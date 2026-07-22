Tabel Konversi ASTAR ke Dirham Maroko
Tabel Konversi ASTR ke MAD
Tabel Konversi MAD ke ASTR
- 1 ASTR0.047871 MAD
- 5 ASTR0.239354 MAD
- 10 ASTR0.478707 MAD
- 50 ASTR2.39 MAD
- 100 ASTR4.79 MAD
- 1,000 ASTR47.87 MAD
- 5,000 ASTR239.35 MAD
- 10,000 ASTR478.71 MAD
- 1 MAD20.88 ASTR
- 5 MAD104.4 ASTR
- 10 MAD208.8 ASTR
- 50 MAD1,044 ASTR
- 100 MAD2,088 ASTR
- 1,000 MAD20,889 ASTR
- 5,000 MAD104,447 ASTR
- 10,000 MAD208,895 ASTR
ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga د.م 0.047871 MAD , yang mencerminkan perubahan -1.41% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai د.م492.06K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar د.م416.89M MAD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.
80.59B MAD
Suplai Peredaran
492.06K
Volume Trading 24 Jam
416.89M MAD
Kapitalisasi Pasar
-1.41%
Perubahan Harga (1 Hari)
د.م 0.005261
High 24 Jam
د.م 0.00515
Low 24 Jam
Grafik tren ASTR ke MAD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap MAD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.
Ringkasan Konversi ASTR ke MAD
Per | 1 ASTR = 0.047871 MAD | 1 MAD = 20.88 ASTR
Kurs untuk 1 ASTR ke MAD hari ini adalah 0.047871 MAD.
Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.239354 MAD, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 0.478707 MAD.
1 MAD dapat di-trade dengan 20.88 ASTR.
50 MAD dapat dikonversi ke 1,044 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ASTR ke MAD telah berubah sebesar -0.02% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.41%, sehingga mencapai high senilai 0.048676 MAD dan low senilai 0.047649 MAD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.048343 MAD yang menunjukkan perubahan -0.98% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.0292 MAD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.90% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke MAD
Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.047649 MAD dan 0.048676 MAD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.046224 MAD dan high 0.049249 MAD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke MAD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|Low
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|Rata-rata
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|Volatilitas
|+2.12%
|+6.32%
|+13.55%
|+60.61%
|Perubahan
|-1.42%
|-0.01%
|-0.97%
|-37.89%
Prakiraan Harga ASTAR dalam MAD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke MAD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar د.م0.050264 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar د.م0.058187 MAD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ASTAR
Ringkasan Dirham Maroko
Statistik Pasar ASTR ke MAD
8,711,134,327
ASTAR
Kurs ASTR ke MAD Saat Ini
Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah د.م 0.047861466838812986471, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke MAD saat ini adalah د.م 0.047861466838812986471 per ASTR.
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Mata Uang Dirham Maroko (MAD), mata uang resmi Maroko, memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi dan narasi sejarah negara ini. Didirikan pada tahun 1960, Dirham bukan sekadar alat tukar; ia mencerminkan warisan sejarah yang kaya serta perjalanan Maroko menuju modernisasi ekonomi. Penggantian Franc Maroko dengan Dirham menandai fase krusial dalam evolusi Maroko menuju kemandirian finansial setelah pembebasannya dari protektorat Prancis dan Spanyol. Transisi ini berperan penting dalam membentuk identitas nasional baru Maroko dan memperkuat kedaulatan ekonominya.
Dirham Maroko merupakan fondasi kehidupan sehari-hari di Maroko, digunakan dalam pembayaran gaji, penetapan harga barang dan jasa, bahkan hingga sektor pariwisata. Desain dan simbol-simbolnya merupakan penghormatan terhadap warisan budaya dan sejarah negara yang penuh warna; uang kertas dan koin dirham menghadirkan gambar Almarhum Raja Mohammed V, keajaiban arsitektur modern, serta motif tradisional yang mencerminkan warisan seni Maroko. Desain-desain ini memiliki tujuan ganda: memfasilitasi transaksi keuangan sekaligus menceritakan kisah masa lalu dan masa kini Maroko.
Stabilitas dan nilai Dirham dijaga oleh Bank Al-Maghrib, bank sentral Maroko. Kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana dari bank tersebut telah membantu menjaga nilai Dirham relatif stabil, yang sangat penting bagi perekonomian domestik. Stabilitas mata uang dan pengendalian inflasi merupakan faktor krusial untuk pertumbuhan ekonomi serta membangun kepercayaan para investor. Stabilitas Dirham menjadi landasan utama bagi perekonomian campuran Maroko, yang mencakup sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, dan pariwisata.
Dirham Maroko memegang peran vital dalam perdagangan internasional negara ini, terutama dalam hubungannya dengan ekspor utama Maroko seperti fosfat, produk pertanian, dan tekstil. Nilai Dirham yang stabil sangat penting untuk menjaga harga ekspor yang kompetitif serta mendorong neraca perdagangan yang kondusif. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Dirham sebagai alat tukar utama yang memfasilitasi perdagangan domestik maupun internasional, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan negara.
