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Harga live ASTAR hari ini adalah 0.00509 IDR. Kapitalisasi pasar ASTR adalah 44,335,712.66607 IDR. Lacak informasi harga aktual ASTR ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live ASTAR hari ini adalah 0.00509 IDR. Kapitalisasi pasar ASTR adalah 44,335,712.66607 IDR. Lacak informasi harga aktual ASTR ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga ASTAR(ASTR)

Harga Live 1 ASTR ke IDR:

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IDR
Grafik Harga Live ASTAR (ASTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:26:22 (UTC+8)

Harga ASTAR Hari Ini

Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah Rp 0.00509, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke IDR saat ini adalah Rp 0.00509 per ASTR.

ASTAR saat ini berada di peringkat #396 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 44.34M, dengan suplai yang beredar 8.71B ASTR. Selama 24 jam terakhir, ASTR diperdagangkan antara Rp 0.005058 (low) dan Rp 0.005221 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 5,988.36362645716646472, sementara all-time low aset ini adalah Rp 93.3516578498103899418.

Dalam kinerja jangka pendek, ASTR bergerak -0.18% dalam satu jam terakhir dan +0.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 53.77K.

Informasi Pasar ASTAR (ASTR)

No.396

Rp 44.34M
Rp 44.34MRp 44.34M

Rp 53.77K
Rp 53.77KRp 53.77K

Rp 50.90M
Rp 50.90MRp 50.90M

8.71B
8.71B 8.71B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

8,711,134,327
8,711,134,327 8,711,134,327

87.10%

ASTAR

Kapitalisasi Pasar ASTAR saat ini adalah Rp 44.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 53.77K. Suplai beredar ASTR adalah 8.71B, dan total suplainya sebesar 8711134327. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 50.90M.

Riwayat Harga ASTAR IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.005058
Rp 0.005058Rp 0.005058
Low 24 Jam
Rp 0.005221
Rp 0.005221Rp 0.005221
High 24 Jam

Rp 0.005058
Rp 0.005058Rp 0.005058

Rp 0.005221
Rp 0.005221Rp 0.005221

Rp 5,988.36362645716646472
Rp 5,988.36362645716646472Rp 5,988.36362645716646472

Rp 93.3516578498103899418
Rp 93.3516578498103899418Rp 93.3516578498103899418

-0.18%

--

+0.31%

+0.31%

Riwayat Harga ASTAR (ASTR) IDR

Pantau perubahan harga ASTAR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.000128-2.46%
60 HariRp -0.002619-33.98%
90 HariRp -0.003251-38.98%
Perubahan Harga ASTAR Hari Ini

Hari ini, ASTR tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ASTAR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.000128 (-2.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ASTAR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASTR terlihat mengalami perubahan Rp -0.002619 (-33.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ASTAR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.003251 (-38.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ASTAR (ASTR)?

Lihat halaman Riwayat Harga ASTAR sekarang.

Analisis untuk ASTAR

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga ASTAR terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Tren pasar ASTAR hari ini: bullish atau bearish?

Sentimen pasar ASTR secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;

Dimensi IndikatorKesimpulan ModelProporsi/Ambang BatasRingkasan Singkat
KDJDead CrossK < DMomentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
StochRSI< 20Zona OversoldPenurunan jangka pendek terlalu cepat, waspadai potensi rebound.
Titik PivotR1 < Harga ≤ R2Antara R1-R2Di atas pivot tengah, tetapi bukan di zona harga ekstrem tinggi.
Grup EMA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum bearish mulai muncul.
Grup MA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
BOLL (20,2)Rendah ≤ Harga ≤ TengahAntara band bawah dan tengahRelatif lemah, tetapi tidak ekstrem.
RSI (14)Netral30‑70Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.

ASTR_USDT berada pada level harga 0,005179 dalam periode 4 jam. Harga saat ini berada di atas titik tengah sebesar 0,005145. Kelompok moving average jangka pendek menunjukkan pola sinyal beli. Titik pivot tren jangka panjang tetap stabil. Pihak pembeli dan penjual terlihat saling berhadapan di dekat level resistensi R1. Struktur pasar berada dalam fase konsolidasi dengan pola pergerakan yang cenderung sideways. Indikator MACD mencatat pola crossover bearish, dengan momentum garis cepat dan lambat menunjukkan tanda-tanda divergensi ke bawah. Indikator RSI berada dalam zona netral. Nilai KDJ dan StochRSI tidak menunjukkan kondisi overbought maupun oversold yang ekstrem. Rentang lebar Bollinger Bands masih berada dalam kisaran fluktuasi normal. Momentum beli jangka pendek bersaing dengan tekanan koreksi jangka menengah. Tingkat volatilitas belum mengalami lonjakan signifikan maupun penyusutan yang nyata. Distribusi momentum tampak tersebar secara merata, dengan indikator cepat dan lambat menunjukkan pemisahan yang jelas. Resistensi penting terdekat berada pada level 0,005189 (R2), yang berjarak sekitar 0,19% dari harga saat ini. Support pertama di bawahnya terletak pada 0,005163 (R1), dengan jarak sekitar 0,31% dari harga saat ini. Support referensi jauh berada pada 0,005145 (titik tengah), sedangkan support tingkat lebih dalam berada pada 0,005119 (S1). Level-level tersebut membentuk batas-batas area perdagangan saat ini. Jika harga berhasil menembus salah satu batas tersebut, maka struktur jangka pendek dapat berubah secara signifikan.

Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga ASTAR?

Harga ASTAR (ASTR) dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci:

1. Adopsi jaringan dan pertumbuhan ekosistem dApp di Astar Network
2. Perkembangan ekosistem Polkadot serta hasil lelang parachain
3. Imbal hasil staking dan perubahan tokenomics
4. Pengumuman kemitraan dengan proyek-proyek besar
5. Sentimen pasar kripto secara keseluruhan dan korelasi dengan Bitcoin
6. Volume perdagangan dan daftar di bursa
7. Aktivitas pengembang dan pembaruan jaringan
8. Berita regulasi yang memengaruhi platform kontrak pintar
9. Persaingan dari blockchain layer-1 lainnya
10. Investasi institusional dan pergerakan para pemegang aset besar

Mengapa orang ingin tahu harga ASTAR hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga ASTAR (ASTR) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, melakukan penentuan waktu pasar untuk pembelian/penjualan, melacak kinerja investasi, serta tetap terupdate tentang tren pasar. ASTAR adalah sebuah platform blockchain yang populer, sehingga para investor memantau volatilitas harganya guna memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian pada kepemilikan kripto mereka.

Prediksi Harga untuk ASTAR

Prediksi Harga ASTAR (ASTR) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ASTR pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ASTAR (ASTR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ASTAR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga ASTAR yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ASTR pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga ASTAR.

Tentang ASTAR

ASTR adalah aset digital yang beroperasi pada platform blockchain terdesentralisasi. Ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pembayaran dengan cara yang aman dan efisien. ASTR menggunakan mekanisme konsensus yang dikenal sebagai Proof of Stake (PoS), yang memungkinkan pemegang cryptocurrency untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Model ini bertujuan untuk menawarkan alternatif yang lebih hemat energi dibandingkan dengan sistem Proof of Work tradisional. Penggunaan utama aset ini adalah dalam ekosistem aslinya, di mana ia berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Sifat terdesentralisasi ASTR dan fokusnya pada keamanan dan skalabilitas menjadikannya pemain penting dalam lanskap cryptocurrency yang lebih luas.

Cara membeli & berinvestasi ASTAR di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan ASTAR? Pembelian ASTR dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli ASTAR. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian ASTAR (ASTR) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan ASTAR akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli ASTAR (ASTR)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan ASTAR

Dengan memiliki ASTAR, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

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  • Launchpool MEXC

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    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli ASTAR (ASTR) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan ASTAR (ASTR)

"Astar Network adalah Hub Kontrak Cerdas TVL #1 untuk WASM + EVM di Polkadot. Sejak memenangkan lelang Parachain pada Januari 2022, Astar Network telah menjadi Parachain teratas di ekosistem Polkadot dalam Total Value Locked dan sebagian besar aset Ethereum ditransfer. Astar Network adalah hub kontrak pintar terkemuka yang menghubungkan ekosistem Polkadot ke Ethereum, Cosmos, dan semua blockchain layer 1 utama. Astar Network mendukung dApps menggunakan beberapa mesin virtual — yaitu WASM dan EVM — dan menawarkan solusi teknologi terbaik dan insentif keuangan melalui Program Inkubasi Build2Earn dan Astar untuk pengembang Web3 untuk membangun di atas blockchain yang aman, dapat diskalakan, dan dapat dioperasikan."

Whitepaper

Sumber Daya ASTAR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ASTAR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ASTAR
Explorer Blok

Kategori :

Bridged-TokensPolkadot EcosystemEthereum Ecosystem

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Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:26:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ASTAR (ASTR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi ASTAR Selengkapnya

ASTR USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada ASTR dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ASTR USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar ASTAR (ASTR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ASTAR secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ASTR/USDT
Rp90.99998544
Rp90.99998544Rp90.99998544
0.00%
0.00% (USDT)

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TradingRazor

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RAZOR

Rp0.000
Rp0.000Rp0.000

0.00%

Cloudfare(Ondo)

Cloudfare(Ondo)

NETON

Rp4,639,999.2576
Rp4,639,999.2576Rp4,639,999.2576

-2.14%

Maxlinear(Ondo)

Maxlinear(Ondo)

MXLON

Rp1,296,071.2212
Rp1,296,071.2212Rp1,296,071.2212

-2.90%

GlobalFoundries

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GFSON

Rp976,428.4152
Rp976,428.4152Rp976,428.4152

-0.78%

FirstMajesticSilver

FirstMajesticSilver

AGON

Rp288,749.9538
Rp288,749.9538Rp288,749.9538

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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