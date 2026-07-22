Tabel Konversi ASTAR ke Leu Rumania
Tabel Konversi ASTR ke RON
Tabel Konversi RON ke ASTR
- 1 ASTR0.022462 RON
- 5 ASTR0.112311 RON
- 10 ASTR0.224623 RON
- 50 ASTR1.12 RON
- 100 ASTR2.25 RON
- 1,000 ASTR22.46 RON
- 5,000 ASTR112.31 RON
- 10,000 ASTR224.62 RON
- 1 RON44.51 ASTR
- 5 RON222.5 ASTR
- 10 RON445.1 ASTR
- 50 RON2,225 ASTR
- 100 RON4,451 ASTR
- 1,000 RON44,519 ASTR
- 5,000 RON222,595 ASTR
- 10,000 RON445,190 ASTR
ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga L 0.022462 RON , yang mencerminkan perubahan -1.46% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L230.84K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L196.03M RON. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.
37.84B RON
Suplai Peredaran
230.84K
Volume Trading 24 Jam
196.03M RON
Kapitalisasi Pasar
-1.46%
Perubahan Harga (1 Hari)
L 0.005261
High 24 Jam
L 0.00515
Low 24 Jam
Grafik tren ASTR ke RON di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap RON. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.
Ringkasan Konversi ASTR ke RON
Per | 1 ASTR = 0.022462 RON | 1 RON = 44.51 ASTR
Kurs untuk 1 ASTR ke RON hari ini adalah 0.022462 RON.
Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.112311 RON, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 0.224623 RON.
1 RON dapat di-trade dengan 44.51 ASTR.
50 RON dapat dikonversi ke 2,225 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ASTR ke RON telah berubah sebesar +0.13% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.46%, sehingga mencapai high senilai 0.022853 RON dan low senilai 0.022371 RON.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.022649 RON yang menunjukkan perubahan -0.83% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.013675 RON, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.80% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke RON
Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.022371 RON dan 0.022853 RON, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.021702 RON dan high 0.023123 RON. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke RON secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Low
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Rata-rata
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Volatilitas
|+2.12%
|+6.32%
|+13.55%
|+60.61%
|Perubahan
|-1.27%
|+0.14%
|-0.82%
|-37.79%
Prakiraan Harga ASTAR dalam RON untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke RON untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar L0.023585 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar L0.027303 RON, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ASTAR
Ringkasan Leu Rumania
Statistik Pasar ASTR ke RON
8,711,134,327
ASTAR
Kurs ASTR ke RON Saat Ini
Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah L 0.022505711235550217796, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke RON saat ini adalah L 0.022505711235550217796 per ASTR.
Telusuri ASTAR Selengkapnya di MEXC
Leu Rumania (RON) adalah mata uang resmi Rumania, sebuah negara yang terletak di Eropa Timur. Istilah "Leu" diterjemahkan menjadi "singa" dalam bahasa Inggris, mencerminkan tradisi heraldik negara tersebut. Mata uang ini selanjutnya dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut "bani", dengan setiap 1 Leu setara dengan 100 bani. Leu Rumania diterbitkan dan dikelola oleh Bank Nasional Rumania, bank sentral negara itu, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas mata uang nasional.
Leu Rumania memainkan peran penting dalam perekonomian negara, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Mata uang ini digunakan dalam semua transaksi ekonomi, baik untuk membayar barang sehari-hari di toko-toko lokal, menyelesaikan transaksi bisnis, maupun melakukan pembayaran pemerintah. Leu Rumania juga merupakan mata uang yang digunakan untuk mengukur PDB negara serta indikator ekonomi lainnya, sehingga sangat penting dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan kebijakan.
Leu Rumania juga memiliki signifikansi dalam pasar valuta asing global. Mata uang ini diperdagangkan terhadap mata uang utama lainnya seperti Dolar AS, Euro, dan Pound Inggris. Nilai tukar Leu terhadap mata uang-mata uang tersebut ditentukan oleh faktor-faktor pasar dan dapat fluktuatif berdasarkan berbagai macam faktor, termasuk kesehatan ekonomi Rumania, suku bunga, dan peristiwa geopolitik.
