Tabel Konversi AltLayer ke Peso Kuba

Tabel Konversi ALTLAYER ke CUP

Tabel Konversi CUP ke ALTLAYER

  • 1 ALTLAYER
    0.165574 CUP
  • 5 ALTLAYER
    0.827868 CUP
  • 10 ALTLAYER
    1.66 CUP
  • 50 ALTLAYER
    8.28 CUP
  • 100 ALTLAYER
    16.56 CUP
  • 1,000 ALTLAYER
    165.57 CUP
  • 5,000 ALTLAYER
    827.87 CUP
  • 10,000 ALTLAYER
    1,655.74 CUP
  • 1 CUP
    6.0396 ALTLAYER
  • 5 CUP
    30.19 ALTLAYER
  • 10 CUP
    60.39 ALTLAYER
  • 50 CUP
    301.9 ALTLAYER
  • 100 CUP
    603.9 ALTLAYER
  • 1,000 CUP
    6,039 ALTLAYER
  • 5,000 CUP
    30,198 ALTLAYER
  • 10,000 CUP
    60,396 ALTLAYER

Harga dan Statistik Pasar AltLayer dalam Peso Kuba

AltLayer (ALTLAYER) saat ini diperdagangkan seharga ₱‎ 0.165574 CUP , yang mencerminkan perubahan -0.65% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₱‎1.52M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₱‎1.06B CUP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AltLayer Harga khusus dari kami.

169.84B CUP

Suplai Peredaran

1.52M

Volume Trading 24 Jam

1.06B CUP

Kapitalisasi Pasar

-0.65%

Perubahan Harga (1 Hari)

₱ 0.006368

High 24 Jam

₱ 0.00618

Low 24 Jam

Grafik tren ALTLAYER ke CUP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AltLayer terhadap CUP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AltLayer saat ini.

Ringkasan Konversi ALTLAYER ke CUP

Per | 1 ALTLAYER = 0.165574 CUP | 1 CUP = 6.0396 ALTLAYER

  • Kurs untuk 1 ALTLAYER ke CUP hari ini adalah 0.165574 CUP.

  • Pembelian 5 ALTLAYER akan dikenai biaya 0.827868 CUP, sedangkan 10 ALTLAYER memiliki nilai 1.66 CUP.

  • 1 CUP dapat di-trade dengan 6.0396 ALTLAYER.

  • 50 CUP dapat dikonversi ke 301.9 ALTLAYER, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ALTLAYER ke CUP telah berubah sebesar -4.34% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.65%, sehingga mencapai high senilai 0.168889 CUP dan low senilai 0.163903 CUP.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALTLAYER adalah 0.159925 CUP yang menunjukkan perubahan +3.53% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ALTLAYER telah berubah sebesar -0.049224 CUP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -22.91% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALTLAYER ke CUP

Dalam 24 jam terakhir, AltLayer (ALTLAYER) telah berfluktuasi antara 0.163903 CUP dan 0.168889 CUP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.162656 CUP dan high 0.174485 CUP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALTLAYER ke CUP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
High₱ 0₱ 0₱ 0₱ 0.26
Low₱ 0₱ 0₱ 0₱ 0
Rata-rata₱ 0₱ 0₱ 0₱ 0
Volatilitas+2.98%+6.84%+26.45%+71.31%
Perubahan-1.07%-4.30%+3.50%-20.60%

Prakiraan Harga AltLayer dalam CUP untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga AltLayer dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALTLAYER ke CUP untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ALTLAYER untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, AltLayer dapat mencapai sekitar ₱‎0.173852 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ALTLAYER untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ALTLAYER mungkin naik menjadi sekitar ₱‎0.201256 CUP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AltLayer kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan AltLayer

Ringkasan Peso Kuba

Statistik Pasar ALTLAYER ke CUP

₱ 0.165653179075050790338
₱ 0.165653179075050790338₱ 0.165653179075050790338

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10,000,000,000

BSC

Kurs ALTLAYER ke CUP Saat Ini

Harga live AltLayer (ALTLAYER) hari ini adalah ₱ 0.165653179075050790338, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALTLAYER ke CUP saat ini adalah ₱ 0.165653179075050790338 per ALTLAYER.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Mata Uang Peso Kuba adalah mata uang resmi Kuba, sebuah negara yang terletak di Karibia. Peso, dengan kode CUP, memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut. Mata uang ini digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, mulai dari pembelian bahan makanan hingga pembayaran tagihan utilitas dan layanan. Peso diterbitkan oleh Bank Sentral Kuba, otoritas moneter negara itu.

