Tabel Konversi AltLayer ke Rufiya Maladewa
Tabel Konversi ALTLAYER ke MVR
Tabel Konversi MVR ke ALTLAYER
- 1 ALTLAYER0.088403 MVR
- 5 ALTLAYER0.442017 MVR
- 10 ALTLAYER0.884034 MVR
- 50 ALTLAYER4.42 MVR
- 100 ALTLAYER8.84 MVR
- 1,000 ALTLAYER88.4 MVR
- 5,000 ALTLAYER442.02 MVR
- 10,000 ALTLAYER884.03 MVR
- 1 MVR11.31 ALTLAYER
- 5 MVR56.55 ALTLAYER
- 10 MVR113.1 ALTLAYER
- 50 MVR565.5 ALTLAYER
- 100 MVR1,131 ALTLAYER
- 1,000 MVR11,311 ALTLAYER
- 5,000 MVR56,558 ALTLAYER
- 10,000 MVR113,117 ALTLAYER
AltLayer (ALTLAYER) saat ini diperdagangkan seharga MVR 0.088403 MVR , yang mencerminkan perubahan -3.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MVR920.77K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MVR569.10M MVR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AltLayer Harga khusus dari kami.
99.04B MVR
Suplai Peredaran
920.77K
Volume Trading 24 Jam
569.10M MVR
Kapitalisasi Pasar
-3.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
MVR 0.006139
High 24 Jam
MVR 0.005698
Low 24 Jam
Grafik tren ALTLAYER ke MVR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AltLayer terhadap MVR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AltLayer saat ini.
Ringkasan Konversi ALTLAYER ke MVR
Per | 1 ALTLAYER = 0.088403 MVR | 1 MVR = 11.31 ALTLAYER
Kurs untuk 1 ALTLAYER ke MVR hari ini adalah 0.088403 MVR.
Pembelian 5 ALTLAYER akan dikenai biaya 0.442017 MVR, sedangkan 10 ALTLAYER memiliki nilai 0.884034 MVR.
1 MVR dapat di-trade dengan 11.31 ALTLAYER.
50 MVR dapat dikonversi ke 565.5 ALTLAYER, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ALTLAYER ke MVR telah berubah sebesar -11.14% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.02%, sehingga mencapai high senilai 0.094945 MVR dan low senilai 0.088125 MVR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALTLAYER adalah 0.089068 MVR yang menunjukkan perubahan -0.75% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ALTLAYER telah berubah sebesar -0.036592 MVR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -29.17% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALTLAYER ke MVR
Dalam 24 jam terakhir, AltLayer (ALTLAYER) telah berfluktuasi antara 0.088125 MVR dan 0.094945 MVR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.088125 MVR dan high 0.100173 MVR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALTLAYER ke MVR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0.15
|Low
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|Rata-rata
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|Volatilitas
|+7.20%
|+12.05%
|+27.45%
|+69.13%
|Perubahan
|-6.31%
|-11.27%
|-0.89%
|-29.27%
Prakiraan Harga AltLayer dalam MVR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga AltLayer dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALTLAYER ke MVR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ALTLAYER untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, AltLayer dapat mencapai sekitar MVR0.092824 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ALTLAYER untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ALTLAYER mungkin naik menjadi sekitar MVR0.107455 MVR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AltLayer kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan AltLayer
Ringkasan Rufiya Maladewa
Statistik Pasar ALTLAYER ke MVR
10,000,000,000
BSC
Kurs ALTLAYER ke MVR Saat Ini
Harga live AltLayer (ALTLAYER) hari ini adalah MVR 0.08886733090876328324, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALTLAYER ke MVR saat ini adalah MVR 0.08886733090876328324 per ALTLAYER.
Telusuri AltLayer Selengkapnya di MEXC
Rufiyaa Maladewa adalah mata uang resmi Maladewa, sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari, penyimpan nilai, dan satuan akuntansi. Kode mata uang untuk Rufiyaa Maladewa adalah MVR, dan simbolnya adalah Rf, yang digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.
