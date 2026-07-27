Analisis Teknis Aspecta (ASP) Hari Ini Halaman Analisis Aspecta menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ASP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aspecta di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aspecta (ASP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01301 -- -13.21% -47.40% -51.42%

Indikator Teknikal Aspecta

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aspecta di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 7 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01313 0.0131 R2 0.0131 0.01306 R1 0.01303 0.01304 PP 0.013 0.013 S1 0.01293 0.01296 S2 0.0129 0.01294 S3 0.01283 0.0129

Sinyal Pasar Aspecta Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.15M $1.17 M $1.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.29 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.29 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aspecta Aliran Masuk Bersih Harga ASPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 -$0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.02 M 0.01 2026-07-23 $0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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