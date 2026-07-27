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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aspecta, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aspecta, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Aspecta (ASP) Hari Ini

Analisis Teknis Aspecta (ASP) Hari Ini

Halaman Analisis Aspecta menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ASP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aspecta di bawah ini.

Perubahan Harga Aspecta (ASP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01301---13.21%-47.40%-51.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aspecta

Indikator Teknikal Aspecta

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aspecta di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 7
Beli 8
Moving Averages:NetralJual 5Netral 3Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01313
0.0131
R2
0.0131
0.01306
R1
0.01303
0.01304
PP
0.013
0.013
S1
0.01293
0.01296
S2
0.0129
0.01294
S3
0.01283
0.0129

Sinyal Pasar Aspecta

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.15M
$1.17 M
$1.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.29 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.29 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aspecta

Aliran Masuk BersihHarga ASPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25-$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.02 M0.01
2026-07-23$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Aspecta (ASP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aspecta secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ASP/USDT
$0.01296
$0.01296$0.01296
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ASP
USD
USD

1 ASP = 0.01301 USD

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