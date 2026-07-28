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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Allora, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Allora, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Allora (ALLO) Hari Ini

Analisis Teknis Allora (ALLO) Hari Ini

Halaman Analisis Allora menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ALLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Allora di bawah ini.

Perubahan Harga Allora (ALLO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.33233---31.50%+8.19%+198.40%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Allora

Indikator Teknikal Allora

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Allora di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 20
Netral 1
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 1Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.33374
0.33322
R2
0.33322
0.3328
R1
0.33264
0.33254
PP
0.33212
0.33212
S1
0.33154
0.3317
S2
0.33102
0.33144
S3
0.33044
0.33102

Sinyal Pasar Allora

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.61M
$1.68 M
$2.29 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 3 Hari
$10.46 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$10.38 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.62M
Pembelian Aktif 7 Hari
$26.41 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$25.78 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Allora

Aliran Masuk BersihHarga ALLOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.10 M0.33
2026-07-27-$0.55 M0.32
2026-07-26-$0.31 M0.34
2026-07-25-$0.31 M0.33
2026-07-24$0.32 M0.48

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Allora Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Allora (ALLO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Allora secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ALLO/USDT
$0.33233
$0.33233$0.33233
0.00%
0.00% (USDT)
ALLO/USDC
$0.33233
$0.33233$0.33233
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ALLO
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1 ALLO = 0.33233 USD

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