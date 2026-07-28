Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang APriori, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang APriori, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang APR

Info Harga APR

Penjelasan APR

Situs Web Resmi APR

Tokenomi APR

Prakiraan Harga APR

Riwayat APR

Panduan Membeli APR

Konverter APR ke Mata Uang Fiat

Spot APR

Futures USDT-M APR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis aPriori (APR) Hari Ini

Analisis Teknis aPriori (APR) Hari Ini

Halaman Analisis aPriori menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari APR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis aPriori di bawah ini.

Perubahan Harga aPriori (APR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.19511---9.21%-0.43%+9.18%
Ketahui selengkapnya tentang Harga aPriori

Indikator Teknikal APriori

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari APriori di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 1
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 8Netral 0Beli 6
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1959
0.1959
R2
0.1959
0.1958
R1
0.1958
0.1958
PP
0.1958
0.1958
S1
0.1957
0.1957
S2
0.1957
0.1957
S3
0.1956
0.1957

Sinyal Pasar APriori

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.86M
$8.52 M
$9.38 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.49 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.53 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal APriori

Aliran Masuk BersihHarga APRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.20
2026-07-27$0.00 M0.20
2026-07-26$0.00 M0.20
2026-07-25$0.06 M0.21
2026-07-24$0.02 M0.21

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi aPriori Selengkapnya

Perdagangkan Pasar aPriori (APR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume aPriori secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
APR/USDT
$0.19511
$0.19511$0.19511
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator APR ke USD

Jumlah

APR
APR
USD
USD

1 APR = 0.19511 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.