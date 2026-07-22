Tabel Konversi ALEX Lab ke Loti Lesotho

Tabel Konversi ALEX ke LSL

Tabel Konversi LSL ke ALEX

  • 1 ALEX
    0.033217 LSL
  • 5 ALEX
    0.166083 LSL
  • 10 ALEX
    0.332165 LSL
  • 50 ALEX
    1.66 LSL
  • 100 ALEX
    3.32 LSL
  • 1,000 ALEX
    33.22 LSL
  • 5,000 ALEX
    166.08 LSL
  • 10,000 ALEX
    332.17 LSL
  • 1 LSL
    30.10 ALEX
  • 5 LSL
    150.5 ALEX
  • 10 LSL
    301.05 ALEX
  • 50 LSL
    1,505 ALEX
  • 100 LSL
    3,010 ALEX
  • 1,000 LSL
    30,105 ALEX
  • 5,000 LSL
    150,527 ALEX
  • 10,000 LSL
    301,054 ALEX

Harga dan Statistik Pasar ALEX Lab dalam Loti Lesotho

ALEX Lab (ALEX) saat ini diperdagangkan seharga L‎ 0.033217 LSL , yang mencerminkan perubahan 2.70% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L‎1.18M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L‎20.14M LSL. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ALEX Lab Harga khusus dari kami.

10.01B LSL

Suplai Peredaran

1.18M

Volume Trading 24 Jam

20.14M LSL

Kapitalisasi Pasar

2.70%

Perubahan Harga (1 Hari)

L 0.00208

High 24 Jam

L 0.001904

Low 24 Jam

Grafik tren ALEX ke LSL di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ALEX Lab terhadap LSL. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ALEX Lab saat ini.

Ringkasan Konversi ALEX ke LSL

Per | 1 ALEX = 0.033217 LSL | 1 LSL = 30.10 ALEX

  • Kurs untuk 1 ALEX ke LSL hari ini adalah 0.033217 LSL.

  • Pembelian 5 ALEX akan dikenai biaya 0.166083 LSL, sedangkan 10 ALEX memiliki nilai 0.332165 LSL.

  • 1 LSL dapat di-trade dengan 30.10 ALEX.

  • 50 LSL dapat dikonversi ke 1,505 ALEX, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ALEX ke LSL telah berubah sebesar +2.18% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.70%, sehingga mencapai high senilai 0.034322 LSL dan low senilai 0.031418 LSL.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALEX adalah 0.030708 LSL yang menunjukkan perubahan +8.17% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ALEX telah berubah sebesar 0.020164 LSL, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +154.68% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALEX ke LSL

Dalam 24 jam terakhir, ALEX Lab (ALEX) telah berfluktuasi antara 0.031418 LSL dan 0.034322 LSL, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.028415 LSL dan high 0.035395 LSL. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALEX ke LSL secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighL 0L 0L 0L 0
LowL 0L 0L 0L 0
Rata-rataL 0L 0L 0L 0
Volatilitas+8.98%+21.32%+83.82%+337.97%
Perubahan+2.60%+1.36%+8.12%+154.56%

Prakiraan Harga ALEX Lab dalam LSL untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga ALEX Lab dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALEX ke LSL untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ALEX untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, ALEX Lab dapat mencapai sekitar L‎0.034877 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ALEX untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ALEX mungkin naik menjadi sekitar L‎0.040375 LSL, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ALEX Lab kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan ALEX Lab

Ringkasan Loti Lesotho

Statistik Pasar ALEX ke LSL

L 0.033200045931041384208
L 0.033200045931041384208L 0.033200045931041384208

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606,489,877.3

STACKS

Kurs ALEX ke LSL Saat Ini

Harga live ALEX Lab (ALEX) hari ini adalah L 0.033200045931041384208, dengan perubahan 2.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALEX ke LSL saat ini adalah L 0.033200045931041384208 per ALEX.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Loti Lesotho adalah mata uang resmi Kerajaan Lesotho, sebuah negara kecil yang terletak di dalam perbatasan Afrika Selatan. Loti, disingkat LSL, memainkan peran penting dalam perekonomian negara ini dan digunakan dalam semua aspek transaksi keuangan sehari-hari, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga penetapan harga di pasar.

