Tabel Konversi ALEX Lab ke Rial Yaman
Tabel Konversi ALEX ke YER
Tabel Konversi YER ke ALEX
- 1 ALEX0.409645 YER
- 5 ALEX2.05 YER
- 10 ALEX4.1 YER
- 50 ALEX20.48 YER
- 100 ALEX40.96 YER
- 1,000 ALEX409.65 YER
- 5,000 ALEX2,048.23 YER
- 10,000 ALEX4,096.45 YER
- 1 YER2.441 ALEX
- 5 YER12.20 ALEX
- 10 YER24.41 ALEX
- 50 YER122.05 ALEX
- 100 YER244.1 ALEX
- 1,000 YER2,441 ALEX
- 5,000 YER12,205 ALEX
- 10,000 YER24,411 ALEX
ALEX Lab (ALEX) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 0.409645 YER , yang mencerminkan perubahan -2.83% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼17.71M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼247.43M YER. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ALEX Lab Harga khusus dari kami.
144.87B YER
Suplai Peredaran
17.71M
Volume Trading 24 Jam
247.43M YER
Kapitalisasi Pasar
-2.83%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.00187
High 24 Jam
﷼ 0.001663
Low 24 Jam
Grafik tren ALEX ke YER di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ALEX Lab terhadap YER. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ALEX Lab saat ini.
Ringkasan Konversi ALEX ke YER
Per | 1 ALEX = 0.409645 YER | 1 YER = 2.441 ALEX
Kurs untuk 1 ALEX ke YER hari ini adalah 0.409645 YER.
Pembelian 5 ALEX akan dikenai biaya 2.05 YER, sedangkan 10 ALEX memiliki nilai 4.1 YER.
1 YER dapat di-trade dengan 2.441 ALEX.
50 YER dapat dikonversi ke 122.05 ALEX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ALEX ke YER telah berubah sebesar -9.73% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.83%, sehingga mencapai high senilai 0.446669 YER dan low senilai 0.397225 YER.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALEX adalah 0.429232 YER yang menunjukkan perubahan -4.59% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ALEX telah berubah sebesar 0.221662 YER, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +118.97% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALEX ke YER
Dalam 24 jam terakhir, ALEX Lab (ALEX) telah berfluktuasi antara 0.397225 YER dan 0.446669 YER, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.397225 YER dan high 0.49874 YER. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALEX ke YER secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Low
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Rata-rata
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Volatilitas
|+11.73%
|+22.39%
|+87.09%
|+342.31%
|Perubahan
|-3.05%
|-9.85%
|-4.41%
|+119.36%
Prakiraan Harga ALEX Lab dalam YER untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ALEX Lab dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALEX ke YER untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ALEX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ALEX Lab dapat mencapai sekitar ﷼0.430128 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ALEX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ALEX mungkin naik menjadi sekitar ﷼0.497926 YER, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ALEX Lab kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ALEX Lab
Ringkasan Rial Yaman
Statistik Pasar ALEX ke YER
606,489,877.3
STACKS
Kurs ALEX ke YER Saat Ini
Harga live ALEX Lab (ALEX) hari ini adalah ﷼ 0.40797333780526864156, dengan perubahan 3.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALEX ke YER saat ini adalah ﷼ 0.40797333780526864156 per ALEX.
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Rial Yaman adalah mata uang nasional resmi Yaman, sebuah negara yang terletak di bagian barat daya Asia. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "YR" dan diterbitkan oleh Bank Sentral Yaman. Rial Yaman memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut dan digunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari, termasuk pembayaran barang dan jasa, serta dalam perdagangan internasional negara itu.
Rial Yaman dibagi menjadi satuan-satuan kecil yang disebut "fils"; namun, akibat inflasi, satuan-satuan kecil ini jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Meskipun Rial Yaman merupakan mata uang yang secara resmi diakui, tidak jarang mata uang lain, seperti Dolar AS dan Riyal Saudi, juga digunakan di Yaman, terutama dalam transaksi besar dan di beberapa wilayah tertentu di negara tersebut.
Seperti halnya banyak mata uang lain, nilai Rial Yaman mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, antara lain inflasi, stabilitas ekonomi, dan peristiwa politik. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi nilai mata uang baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, fluktuasi tersebut dapat memengaruhi daya beli Rial Yaman, sementara secara eksternal, fluktuasi tersebut dapat memengaruhi nilai tukar Rial terhadap mata uang lain.
Selama bertahun-tahun, Rial Yaman telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun, mata uang ini tetap menjadi komponen utama dalam perekonomian Yaman dan terus digunakan sebagai sarana pertukaran utama di negara tersebut. Pemerintah dan Bank Sentral Yaman memegang peranan penting dalam mengelola mata uang ini serta melaksanakan kebijakan moneter yang dirancang untuk menjaga stabilitasnya.
Dalam lanskap keuangan global, Rial Yaman tidak begitu dikenal atau diperdagangkan secara luas dibandingkan dengan beberapa mata uang lain. Namun demikian, mata uang ini tetap merupakan bagian penting dari ekonomi global, mewakili aktivitas ekonomi Yaman, salah satu peradaban tertua di dunia.
Sebagai kesimpulan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Rial Yaman tetap merupakan elemen krusial dalam struktur ekonomi Yaman. Nilainya, baik di dalam Yaman maupun di kancah internasional, mencerminkan kondisi dan prospek ekonomi negara tersebut. Seiring Yaman terus menavigasi perjalanan ekonominya, Rial Yaman pasti akan terus memainkan peran sentral.
Pasangan Perdagangan ALEX yang Tersedia di MEXC
Spot
ALEX/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALEX, yang mencakup pasar tempat ALEX Lab dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALEX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Danai akun Anda dengan YER menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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ALEX dan YER dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ALEX Lab (ALEX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ALEX Lab
- Harga Saat Ini (USD): $0.001715
- Perubahan 7 Hari: -9.73%
- Tren 30 Hari: -4.59%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALEX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke YER, harga USD ALEX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALEX] [ALEX ke USD]
Rial Yaman (YER) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (YER/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- YER yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALEX yang sama.
- YER yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ALEX ke YER?
Kurs antara ALEX Lab (ALEX) dan Rial Yaman (YER) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALEX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALEX ke YER. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit YER memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal YER
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan YER. Ketika YER melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALEX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ALEX Lab, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALEX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke YER.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ALEX ke YER di Indonesia?
Kurs ALEX ke YER di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ALEX (sering kali dalam YER) yang dikonversi ke YER menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ALEX ke YER sering berubah di Indonesia?
Kurs ALEX ke YER sering berubah karena ALEX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ALEX ke YER di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ALEX ke YER dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ALEX ke YER mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ALEX ke YER atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ALEX ke YER dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ALEX terhadap YER seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ALEX ke YER di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan YER, sehingga memengaruhi kurs meskipun ALEX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALEX ke YER?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ALEX ke YER.
Dapatkah saya membandingkan kurs ALEX ke YER dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALEX keYER wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALEX ke YER sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ALEX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ALEX ke YER dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ALEX ke YER target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ALEX dan YER di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ALEX dan YER.
Apa perbedaan antara mengonversi ALEX ke YER dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ALEX dan YER. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ALEX ke YER merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ALEX dalam YER atau stablecoin. ALEX ke YER berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ALEX ke YER selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. YER dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ALEX ke YER yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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