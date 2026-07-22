Tabel Konversi ASTAR ke Dolar Suriname
Tabel Konversi ASTR ke SRD
Tabel Konversi SRD ke ASTR
- 1 ASTR0.194242 SRD
- 5 ASTR0.971211 SRD
- 10 ASTR1.94 SRD
- 50 ASTR9.71 SRD
- 100 ASTR19.42 SRD
- 1,000 ASTR194.24 SRD
- 5,000 ASTR971.21 SRD
- 10,000 ASTR1,942.42 SRD
- 1 SRD5.148 ASTR
- 5 SRD25.74 ASTR
- 10 SRD51.48 ASTR
- 50 SRD257.4 ASTR
- 100 SRD514.8 ASTR
- 1,000 SRD5,148 ASTR
- 5,000 SRD25,741 ASTR
- 10,000 SRD51,482 ASTR
ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.194242 SRD , yang mencerminkan perubahan -1.27% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $2.00M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $1.69B SRD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.
326.56B SRD
Suplai Peredaran
2.00M
Volume Trading 24 Jam
1.69B SRD
Kapitalisasi Pasar
-1.27%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.005261
High 24 Jam
$ 0.00515
Low 24 Jam
Grafik tren ASTR ke SRD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap SRD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.
Ringkasan Konversi ASTR ke SRD
Per | 1 ASTR = 0.194242 SRD | 1 SRD = 5.148 ASTR
Kurs untuk 1 ASTR ke SRD hari ini adalah 0.194242 SRD.
Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.971211 SRD, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 1.94 SRD.
1 SRD dapat di-trade dengan 5.148 ASTR.
50 SRD dapat dikonversi ke 257.4 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ASTR ke SRD telah berubah sebesar +0.15% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.27%, sehingga mencapai high senilai 0.197241 SRD dan low senilai 0.19308 SRD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.195817 SRD yang menunjukkan perubahan -0.81% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.117985 SRD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.79% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke SRD
Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.19308 SRD dan 0.197241 SRD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.187306 SRD dan high 0.199566 SRD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke SRD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+2.12%
|+6.32%
|+13.55%
|+60.61%
|Perubahan
|-1.27%
|+0.14%
|-0.82%
|-37.79%
Prakiraan Harga ASTAR dalam SRD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke SRD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar $0.203954 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar $0.236103 SRD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ASTAR
Ringkasan Dolar Suriname
Statistik Pasar ASTR ke SRD
8,711,134,327
ASTAR
Kurs ASTR ke SRD Saat Ini
Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah $ 0.1942796342933771111, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke SRD saat ini adalah $ 0.1942796342933771111 per ASTR.
Telusuri ASTAR Selengkapnya di MEXC
Dolar Suriname adalah mata uang resmi Suriname, sebuah negara kecil yang terletak di pesisir timur laut Samudra Atlantik di Amerika Selatan. Dolar Suriname dilambangkan dengan simbol 'SRD'. Mata uang ini selanjutnya dibagi menjadi 100 sen, meskipun saat ini sen tidak lagi digunakan akibat inflasi. Bank Sentral Suriname bertanggung jawab atas pencetakan dan pengaturan mata uang ini, menjaga stabilitasnya, serta memastikan kelancaran operasionalnya dalam perekonomian nasional.
Dolar Suriname memainkan peran penting dalam perekonomian Suriname sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari pembelian sehari-hari seperti bahan makanan dan pakaian hingga transaksi berskala lebih besar seperti pembelian properti dan kendaraan. Mata uang ini juga berfungsi sebagai ukuran nilai, menyediakan standar umum untuk membandingkan nilai berbagai barang dan jasa di dalam negeri.
Dalam konteks ekonomi global, Dolar Suriname bukanlah pemain utama. Namun, mata uang ini tetap memiliki arti penting dalam perdagangan internasional, khususnya dengan mitra dagang utama Suriname. Nilai tukar Dolar Suriname terhadap mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing, berdasarkan faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi.
Meskipun Dolar Suriname tidak lazim digunakan sebagai mata uang cadangan, mata uang ini merupakan bagian penting dari sistem keuangan Suriname. Mata uang ini mendukung aktivitas ekonomi negara, memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di tingkat domestik maupun internasional. Oleh karena itu, stabilitas Dolar Suriname menjadi aspek kunci bagi kesehatan ekonomi Suriname.