Diperkenalkan untuk menggantikan Rand Afrika Selatan, Loti memiliki keunikan karena beroperasi dengan paritas satu banding satu terhadap Rand. Keterikatan ini disebabkan oleh kedekatan ekonomi dan geografis Lesotho dengan Afrika Selatan. Dengan demikian, baik Loti maupun Rand diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Lesotho, memungkinkan kelancaran transaksi lintas batas dan mendorong integrasi ekonomi.

Loti dibagi menjadi 100 lisente, mirip dengan cara banyak mata uang lainnya dibagi menjadi sen. Koin dan uang kertas diterbitkan dalam berbagai pecahan untuk memfasilitasi berbagai skala transaksi. Koin Loti tersedia dalam denominasi 1, 2, 5, 10, 20, dan 50 lisente, serta 1, 2, dan 5 Loti. Uang kertas diterbitkan dalam denominasi 10, 20, 50, 100, dan 200 Loti.

Bank Sentral Lesotho bertanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan Loti. Bank ini melaksanakan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas Loti serta mengawasi peredaran mata uang tersebut dalam perekonomian. Bank Sentral juga memegang peran penting dalam menjaga paritas satu banding satu Loti terhadap Rand Afrika Selatan, sebuah aspek kunci dari kebijakan moneter Lesotho.

Sebagai kesimpulan, Loti Lesotho bukan sekadar alat tukar; ia merupakan komponen esensial dari identitas ekonomi Lesotho. Hubungan uniknya dengan Rand Afrika Selatan mencerminkan ikatan ekonomi erat antara Lesotho dan Afrika Selatan, yang menegaskan peran sentral Loti dalam memfasilitasi perdagangan dan aktivitas ekonomi baik di dalam maupun di luar perbatasan Lesotho.

Pasangan Perdagangan ALEX yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ALEX/USDT
ALEX/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALEX, yang mencakup pasar tempat ALEX Lab dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALEX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALEX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ALEX Lab untuk perdagangan strategis.

Beli ALEX Lab dengan LSL dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

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ALEX dan LSL dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

ALEX Lab (ALEX) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga ALEX Lab

  • Harga Saat Ini (USD): $0.002013
  • Perubahan 7 Hari: ‎+2.18%
  • Tren 30 Hari: ‎+8.17%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ALEX, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALEX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LSL, harga USD ALEX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALEX] [ALEX ke USD]

Loti Lesotho (LSL) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (LSL/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ALEX biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam LSL vs. USD memengaruhi kurs ALEX ke LSL.
  • LSL yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALEX yang sama.
  • LSL yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs ALEX ke LSL?

Kurs antara ALEX Lab (ALEX) dan Loti Lesotho (LSL) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALEX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALEX ke LSL. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LSL memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LSL

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LSL. Ketika LSL melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALEX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti ALEX Lab, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALEX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LSL.

Konversikan ALEX ke LSL Seketika

Gunakan konverter ALEX ke LSL kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs ALEX ke LSL di Indonesia?

    Kurs ALEX ke LSL di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ALEX (sering kali dalam LSL) yang dikonversi ke LSL menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs ALEX ke LSL sering berubah di Indonesia?

    Kurs ALEX ke LSL sering berubah karena ALEX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs ALEX ke LSL di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs ALEX ke LSL dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs ALEX ke LSL mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ALEX ke LSL atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ALEX ke LSL dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren ALEX terhadap LSL seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ALEX ke LSL di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan LSL, sehingga memengaruhi kurs meskipun ALEX tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALEX ke LSL?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ALEX ke LSL.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs ALEX ke LSL dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALEX keLSL wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALEX ke LSL sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ALEX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ALEX ke LSL dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga ALEX ke LSL target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ALEX dan LSL di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ALEX dan LSL.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi ALEX ke LSL dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ALEX dan LSL. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah ALEX ke LSL merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga ALEX dalam LSL atau stablecoin. ALEX ke LSL berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ALEX ke LSL selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. LSL dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ALEX ke LSL yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Mengapa Harus Membeli ALEX Lab dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli ALEX Lab.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.