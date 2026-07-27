Tabel Konversi ASTAR ke Pula Botswana

Tabel Konversi ASTR ke BWP

Tabel Konversi BWP ke ASTR

  • 1 ASTR
    0.068488 BWP
  • 5 ASTR
    0.34244 BWP
  • 10 ASTR
    0.684881 BWP
  • 50 ASTR
    3.42 BWP
  • 100 ASTR
    6.85 BWP
  • 1,000 ASTR
    68.49 BWP
  • 5,000 ASTR
    342.44 BWP
  • 10,000 ASTR
    684.88 BWP
  • 1 BWP
    14.60 ASTR
  • 5 BWP
    73.0054 ASTR
  • 10 BWP
    146.01 ASTR
  • 50 BWP
    730.05 ASTR
  • 100 BWP
    1,460 ASTR
  • 1,000 BWP
    14,601 ASTR
  • 5,000 BWP
    73,005 ASTR
  • 10,000 BWP
    146,010 ASTR

Harga dan Statistik Pasar ASTAR dalam Pula Botswana

ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga P‎ 0.068488 BWP , yang mencerminkan perubahan 1.51% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai P‎777.53K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar P‎596.44M BWP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.

117.46B BWP

Suplai Peredaran

777.53K

Volume Trading 24 Jam

596.44M BWP

Kapitalisasi Pasar

1.51%

Perubahan Harga (1 Hari)

P 0.005192

High 24 Jam

P 0.004995

Low 24 Jam

Grafik tren ASTR ke BWP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap BWP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.

Ringkasan Konversi ASTR ke BWP

Per | 1 ASTR = 0.068488 BWP | 1 BWP = 14.60 ASTR

  • Kurs untuk 1 ASTR ke BWP hari ini adalah 0.068488 BWP.

  • Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.34244 BWP, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 0.684881 BWP.

  • 1 BWP dapat di-trade dengan 14.60 ASTR.

  • 50 BWP dapat dikonversi ke 730.05 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ASTR ke BWP telah berubah sebesar -1.48% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.51%, sehingga mencapai high senilai 0.070012 BWP dan low senilai 0.067355 BWP.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.067935 BWP yang menunjukkan perubahan +0.81% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.040683 BWP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.27% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke BWP

Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.067355 BWP dan 0.070012 BWP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.067355 BWP dan high 0.071778 BWP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke BWP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighP 0P 0P 0P 0
LowP 0P 0P 0P 0
Rata-rataP 0P 0P 0P 0
Volatilitas+3.84%+6.35%+14.06%+62.31%
Perubahan-0.99%-1.74%+0.81%-37.32%

Prakiraan Harga ASTAR dalam BWP untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke BWP untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar P‎0.071912 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar P‎0.083248 BWP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan ASTAR

Ringkasan Pula Botswana

Statistik Pasar ASTR ke BWP

P 0.068474573071570865206
P 0.068474573071570865206P 0.068474573071570865206

--
----

--
----

8,711,134,327

ASTAR

Kurs ASTR ke BWP Saat Ini

Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah P 0.068474573071570865206, dengan perubahan 1.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke BWP saat ini adalah P 0.068474573071570865206 per ASTR.

Telusuri ASTAR Selengkapnya di MEXC

Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Pula Botswana adalah mata uang resmi Botswana, sebuah negara yang tidak memiliki akses laut yang terletak di Afrika Selatan. Diperkenalkan sebagai mata uang nasional pada tahun 1970-an, Pula telah memainkan peran penting dalam perekonomian Botswana dan merupakan komponen krusial dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di negara ini. Simbol Pula adalah "P", dan mata uang ini dibagi menjadi 100 thebe.

Pula Botswana dikeluarkan dan diatur oleh Bank of Botswana, bank sentral negara tersebut. Bank ini bertanggung jawab atas pencetakan mata uang serta mengawasi peredaran Pula. Pula tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas, dengan koin yang tersedia dalam denominasi mulai dari 5 thebe hingga 5 Pula, dan uang kertas dari 10 hingga 200 Pula.