Singkatnya, Dolar Suriname merupakan bagian vital dari infrastruktur ekonomi Suriname. Penggunaan dan stabilitasnya sangat penting untuk menjaga kesehatan perekonomian Suriname. Mata uang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, tetapi juga sebagai patokan untuk mengukur nilai barang dan jasa di dalam negeri. Meskipun mata uang ini mungkin tidak memiliki dampak signifikan pada ekonomi global, perannya dalam aktivitas perdagangan domestik dan internasional Suriname tidak dapat dipungkiri.
Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
ASTRUSDTPerpetual
|--
|Trade
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ASTR dan SRD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ASTAR
- Harga Saat Ini (USD): $0.005181
- Perubahan 7 Hari: +0.15%
- Tren 30 Hari: -0.81%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SRD, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]
Dolar Suriname (SRD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SRD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SRD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
- SRD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke SRD?
Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Dolar Suriname (SRD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke SRD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SRD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SRD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SRD. Ketika SRD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SRD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke SRD di Indonesia?
Kurs ASTR ke SRD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam SRD) yang dikonversi ke SRD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ASTR ke SRD sering berubah di Indonesia?
Kurs ASTR ke SRD sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ASTR ke SRD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ASTR ke SRD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ASTR ke SRD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke SRD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke SRD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap SRD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke SRD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan SRD, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke SRD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke SRD.
Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke SRD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keSRD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke SRD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ASTR ke SRD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke SRD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan SRD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan SRD.
Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke SRD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan SRD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ASTR ke SRD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ASTR dalam SRD atau stablecoin. ASTR ke SRD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke SRD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. SRD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke SRD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
ASTAR Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Astar Network Mengungkap Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics
Postingan Astar Network Mengungkapkan Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa 12 Nov 2025 07:36 Astar Network mengumumkan roadmap Fase 2-nya, berfokus pada tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kelangkaan dan utilitas. Astar Network telah mengungkapkan roadmap Fase 2-nya, menandai langkah signifikan dalam pengembangannya dengan fokus pada peningkatan tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas. Fase ini bertujuan untuk memperkuat posisi Astar sebagai jaringan yang langka, berbasis utilitas, dan selaras dengan komunitas, menurut astar.network. Inisiatif Fase 2 Roadmap ini memperkenalkan Burndrop Proof of Concept (PoC), sebuah mekanisme yang memungkinkan pemegang ASTR untuk secara sukarela membakar token mereka sebagai ganti manfaat di masa depan, menunjukkan komitmen terhadap kelangkaan dan partisipasi komunitas. Acara Burndrop lengkap dijadwalkan pada 2026, setelah demonstrasi PoC pada akhir 2025. Landasan lain dari fase ini adalah implementasi Tokenomics 3.0, yang memperkenalkan model pasokan tetap yang bertujuan membatasi pasokan ASTR pada 10,5 miliar. Transisi ke struktur pasokan yang dapat diprediksi ini dirancang untuk selaras dengan kepentingan institusional, menawarkan stabilitas dan mengurangi tekanan inflasi. Persetujuan tata kelola diperlukan untuk peluncuran final, yang diperkirakan pada awal 2026. Peningkatan Teknologi Astar Network juga berencana meningkatkan infrastruktur teknologinya melalui integrasi Startale App, yang akan berfungsi sebagai platform komprehensif untuk manajemen ASTR dan partisipasi ekosistem. Aplikasi ini akan memfasilitasi interaksi yang mulus di seluruh jaringan Astar dan Soneium, memberikan pengguna pengalaman dompet terpadu. Peningkatan interoperabilitas ditetapkan untuk memperluas jangkauan ASTR dalam ekosistem Polkadot. Integrasi Plaza, evolusi dari Polkadot Asset Hub, akan memungkinkan aliran aset lintas ekosistem, meningkatkan utilitas ASTR di seluruh aplikasi terdesentralisasi (dApps). Pemberdayaan Komunitas Program Komunitas Astar, yang diluncurkan pada akhir 2025, akan semakin mendorong partisipasi onchain dan pertumbuhan. Melalui Program Fellowship dan Tata Kelola Duta Astar, anggota komunitas akan terlibat dalam tugas-tugas yang...2025/11/13
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