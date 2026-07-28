Analisis Teknis aPriori (APR) Hari Ini Halaman Analisis aPriori menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari APR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis aPriori di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga aPriori (APR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.19511 -- -9.21% -0.43% +9.18%

Indikator Teknikal APriori

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari APriori di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 1 Beli 13 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1959 0.1959 R2 0.1959 0.1958 R1 0.1958 0.1958 PP 0.1958 0.1958 S1 0.1957 0.1957 S2 0.1957 0.1957 S3 0.1956 0.1957

Sinyal Pasar APriori Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.86M $8.52 M $9.38 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.49 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.53 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal APriori Aliran Masuk Bersih Harga APRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.20 2026-07-27 $0.00 M 0.20 2026-07-26 $0.00 M 0.20 2026-07-25 $0.06 M 0.21 2026-07-24 $0.02 M 0.21 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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