Nilai Pula Botswana dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, keputusan kebijakan moneter oleh Bank of Botswana, serta perkembangan ekonomi internasional. Nilainya terhadap mata uang lain, terutama mata uang utama seperti dolar AS atau Euro, dapat fluktuatif berdasarkan faktor-faktor tersebut.

Dalam konteks kehidupan ekonomi sehari-hari di Botswana, Pula digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa sehari-hari hingga pembayaran gaji dan pelunasan utang. Pula merupakan alat tukar utama, dan stabilitasnya sangat penting untuk menjaga kepastian ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di negara ini.

Meskipun Pula Botswana merupakan mata uang fiat—artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak—mata uang ini tetap memiliki status yang relatif stabil. Stabilitas ini sebagian berkat kebijakan ekonomi dan fiskal negara yang bijaksana. Namun, seperti halnya semua mata uang, nilai Pula bisa mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, baik domestik maupun internasional.

Sebagai kesimpulan, Pula Botswana merupakan komponen vital dalam lanskap ekonomi Botswana. Mata uang ini memainkan peran krusial dalam memfasilitasi transaksi serta berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Meskipun rentan terhadap fluktuasi, stabilitas relatif Pula merupakan bukti dari pengelolaan ekonomi Botswana yang sehat.

Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ASTR/USDT
ASTR/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
ASTRUSDT
ASTRUSDTPerpetual
--Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ASTR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ASTAR untuk perdagangan strategis.

Beli ASTAR dengan BWP dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

  2. Deposit BWPDeposit BWP

    Deposit BWP

    Danai akun Anda dengan BWP menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

  3. Beli ASTARBeli ASTAR

    Beli ASTAR

    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari ASTAR, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan BWP yang telah didepositkan.

ASTR dan BWP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga ASTAR

  • Harga Saat Ini (USD): $0.005079
  • Perubahan 7 Hari: ‎-1.48%
  • Tren 30 Hari: ‎+0.81%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ASTR, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BWP, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]

Pula Botswana (BWP) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (BWP/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ASTR biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam BWP vs. USD memengaruhi kurs ASTR ke BWP.
  • BWP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
  • BWP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?

Beli ASTR dengan BWP secara aman di saluran Beli Kripto kami.

[Beli ASTR Seketika Sekarang Juga]

Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke BWP?

Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Pula Botswana (BWP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke BWP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BWP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BWP

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BWP. Ketika BWP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BWP.

Konversikan ASTR ke BWP Seketika

Gunakan konverter ASTR ke BWP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke BWP di Indonesia?

    Kurs ASTR ke BWP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam BWP) yang dikonversi ke BWP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs ASTR ke BWP sering berubah di Indonesia?

    Kurs ASTR ke BWP sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs ASTR ke BWP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs ASTR ke BWP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs ASTR ke BWP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke BWP atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke BWP dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap BWP seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke BWP di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan BWP, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke BWP?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke BWP.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke BWP dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keBWP wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke BWP sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ASTR ke BWP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke BWP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan BWP di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan BWP.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke BWP dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan BWP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah ASTR ke BWP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga ASTR dalam BWP atau stablecoin. ASTR ke BWP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke BWP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. BWP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke BWP yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

ASTAR Berita dan Perkembangan Pasar Terkini

Jelajahi ASTAR Selengkapnya

Mengapa Harus Membeli ASTAR dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli ASTAR.

Akses ke 2,800+ token, salah satu pilihan terluas yang tersedia
Listing token tercepat di antara bursa terpusat
100+ metode pembayaran siap dipilih
Biaya terendah di industri kripto
Mengapa Harus Membeli ASTAR dengan MEXC?

Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli ASTAR dengan MEXC hari ini.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.