Meskipun telah menjadi anggota Uni Eropa, Rumania belum mengadopsi Euro sebagai mata uangnya. Negara ini memiliki rencana untuk mengadopsi Euro di masa depan, tetapi proses transisi tersebut telah beberapa kali ditunda karena berbagai alasan ekonomi. Sampai saat itu terjadi, Leu Rumania akan tetap menjadi mata uang resmi negara tersebut.
Sebagai kesimpulan, Leu Rumania merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Rumania, berfungsi sebagai alat tukar utama untuk semua transaksi ekonomi di dalam negeri. Mata uang ini juga memainkan peran penting dalam pasar valuta asing global, di mana Leu diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang utama lainnya. Meskipun ada rencana untuk beralih ke Euro, Leu tetap menjadi mata uang resmi Rumania untuk masa mendatang.
Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
ASTRUSDTPerpetual
|--
|Trade
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ASTR dan RON dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ASTAR
- Harga Saat Ini (USD): $0.005171
- Perubahan 7 Hari: +0.13%
- Tren 30 Hari: -0.83%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke RON, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]
Leu Rumania (RON) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (RON/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- RON yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
- RON yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke RON?
Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Leu Rumania (RON) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke RON. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit RON memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal RON
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan RON. Ketika RON melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke RON.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke RON di Indonesia?
Kurs ASTR ke RON di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam RON) yang dikonversi ke RON menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ASTR ke RON sering berubah di Indonesia?
Kurs ASTR ke RON sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ASTR ke RON di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ASTR ke RON dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ASTR ke RON mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke RON atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke RON dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap RON seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke RON di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan RON, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke RON?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke RON.
Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke RON dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keRON wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke RON sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ASTR ke RON dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke RON target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan RON di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan RON.
Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke RON dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan RON. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ASTR ke RON merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ASTR dalam RON atau stablecoin. ASTR ke RON berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke RON selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. RON dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke RON yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
ASTAR Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Astar Network Mengungkap Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics
Postingan Astar Network Mengungkapkan Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa 12 Nov 2025 07:36 Astar Network mengumumkan roadmap Fase 2-nya, berfokus pada tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kelangkaan dan utilitas. Astar Network telah mengungkapkan roadmap Fase 2-nya, menandai langkah signifikan dalam pengembangannya dengan fokus pada peningkatan tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas. Fase ini bertujuan untuk memperkuat posisi Astar sebagai jaringan yang langka, berbasis utilitas, dan selaras dengan komunitas, menurut astar.network. Inisiatif Fase 2 Roadmap ini memperkenalkan Burndrop Proof of Concept (PoC), sebuah mekanisme yang memungkinkan pemegang ASTR untuk secara sukarela membakar token mereka sebagai ganti manfaat di masa depan, menunjukkan komitmen terhadap kelangkaan dan partisipasi komunitas. Acara Burndrop lengkap dijadwalkan pada 2026, setelah demonstrasi PoC pada akhir 2025. Landasan lain dari fase ini adalah implementasi Tokenomics 3.0, yang memperkenalkan model pasokan tetap yang bertujuan membatasi pasokan ASTR pada 10,5 miliar. Transisi ke struktur pasokan yang dapat diprediksi ini dirancang untuk selaras dengan kepentingan institusional, menawarkan stabilitas dan mengurangi tekanan inflasi. Persetujuan tata kelola diperlukan untuk peluncuran final, yang diperkirakan pada awal 2026. Peningkatan Teknologi Astar Network juga berencana meningkatkan infrastruktur teknologinya melalui integrasi Startale App, yang akan berfungsi sebagai platform komprehensif untuk manajemen ASTR dan partisipasi ekosistem. Aplikasi ini akan memfasilitasi interaksi yang mulus di seluruh jaringan Astar dan Soneium, memberikan pengguna pengalaman dompet terpadu. Peningkatan interoperabilitas ditetapkan untuk memperluas jangkauan ASTR dalam ekosistem Polkadot. Integrasi Plaza, evolusi dari Polkadot Asset Hub, akan memungkinkan aliran aset lintas ekosistem, meningkatkan utilitas ASTR di seluruh aplikasi terdesentralisasi (dApps). Pemberdayaan Komunitas Program Komunitas Astar, yang diluncurkan pada akhir 2025, akan semakin mendorong partisipasi onchain dan pertumbuhan. Melalui Program Fellowship dan Tata Kelola Duta Astar, anggota komunitas akan terlibat dalam tugas-tugas yang...2025/11/13
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