Peso Kuba adalah salah satu dari dua mata uang resmi yang digunakan di Kuba, mata uang satunya lagi adalah Peso Kuba Konvertibel (CUC). CUC biasanya digunakan dalam industri pariwisata dan untuk barang-barang mewah, sementara Peso Kuba digunakan untuk transaksi sehari-hari yang lebih umum. Namun, penggunaan CUC sedang dilakukan penghapusan secara bertahap, sehingga Peso Kuba menjadi satu-satunya mata uang resmi di negara ini.

Nilai Peso ditentukan oleh pemerintah Kuba melalui sistem mengambang yang terkelola. Artinya, nilai Peso tidak ditentukan oleh kekuatan pasar, melainkan oleh pemerintah yang menetapkan nilai tukar antara Peso dengan mata uang asing. Peso Kuba tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar internasional, yang berarti mata uang ini tidak dapat dengan mudah dibeli atau dijual di luar Kuba.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Kuba, Peso Kuba digunakan dalam berbagai macam transaksi. Transaksi-transaksi ini bisa berkisar dari membeli makanan di pasar lokal, membayar transportasi umum, hingga melunasi tagihan utilitas. Mata uang ini juga digunakan untuk upah dan gaji, dengan pemerintah sebagai pemberi kerja terbesar di negara itu.

Meskipun negara ini memiliki sistem dua mata uang, Peso Kuba adalah mata uang yang paling sering digunakan oleh penduduk Kuba. Peso merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Kuba dan memegang peran utama dalam kebijakan moneter negara tersebut. Namun, nilai dan penggunaan Peso sangat dipengaruhi oleh pemerintah, yang mengendalikan penerbitannya serta menetapkan nilai tukarnya.

Singkatnya, Peso Kuba merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi Kuba. Mata uang ini digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, dan nilainya dikelola oleh pemerintah. Peso tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar internasional, menjadikannya unik di antara mata uang nasional lainnya. Dengan penghapusan CUC secara bertahap, peran Peso Kuba sebagai satu-satunya mata uang resmi di Kuba diperkirakan akan semakin meningkat.

Pasangan Perdagangan ALTLAYER yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ALTLAYER/USDT
ALTLAYER/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALTLAYER, yang mencakup pasar tempat AltLayer dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALTLAYER pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALTLAYER dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AltLayer untuk perdagangan strategis.

Beli AltLayer dengan CUP dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

  2. Deposit CUPDeposit CUP

    Deposit CUP

    Danai akun Anda dengan CUP menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

  3. Beli AltLayerBeli AltLayer

    Beli AltLayer

    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari AltLayer, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan CUP yang telah didepositkan.

ALTLAYER dan CUP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

AltLayer (ALTLAYER) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga AltLayer

  • Harga Saat Ini (USD): $0.006243
  • Perubahan 7 Hari: ‎-4.34%
  • Tren 30 Hari: ‎+3.53%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ALTLAYER, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALTLAYER, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CUP, harga USD ALTLAYER tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALTLAYER] [ALTLAYER ke USD]

Peso Kuba (CUP) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (CUP/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ALTLAYER biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam CUP vs. USD memengaruhi kurs ALTLAYER ke CUP.
  • CUP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALTLAYER yang sama.
  • CUP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs ALTLAYER ke CUP?

Kurs antara AltLayer (ALTLAYER) dan Peso Kuba (CUP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALTLAYER, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALTLAYER ke CUP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CUP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CUP

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CUP. Ketika CUP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALTLAYER, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti AltLayer, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALTLAYER dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CUP.

Konversikan ALTLAYER ke CUP Seketika

Gunakan konverter ALTLAYER ke CUP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs ALTLAYER ke CUP di Indonesia?

    Kurs ALTLAYER ke CUP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ALTLAYER (sering kali dalam CUP) yang dikonversi ke CUP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs ALTLAYER ke CUP sering berubah di Indonesia?

    Kurs ALTLAYER ke CUP sering berubah karena ALTLAYER dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs ALTLAYER ke CUP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs ALTLAYER ke CUP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs ALTLAYER ke CUP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ALTLAYER ke CUP atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ALTLAYER ke CUP dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren ALTLAYER terhadap CUP seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ALTLAYER ke CUP di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan CUP, sehingga memengaruhi kurs meskipun ALTLAYER tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALTLAYER ke CUP?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ALTLAYER ke CUP.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs ALTLAYER ke CUP dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALTLAYER keCUP wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALTLAYER ke CUP sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ALTLAYER, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ALTLAYER ke CUP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga ALTLAYER ke CUP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ALTLAYER dan CUP di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ALTLAYER dan CUP.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi ALTLAYER ke CUP dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ALTLAYER dan CUP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah ALTLAYER ke CUP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga ALTLAYER dalam CUP atau stablecoin. ALTLAYER ke CUP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ALTLAYER ke CUP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. CUP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ALTLAYER ke CUP yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.