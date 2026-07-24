Tabel Konversi ASTAR ke Ringgit Malaysia
Tabel Konversi ASTR ke MYR
Tabel Konversi MYR ke ASTR
- 1 ASTR0.02031 MYR
- 5 ASTR0.10155 MYR
- 10 ASTR0.2031 MYR
- 50 ASTR1.02 MYR
- 100 ASTR2.03 MYR
- 1,000 ASTR20.31 MYR
- 5,000 ASTR101.55 MYR
- 10,000 ASTR203.1 MYR
- 1 MYR49.23 ASTR
- 5 MYR246.1 ASTR
- 10 MYR492.3 ASTR
- 50 MYR2,461 ASTR
- 100 MYR4,923 ASTR
- 1,000 MYR49,236 ASTR
- 5,000 MYR246,184 ASTR
- 10,000 MYR492,368 ASTR
ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga RM 0.02031 MYR , yang mencerminkan perubahan 0.84% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RM209.11K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RM177.08M MYR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.
34.46B MYR
Suplai Peredaran
209.11K
Volume Trading 24 Jam
177.08M MYR
Kapitalisasi Pasar
0.84%
Perubahan Harga (1 Hari)
RM 0.00514
High 24 Jam
RM 0.00506
Low 24 Jam
Grafik tren ASTR ke MYR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap MYR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.
Ringkasan Konversi ASTR ke MYR
Per | 1 ASTR = 0.02031 MYR | 1 MYR = 49.23 ASTR
Kurs untuk 1 ASTR ke MYR hari ini adalah 0.02031 MYR.
Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.10155 MYR, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 0.2031 MYR.
1 MYR dapat di-trade dengan 49.23 ASTR.
50 MYR dapat dikonversi ke 2,461 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ASTR ke MYR telah berubah sebesar +1.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.84%, sehingga mencapai high senilai 0.020334 MYR dan low senilai 0.020017 MYR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.020041 MYR yang menunjukkan perubahan +1.34% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.012592 MYR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.25% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke MYR
Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.020017 MYR dan 0.020334 MYR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.01978 MYR dan high 0.021058 MYR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke MYR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Low
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Rata-rata
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Volatilitas
|+1.53%
|+6.41%
|+13.96%
|+60.66%
|Perubahan
|+0.84%
|+1.87%
|+1.24%
|-38.30%
Prakiraan Harga ASTAR dalam MYR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke MYR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar RM0.021326 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar RM0.024687 MYR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ASTAR
Ringkasan Ringgit Malaysia
Statistik Pasar ASTR ke MYR
8,711,134,327
ASTAR
Kurs ASTR ke MYR Saat Ini
Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah RM 0.0203297877131876052795, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke MYR saat ini adalah RM 0.0203297877131876052795 per ASTR.
Telusuri ASTAR Selengkapnya di MEXC
Ringgit Malaysia, yang dilambangkan dengan kode mata uang MYR, adalah mata uang resmi negara Malaysia. Mata uang ini diterbitkan oleh bank sentral negara tersebut, yaitu Bank Negara Malaysia. Sebagai mata uang fiat, Ringgit Malaysia ditetapkan sebagai alat pembayaran sah oleh pemerintah, artinya mata uang ini diakui untuk transaksi keuangan di dalam negeri. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara, berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari, sebagai penyimpan nilai, dan sebagai ukuran standar untuk menentukan harga barang dan jasa.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Ringgit Malaysia digunakan dalam berbagai macam cara, mulai dari transaksi sederhana seperti pembelian bahan makanan dan pembayaran tagihan, hingga transaksi skala besar seperti investasi bisnis dan pendanaan pemerintah. Ringgit juga dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut sen, mirip dengan bagaimana satu dolar dibagi menjadi sen. Pembagian ini memungkinkan penghitungan yang presisi dalam transaksi, sehingga cocok untuk berbagai aktivitas ekonomi.
Nilai tukar Ringgit Malaysia terhadap mata uang lainnya fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Fluktuasi ini dapat memengaruhi biaya impor dan ekspor, serta tingkat kesejahteraan negara di panggung internasional.
Selama bertahun-tahun, Ringgit Malaysia telah mengalami beberapa perubahan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi. Namun, perubahan-perubahan ini dikelola oleh bank sentral guna memastikan stabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang tersebut. Proses ini merupakan bagian dari peran luas bank sentral dalam mengelola kebijakan moneter negara.