Rufiyaa Maladewa diterbitkan dan dikendalikan oleh Otoritas Moneter Maladewa (MMA). MMA menetapkan kebijakan moneter bagi negara ini, memastikan stabilitas dan integritas Rufiyaa. MMA juga bertanggung jawab atas pencetakan uang kertas dan koin, pengelolaan cadangan devisa negara, serta mengawasi kesehatan keseluruhan sistem keuangan.
Dalam hal denominasi, Rufiyaa Maladewa dibagi menjadi 100 Laari. Koin tersedia dalam pecahan 1, 2, 5, 10, 25, 50 Laari serta 1 dan 2 Rufiyaa, sementara uang kertas tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, 50, 100, 500, dan 1000 Rufiyaa. Desain dan gambar pada uang kertas dan koin sering mencerminkan budaya dan sejarah negara, menjadikannya unik dan khas.
Nilai Rufiyaa Maladewa dapat mengalami fluktuasi berdasarkan berbagai faktor ekonomi, termasuk inflasi, suku bunga, dan kinerja ekonomi negara. Namun, MMA berupaya keras untuk mempertahankan mata uang yang stabil dan andal guna memperlancar transaksi ekonomi serta menjaga kepercayaan investor.
Di era digital, Rufiyaa Maladewa juga telah hadir dalam transaksi elektronik. Banyak bisnis di Maladewa menerima pembayaran digital, dan layanan perbankan online tersedia secara luas. Hal ini mempermudah warga maupun wisatawan dalam melakukan transaksi, sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di negara ini.
Sebagai kesimpulan, Rufiyaa Maladewa merupakan bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sehari-hari Maladewa. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan, mewakili kekayaan, dan menjadi simbol identitas budaya bangsa. Seiring dengan terus berkembangnya Maladewa dan pertumbuhan ekonominya, Rufiyaa tetap menjadi jantung dari sistem keuangan negara ini.
Pasangan Perdagangan ALTLAYER yang Tersedia di MEXC
Spot
ALTLAYER/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALTLAYER, yang mencakup pasar tempat AltLayer dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALTLAYER pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALTLAYER dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AltLayer untuk perdagangan strategis.
Beli AltLayer dengan MVR dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit MVR
Danai akun Anda dengan MVR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli AltLayer
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari AltLayer, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan MVR yang telah didepositkan.
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ALTLAYER dan MVR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
AltLayer (ALTLAYER) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga AltLayer
- Harga Saat Ini (USD): $0.005716
- Perubahan 7 Hari: -11.14%
- Tren 30 Hari: -0.75%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALTLAYER, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MVR, harga USD ALTLAYER tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALTLAYER] [ALTLAYER ke USD]
Rufiya Maladewa (MVR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MVR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MVR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALTLAYER yang sama.
- MVR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ALTLAYER ke MVR?
Kurs antara AltLayer (ALTLAYER) dan Rufiya Maladewa (MVR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALTLAYER, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALTLAYER ke MVR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MVR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MVR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MVR. Ketika MVR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALTLAYER, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AltLayer, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALTLAYER dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MVR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ALTLAYER ke MVR di Indonesia?
Kurs ALTLAYER ke MVR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ALTLAYER (sering kali dalam MVR) yang dikonversi ke MVR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ALTLAYER ke MVR sering berubah di Indonesia?
Kurs ALTLAYER ke MVR sering berubah karena ALTLAYER dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ALTLAYER ke MVR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ALTLAYER ke MVR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ALTLAYER ke MVR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ALTLAYER ke MVR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ALTLAYER ke MVR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ALTLAYER terhadap MVR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ALTLAYER ke MVR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MVR, sehingga memengaruhi kurs meskipun ALTLAYER tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALTLAYER ke MVR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ALTLAYER ke MVR.
Dapatkah saya membandingkan kurs ALTLAYER ke MVR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALTLAYER keMVR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALTLAYER ke MVR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ALTLAYER, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ALTLAYER ke MVR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ALTLAYER ke MVR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ALTLAYER dan MVR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ALTLAYER dan MVR.
Apa perbedaan antara mengonversi ALTLAYER ke MVR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ALTLAYER dan MVR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ALTLAYER ke MVR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ALTLAYER dalam MVR atau stablecoin. ALTLAYER ke MVR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ALTLAYER ke MVR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MVR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ALTLAYER ke MVR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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