Pengiriman uang dari warga Maroko yang tinggal di luar negeri, terutama di Eropa, merupakan sumber valuta asing yang signifikan. Arus masuk ini, setelah ditukarkan menjadi Dirham, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional dan memperkuat stabilitas mata uang. Hal ini menyoroti pentingnya Dirham di luar batas Maroko, menunjukkan perannya dalam interaksi ekonomi global negara ini.
Peran Dirham Maroko juga meluas hingga ke ranah mata uang digital. Menurut data dari bursa kripto-to-fiat MEXC, salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke MAD, dengan kode mata uang TRON adalah TRX. Ini menunjukkan relevansi Dirham dalam dunia kripto yang berkembang pesat, semakin menegaskan peran komprehensifnya dalam perekonomian Maroko yang multifaset.
Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
ASTRUSDTPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ASTR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ASTAR untuk perdagangan strategis.
Beli ASTAR dengan MAD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
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Danai akun Anda dengan MAD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari ASTAR, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan MAD yang telah didepositkan.
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ASTR dan MAD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ASTAR
- Harga Saat Ini (USD): $0.005174
- Perubahan 7 Hari: -0.02%
- Tren 30 Hari: -0.98%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MAD, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]
Dirham Maroko (MAD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MAD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MAD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
- MAD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke MAD?
Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Dirham Maroko (MAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke MAD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MAD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MAD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MAD. Ketika MAD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MAD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke MAD di Indonesia?
Kurs ASTR ke MAD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam MAD) yang dikonversi ke MAD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ASTR ke MAD sering berubah di Indonesia?
Kurs ASTR ke MAD sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ASTR ke MAD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ASTR ke MAD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ASTR ke MAD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke MAD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke MAD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap MAD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke MAD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MAD, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke MAD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke MAD.
Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke MAD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keMAD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke MAD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ASTR ke MAD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke MAD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan MAD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan MAD.
Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke MAD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan MAD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ASTR ke MAD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ASTR dalam MAD atau stablecoin. ASTR ke MAD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke MAD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MAD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke MAD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
ASTAR Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Astar Network Mengungkap Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics
Postingan Astar Network Mengungkapkan Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa 12 Nov 2025 07:36 Astar Network mengumumkan roadmap Fase 2-nya, berfokus pada tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kelangkaan dan utilitas. Astar Network telah mengungkapkan roadmap Fase 2-nya, menandai langkah signifikan dalam pengembangannya dengan fokus pada peningkatan tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas. Fase ini bertujuan untuk memperkuat posisi Astar sebagai jaringan yang langka, berbasis utilitas, dan selaras dengan komunitas, menurut astar.network. Inisiatif Fase 2 Roadmap ini memperkenalkan Burndrop Proof of Concept (PoC), sebuah mekanisme yang memungkinkan pemegang ASTR untuk secara sukarela membakar token mereka sebagai ganti manfaat di masa depan, menunjukkan komitmen terhadap kelangkaan dan partisipasi komunitas. Acara Burndrop lengkap dijadwalkan pada 2026, setelah demonstrasi PoC pada akhir 2025. Landasan lain dari fase ini adalah implementasi Tokenomics 3.0, yang memperkenalkan model pasokan tetap yang bertujuan membatasi pasokan ASTR pada 10,5 miliar. Transisi ke struktur pasokan yang dapat diprediksi ini dirancang untuk selaras dengan kepentingan institusional, menawarkan stabilitas dan mengurangi tekanan inflasi. Persetujuan tata kelola diperlukan untuk peluncuran final, yang diperkirakan pada awal 2026. Peningkatan Teknologi Astar Network juga berencana meningkatkan infrastruktur teknologinya melalui integrasi Startale App, yang akan berfungsi sebagai platform komprehensif untuk manajemen ASTR dan partisipasi ekosistem. Aplikasi ini akan memfasilitasi interaksi yang mulus di seluruh jaringan Astar dan Soneium, memberikan pengguna pengalaman dompet terpadu. Peningkatan interoperabilitas ditetapkan untuk memperluas jangkauan ASTR dalam ekosistem Polkadot. Integrasi Plaza, evolusi dari Polkadot Asset Hub, akan memungkinkan aliran aset lintas ekosistem, meningkatkan utilitas ASTR di seluruh aplikasi terdesentralisasi (dApps). Pemberdayaan Komunitas Program Komunitas Astar, yang diluncurkan pada akhir 2025, akan semakin mendorong partisipasi onchain dan pertumbuhan. Melalui Program Fellowship dan Tata Kelola Duta Astar, anggota komunitas akan terlibat dalam tugas-tugas yang...2025/11/13
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