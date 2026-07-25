Harga ASTAR Hari Ini

Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah Rp 0.00509, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke IDR saat ini adalah Rp 0.00509 per ASTR.

ASTAR saat ini berada di peringkat #396 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 44.34M, dengan suplai yang beredar 8.71B ASTR. Selama 24 jam terakhir, ASTR diperdagangkan antara Rp 0.005058 (low) dan Rp 0.005221 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 5,988.36362645716646472, sementara all-time low aset ini adalah Rp 93.3516578498103899418.

Dalam kinerja jangka pendek, ASTR bergerak -0.18% dalam satu jam terakhir dan +0.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 53.77K.

Informasi Pasar ASTAR (ASTR)

Peringkat No.396 Kapitalisasi Pasar Rp 44.34MRp 44.34M Rp 44.34M Volume (24 Jam) Rp 53.77KRp 53.77K Rp 53.77K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 50.90MRp 50.90M Rp 50.90M Suplai Peredaran 8.71B 8.71B 8.71B Suplai Maks. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total Suplai 8,711,134,327 8,711,134,327 8,711,134,327 Tingkat Peredaran 87.10% Blockchain Publik ASTAR

Kapitalisasi Pasar ASTAR saat ini adalah Rp 44.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 53.77K. Suplai beredar ASTR adalah 8.71B, dan total suplainya sebesar 8711134327. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 50.90M.