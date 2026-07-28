Analisis Teknis Allora (ALLO) Hari Ini Halaman Analisis Allora menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ALLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Allora di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Allora (ALLO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.33233 -- -31.50% +8.19% +198.40%

Indikator Teknikal Allora

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Allora di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 20 Netral 1 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.33374 0.33322 R2 0.33322 0.3328 R1 0.33264 0.33254 PP 0.33212 0.33212 S1 0.33154 0.3317 S2 0.33102 0.33144 S3 0.33044 0.33102

Sinyal Pasar Allora Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.61M $1.68 M $2.29 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.08M Pembelian Aktif 3 Hari $10.46 M Penjualan Aktif 3 Hari $10.38 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.62M Pembelian Aktif 7 Hari $26.41 M Penjualan Aktif 7 Hari $25.78 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Allora Aliran Masuk Bersih Harga ALLOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.10 M 0.33 2026-07-27 -$0.55 M 0.32 2026-07-26 -$0.31 M 0.34 2026-07-25 -$0.31 M 0.33 2026-07-24 $0.32 M 0.48 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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