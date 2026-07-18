Analisis Teknis Aster (ASTER) Hari Ini Halaman Analisis Aster menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ASTER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aster di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aster (ASTER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.6267 -- +0.43% +0.32% -4.06%

Indikator Teknikal Aster

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aster di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 6 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 5 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.6266 0.6265 R2 0.6265 0.6265 R1 0.6265 0.6265 PP 0.6264 0.6264 S1 0.6264 0.6264 S2 0.6263 0.6264 S3 0.6263 0.6263

Sinyal Pasar Aster Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.83M $17.89 M $17.06 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.91M Pembelian Aktif 3 Hari $8.20 M Penjualan Aktif 3 Hari $9.12 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -1.20M Pembelian Aktif 7 Hari $23.36 M Penjualan Aktif 7 Hari $24.57 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aster Aliran Masuk Bersih Harga ASTERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.09 M 0.62 2026-07-27 -$0.22 M 0.62 2026-07-26 -$0.19 M 0.63 2026-07-25 -$0.60 M 0.63 2026-07-24 $0.20 M 0.64 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Aster (ASTER) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aster secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ASTER / USD1 $0.6277 $0.6277 $0.6277 0.00% 0.00% (USDT) Trade ASTER / USDT $0.6267 $0.6267 $0.6267 0.00% 0.00% (USDT) Trade ASTER / USDC $0.6255 $0.6255 $0.6255 0.00% 0.00% (USDT) Trade