaya 0.017155 AZN, sedangkan 10 ALEX memiliki nilai 0.034309 AZN.
1 AZN dapat di-trade dengan 291.4 ALEX.
50 AZN dapat dikonversi ke 14,573 ALEX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ALEX ke AZN telah berubah sebesar +5.49% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.90%, sehingga mencapai high senilai 0.00353811 AZN dan low senilai 0.00323873 AZN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALEX adalah 0.00311456 AZN yang menunjukkan perubahan +10.16% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ALEX telah berubah sebesar 0.00208545 AZN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +155.18% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALEX ke AZN
Dalam 24 jam terakhir, ALEX Lab (ALEX) telah berfluktuasi antara 0.00323873 AZN dan 0.00353811 AZN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00292915 AZN dan high 0.00364868 AZN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALEX ke AZN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₼ 0
|₼ 0
|₼ 0
|₼ 0
|Low
|₼ 0
|₼ 0
|₼ 0
|₼ 0
|Rata-rata
|₼ 0
|₼ 0
|₼ 0
|₼ 0
|Volatilitas
|+8.97%
|+22.14%
|+85.19%
|+337.97%
|Perubahan
|+2.70%
|+5.49%
|+10.16%
|+155.19%
Prakiraan Harga ALEX Lab dalam AZN untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ALEX Lab dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALEX ke AZN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ALEX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ALEX Lab dapat mencapai sekitar ₼0.0036025 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ALEX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ALEX mungkin naik menjadi sekitar ₼0.00417034 AZN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ALEX Lab kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ALEX Lab
Ringkasan Manat Azerbaijan
Statistik Pasar ALEX ke AZN
606,489,877.3
STACKS
Kurs ALEX ke AZN Saat Ini
Harga live ALEX Lab (ALEX) hari ini adalah ₼ 0.003429247734846437616, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALEX ke AZN saat ini adalah ₼ 0.003429247734846437616 per ALEX.
Telusuri ALEX Lab Selengkapnya di MEXC
Manat Azerbaijan adalah mata uang resmi Azerbaijan, sebuah negara yang terletak di kawasan Kaukasus Selatan di Eurasia. Mata uang ini diterbitkan dan dikelola oleh Bank Sentral Azerbaijan, yang memainkan peran penting dalam kebijakan moneter negara tersebut. Simbolnya adalah ₼, dan kode ISO-nya adalah AZN.
Manat dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut qəpik. Mata uang ini digunakan dalam semua aktivitas ekonomi di negara ini, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah. Manat juga merupakan alat tukar utama di sektor keuangan, serta digunakan untuk menentukan harga aset, melunasi utang, dan mengukur nilai bisnis serta investasi.
Nilai Manat terhadap mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing, dan dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Perlu dicatat bahwa Bank Sentral Azerbaijan memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan nilai Manat jika diperlukan.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Azerbaijan, Manat digunakan baik dalam bentuk fisik maupun digital. Uang kertas dan koin fisik umumnya digunakan untuk transaksi kecil hingga menengah, sementara Manat digital atau elektronik biasanya digunakan untuk transaksi besar dan pembayaran daring. Sistem keuangan negara ini sudah berkembang dengan baik, dan mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui ponsel, dan dompet digital.
Secara keseluruhan, Manat Azerbaijan memegang peranan penting dalam perekonomian Azerbaijan. Mata uang ini memfasilitasi kelancaran aktivitas ekonomi negara serta berfungsi sebagai penyimpan nilai bagi warga negaranya. Manat merupakan komponen penting dalam sistem moneter Azerbaijan, dan nilainya serta stabilitasnya secara ketat dipantau oleh Bank Sentral Azerbaijan.
Pasangan Perdagangan ALEX yang Tersedia di MEXC
Spot
ALEX/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALEX, yang mencakup pasar tempat ALEX Lab dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALEX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Danai akun Anda dengan AZN menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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ALEX dan AZN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ALEX Lab (ALEX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ALEX Lab
- Harga Saat Ini (USD): $0.002017
- Perubahan 7 Hari: +5.49%
- Tren 30 Hari: +10.16%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALEX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AZN, harga USD ALEX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALEX] [ALEX ke USD]
Manat Azerbaijan (AZN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AZN/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AZN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALEX yang sama.
- AZN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ALEX ke AZN?
Kurs antara ALEX Lab (ALEX) dan Manat Azerbaijan (AZN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALEX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALEX ke AZN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AZN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AZN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AZN. Ketika AZN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALEX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ALEX Lab, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALEX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AZN.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ALEX ke AZN di Indonesia?
Kurs ALEX ke AZN di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ALEX (sering kali dalam AZN) yang dikonversi ke AZN menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ALEX ke AZN sering berubah di Indonesia?
Kurs ALEX ke AZN sering berubah karena ALEX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ALEX ke AZN di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ALEX ke AZN dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ALEX ke AZN mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ALEX ke AZN atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ALEX ke AZN dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ALEX terhadap AZN seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ALEX ke AZN di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan AZN, sehingga memengaruhi kurs meskipun ALEX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALEX ke AZN?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ALEX ke AZN.
Dapatkah saya membandingkan kurs ALEX ke AZN dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALEX keAZN wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALEX ke AZN sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ALEX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ALEX ke AZN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ALEX ke AZN target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ALEX dan AZN di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ALEX dan AZN.
Apa perbedaan antara mengonversi ALEX ke AZN dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ALEX dan AZN. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ALEX ke AZN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ALEX dalam AZN atau stablecoin. ALEX ke AZN berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ALEX ke AZN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. AZN dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ALEX ke AZN yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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