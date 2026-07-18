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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aster, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aster, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Aster (ASTER) Hari Ini

Analisis Teknis Aster (ASTER) Hari Ini

Halaman Analisis Aster menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ASTER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aster di bawah ini.

Perubahan Harga Aster (ASTER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.6267--+0.43%+0.32%-4.06%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aster

Indikator Teknikal Aster

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aster di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 6
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 5Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.6266
0.6265
R2
0.6265
0.6265
R1
0.6265
0.6265
PP
0.6264
0.6264
S1
0.6264
0.6264
S2
0.6263
0.6264
S3
0.6263
0.6263

Sinyal Pasar Aster

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.83M
$17.89 M
$17.06 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.91M
Pembelian Aktif 3 Hari
$8.20 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$9.12 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-1.20M
Pembelian Aktif 7 Hari
$23.36 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$24.57 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aster

Aliran Masuk BersihHarga ASTERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.09 M0.62
2026-07-27-$0.22 M0.62
2026-07-26-$0.19 M0.63
2026-07-25-$0.60 M0.63
2026-07-24$0.20 M0.64

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Aster Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Aster (ASTER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aster secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ASTER/USD1
$0.6277
$0.6277$0.6277
0.00%
0.00% (USDT)
ASTER/USDT
$0.6267
$0.6267$0.6267
0.00%
0.00% (USDT)
ASTER/USDC
$0.6255
$0.6255$0.6255
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ASTER = 0.6267 USD

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