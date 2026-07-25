Harga ASTAR(ASTR)
Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah Rp 0.00509, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke IDR saat ini adalah Rp 0.00509 per ASTR.
ASTAR saat ini berada di peringkat #396 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 44.34M, dengan suplai yang beredar 8.71B ASTR. Selama 24 jam terakhir, ASTR diperdagangkan antara Rp 0.005058 (low) dan Rp 0.005221 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 5,988.36362645716646472, sementara all-time low aset ini adalah Rp 93.3516578498103899418.
Dalam kinerja jangka pendek, ASTR bergerak -0.18% dalam satu jam terakhir dan +0.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 53.77K.
No.396
87.10%
ASTAR
Kapitalisasi Pasar ASTAR saat ini adalah Rp 44.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 53.77K. Suplai beredar ASTR adalah 8.71B, dan total suplainya sebesar 8711134327. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 50.90M.
-0.18%
--
+0.31%
+0.31%
Pantau perubahan harga ASTAR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp -0.000128
|-2.46%
|60 Hari
|Rp -0.002619
|-33.98%
|90 Hari
|Rp -0.003251
|-38.98%
Hari ini, ASTR tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.000128 (-2.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASTR terlihat mengalami perubahan Rp -0.002619 (-33.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.003251 (-38.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
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Lihat halaman Riwayat Harga ASTAR sekarang.
Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga ASTAR terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Sentimen pasar ASTR secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;
|Dimensi Indikator
|Kesimpulan Model
|Proporsi/Ambang Batas
|Ringkasan Singkat
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Momentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
|StochRSI
|< 20
|Zona Oversold
|Penurunan jangka pendek terlalu cepat, waspadai potensi rebound.
|Titik Pivot
|R1 < Harga ≤ R2
|Antara R1-R2
|Di atas pivot tengah, tetapi bukan di zona harga ekstrem tinggi.
|Grup EMA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum bearish mulai muncul.
|Grup MA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|BOLL (20,2)
|Rendah ≤ Harga ≤ Tengah
|Antara band bawah dan tengah
|Relatif lemah, tetapi tidak ekstrem.
|RSI (14)
|Netral
|30‑70
|Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.
ASTR_USDT berada pada level harga 0,005179 dalam periode 4 jam. Harga saat ini berada di atas titik tengah sebesar 0,005145. Kelompok moving average jangka pendek menunjukkan pola sinyal beli. Titik pivot tren jangka panjang tetap stabil. Pihak pembeli dan penjual terlihat saling berhadapan di dekat level resistensi R1. Struktur pasar berada dalam fase konsolidasi dengan pola pergerakan yang cenderung sideways. Indikator MACD mencatat pola crossover bearish, dengan momentum garis cepat dan lambat menunjukkan tanda-tanda divergensi ke bawah. Indikator RSI berada dalam zona netral. Nilai KDJ dan StochRSI tidak menunjukkan kondisi overbought maupun oversold yang ekstrem. Rentang lebar Bollinger Bands masih berada dalam kisaran fluktuasi normal. Momentum beli jangka pendek bersaing dengan tekanan koreksi jangka menengah. Tingkat volatilitas belum mengalami lonjakan signifikan maupun penyusutan yang nyata. Distribusi momentum tampak tersebar secara merata, dengan indikator cepat dan lambat menunjukkan pemisahan yang jelas. Resistensi penting terdekat berada pada level 0,005189 (R2), yang berjarak sekitar 0,19% dari harga saat ini. Support pertama di bawahnya terletak pada 0,005163 (R1), dengan jarak sekitar 0,31% dari harga saat ini. Support referensi jauh berada pada 0,005145 (titik tengah), sedangkan support tingkat lebih dalam berada pada 0,005119 (S1). Level-level tersebut membentuk batas-batas area perdagangan saat ini. Jika harga berhasil menembus salah satu batas tersebut, maka struktur jangka pendek dapat berubah secara signifikan.
Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pada tahun 2040, harga ASTAR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
ASTR adalah aset digital yang beroperasi pada platform blockchain terdesentralisasi. Ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pembayaran dengan cara yang aman dan efisien. ASTR menggunakan mekanisme konsensus yang dikenal sebagai Proof of Stake (PoS), yang memungkinkan pemegang cryptocurrency untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Model ini bertujuan untuk menawarkan alternatif yang lebih hemat energi dibandingkan dengan sistem Proof of Work tradisional. Penggunaan utama aset ini adalah dalam ekosistem aslinya, di mana ia berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Sifat terdesentralisasi ASTR dan fokusnya pada keamanan dan skalabilitas menjadikannya pemain penting dalam lanskap cryptocurrency yang lebih luas.
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"Astar Network adalah Hub Kontrak Cerdas TVL #1 untuk WASM + EVM di Polkadot. Sejak memenangkan lelang Parachain pada Januari 2022, Astar Network telah menjadi Parachain teratas di ekosistem Polkadot dalam Total Value Locked dan sebagian besar aset Ethereum ditransfer. Astar Network adalah hub kontrak pintar terkemuka yang menghubungkan ekosistem Polkadot ke Ethereum, Cosmos, dan semua blockchain layer 1 utama. Astar Network mendukung dApps menggunakan beberapa mesin virtual — yaitu WASM dan EVM — dan menawarkan solusi teknologi terbaik dan insentif keuangan melalui Program Inkubasi Build2Earn dan Astar untuk pengembang Web3 untuk membangun di atas blockchain yang aman, dapat diskalakan, dan dapat dioperasikan."
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ASTAR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
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