Di era digital, Ringgit Malaysia juga telah beradaptasi dengan meningkatnya transaksi elektronik. Kini banyak warga Malaysia menggunakan dompet digital dan perbankan online, yang melibatkan transfer Ringgit secara elektronik. Meskipun demikian, uang kertas dan koin Ringgit fisik tetap memegang peranan penting dalam perekonomian, terutama di daerah pedesaan dan untuk transaksi skala kecil.
Sebagai kesimpulan, sebagai mata uang fiat, Ringgit Malaysia memainkan peran vital dalam perekonomian Malaysia. Mata uang ini berfungsi sebagai alat tukar untuk semua aktivitas ekonomi di dalam negeri, dan nilainya dikelola oleh bank sentral untuk memastikan stabilitas ekonomi.
Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
ASTRUSDTPerpetual
|--
|Trade
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ASTR dan MYR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ASTAR
- Harga Saat Ini (USD): $0.005134
- Perubahan 7 Hari: +1.96%
- Tren 30 Hari: +1.34%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MYR, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]
Ringgit Malaysia (MYR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MYR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MYR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
- MYR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke MYR?
Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Ringgit Malaysia (MYR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke MYR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MYR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MYR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MYR. Ketika MYR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MYR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke MYR di Indonesia?
Kurs ASTR ke MYR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam MYR) yang dikonversi ke MYR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ASTR ke MYR sering berubah di Indonesia?
Kurs ASTR ke MYR sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ASTR ke MYR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ASTR ke MYR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ASTR ke MYR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke MYR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke MYR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap MYR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke MYR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MYR, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke MYR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke MYR.
Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke MYR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keMYR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke MYR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ASTR ke MYR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke MYR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan MYR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan MYR.
Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke MYR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan MYR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ASTR ke MYR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ASTR dalam MYR atau stablecoin. ASTR ke MYR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke MYR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MYR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke MYR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
ASTAR Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Astar Network Mengungkap Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics
Postingan Astar Network Mengungkapkan Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa 12 Nov 2025 07:36 Astar Network mengumumkan roadmap Fase 2-nya, berfokus pada tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kelangkaan dan utilitas. Astar Network telah mengungkapkan roadmap Fase 2-nya, menandai langkah signifikan dalam pengembangannya dengan fokus pada peningkatan tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas. Fase ini bertujuan untuk memperkuat posisi Astar sebagai jaringan yang langka, berbasis utilitas, dan selaras dengan komunitas, menurut astar.network. Inisiatif Fase 2 Roadmap ini memperkenalkan Burndrop Proof of Concept (PoC), sebuah mekanisme yang memungkinkan pemegang ASTR untuk secara sukarela membakar token mereka sebagai ganti manfaat di masa depan, menunjukkan komitmen terhadap kelangkaan dan partisipasi komunitas. Acara Burndrop lengkap dijadwalkan pada 2026, setelah demonstrasi PoC pada akhir 2025. Landasan lain dari fase ini adalah implementasi Tokenomics 3.0, yang memperkenalkan model pasokan tetap yang bertujuan membatasi pasokan ASTR pada 10,5 miliar. Transisi ke struktur pasokan yang dapat diprediksi ini dirancang untuk selaras dengan kepentingan institusional, menawarkan stabilitas dan mengurangi tekanan inflasi. Persetujuan tata kelola diperlukan untuk peluncuran final, yang diperkirakan pada awal 2026. Peningkatan Teknologi Astar Network juga berencana meningkatkan infrastruktur teknologinya melalui integrasi Startale App, yang akan berfungsi sebagai platform komprehensif untuk manajemen ASTR dan partisipasi ekosistem. Aplikasi ini akan memfasilitasi interaksi yang mulus di seluruh jaringan Astar dan Soneium, memberikan pengguna pengalaman dompet terpadu. Peningkatan interoperabilitas ditetapkan untuk memperluas jangkauan ASTR dalam ekosistem Polkadot. Integrasi Plaza, evolusi dari Polkadot Asset Hub, akan memungkinkan aliran aset lintas ekosistem, meningkatkan utilitas ASTR di seluruh aplikasi terdesentralisasi (dApps). Pemberdayaan Komunitas Program Komunitas Astar, yang diluncurkan pada akhir 2025, akan semakin mendorong partisipasi onchain dan pertumbuhan. Melalui Program Fellowship dan Tata Kelola Duta Astar, anggota komunitas akan terlibat dalam tugas-tugas yang...2025/11/13
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