Analisis Teknis Arcium (ARX) Hari Ini Halaman Analisis Arcium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ARX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Arcium di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Arcium (ARX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1557 -- -0.83% -46.61% +19.76%

Indikator Teknikal Arcium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Arcium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 4 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 3 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1559 0.1558 R2 0.1558 0.1557 R1 0.1557 0.1557 PP 0.1556 0.1556 S1 0.1555 0.1555 S2 0.1554 0.1555 S3 0.1553 0.1554

Sinyal Pasar Arcium Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.83M $7.02 M $7.85 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.33 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.37 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $1.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.10 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Arcium Aliran Masuk Bersih Harga ARXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.07 M 0.15 2026-07-26 -$0.03 M 0.17 2026-07-25 $0.08 M 0.17 2026-07-24 -$0.10 M 0.17 2026-07-23 -$0.13 M 0.17 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Arcium (ARX) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Arcium secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ARX / USDC $0.1554 $0.1554 $0.1554 0.00% 0.00% (USDT) Trade ARX / USDT $0.1557 $0.1557 $0.1557 0.00% 0.00% (USDT) Trade