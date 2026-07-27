Tabel Konversi ASTAR ke Dolar Trinidad & Tobago

Tabel Konversi ASTR ke TTD

Tabel Konversi TTD ke ASTR

  • 1 ASTR
    0.034665 TTD
  • 5 ASTR
    0.173323 TTD
  • 10 ASTR
    0.346647 TTD
  • 50 ASTR
    1.73 TTD
  • 100 ASTR
    3.47 TTD
  • 1,000 ASTR
    34.66 TTD
  • 5,000 ASTR
    173.32 TTD
  • 10,000 ASTR
    346.65 TTD
  • 1 TTD
    28.84 ASTR
  • 5 TTD
    144.2 ASTR
  • 10 TTD
    288.4 ASTR
  • 50 TTD
    1,442 ASTR
  • 100 TTD
    2,884 ASTR
  • 1,000 TTD
    28,847 ASTR
  • 5,000 TTD
    144,239 ASTR
  • 10,000 TTD
    288,478 ASTR

Harga dan Statistik Pasar ASTAR dalam Dolar Trinidad & Tobago

ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga TT$‎ 0.034665 TTD , yang mencerminkan perubahan 1.89% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai TT$‎392.78K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar TT$‎302.06M TTD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.

59.23B TTD

Suplai Peredaran

392.78K

Volume Trading 24 Jam

302.06M TTD

Kapitalisasi Pasar

1.89%

Perubahan Harga (1 Hari)

TT$ 0.005192

High 24 Jam

TT$ 0.004995

Low 24 Jam

Grafik tren ASTR ke TTD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap TTD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.

Ringkasan Konversi ASTR ke TTD

Per | 1 ASTR = 0.034665 TTD | 1 TTD = 28.84 ASTR

  • Kurs untuk 1 ASTR ke TTD hari ini adalah 0.034665 TTD.

  • Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.173323 TTD, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 0.346647 TTD.

  • 1 TTD dapat di-trade dengan 28.84 ASTR.

  • 50 TTD dapat dikonversi ke 1,442 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ASTR ke TTD telah berubah sebesar -1.28% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.89%, sehingga mencapai high senilai 0.035304 TTD dan low senilai 0.033964 TTD.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.034107 TTD yang menunjukkan perubahan +1.63% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.020365 TTD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.00% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke TTD

Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.033964 TTD dan 0.035304 TTD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.033964 TTD dan high 0.036195 TTD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke TTD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighTT$ 0TT$ 0TT$ 0TT$ 0
LowTT$ 0TT$ 0TT$ 0TT$ 0
Rata-rataTT$ 0TT$ 0TT$ 0TT$ 0
Volatilitas+3.82%+6.38%+14.11%+62.44%
Perubahan-1.12%-0.95%+1.53%-36.98%

Prakiraan Harga ASTAR dalam TTD untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke TTD untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar TT$‎0.036398 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar TT$‎0.042135 TTD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan ASTAR

Ringkasan Dolar Trinidad & Tobago

Statistik Pasar ASTR ke TTD

TT$ 0.0346782796140217377
TT$ 0.0346782796140217377TT$ 0.0346782796140217377

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8,711,134,327

ASTAR

Kurs ASTR ke TTD Saat Ini

Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah TT$ 0.0346782796140217377, dengan perubahan 1.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke TTD saat ini adalah TT$ 0.0346782796140217377 per ASTR.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Dolar Trinidad dan Tobago, yang sering disingkat sebagai TTD, adalah mata uang resmi Trinidad dan Tobago, sebuah negara kepulauan kembar di Karibia. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Trinidad dan Tobago, otoritas moneter negara tersebut. Sebagai mata uang nasional, Dolar Trinidad dan Tobago memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara ini dan banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari.

Dolar Trinidad dan Tobago dibagi menjadi 100 sen, mirip dengan banyak mata uang lain di dunia. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas untuk memudahkan berbagai jenis transaksi. Koin tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 25, dan 50 sen serta 1 dolar, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan 1, 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar.

Nilai Dolar Trinidad dan Tobago, seperti kebanyakan mata uang lainnya, ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi negara tersebut. Meskipun mata uang ini dapat dikonversi secara bebas dan digunakan dalam perdagangan internasional, nilai tukarnya dapat fluktuatif berdasarkan kondisi pasar dan indikator ekonomi, sehingga rentan terhadap risiko valuta asing.

Dalam perekonomian lokal, Dolar Trinidad dan Tobago digunakan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk upah, harga, dan pajak setempat. Mata uang ini juga digunakan dalam sektor keuangan untuk pinjaman, simpanan, dan investasi. Meskipun pembayaran digital dan perbankan seluler semakin populer, transaksi tunai menggunakan Dolar Trinidad dan Tobago tetap lazim, terutama di daerah pedesaan dan usaha kecil.

Meskipun Dolar Trinidad dan Tobago memegang peran vital dalam perekonomian domestik, mata uang ini tidak banyak diterima di luar negeri. Para wisatawan dan pelaku bisnis yang melakukan transaksi internasional sering kali perlu menukar mata uang asal mereka menjadi Dolar Trinidad dan Tobago. Penukaran ini dapat dilakukan di bank, kantor penukar mata uang, dan terkadang di hotel atau bandara.

Singkatnya, Dolar Trinidad dan Tobago merupakan bagian integral dari sistem ekonomi dan kehidupan sehari-hari negara tersebut. Mata uang ini berfungsi sebagai alat tukar, satuan akuntansi, dan penyimpan nilai di dalam negeri. Meskipun menghadapi tantangan akibat tren ekonomi global dan transformasi digital, Dolar Trinidad dan Tobago terus mempertahankan perannya sebagai mata uang resmi negara ini.

Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ASTR/USDT
ASTR/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
ASTRUSDT
ASTRUSDTPerpetual
--Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ASTR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ASTAR untuk perdagangan strategis.

Beli ASTAR dengan TTD dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

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  3. Beli ASTARBeli ASTAR

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari ASTAR, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan TTD yang telah didepositkan.

ASTR dan TTD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga ASTAR

  • Harga Saat Ini (USD): $0.005098
  • Perubahan 7 Hari: ‎-1.28%
  • Tren 30 Hari: ‎+1.63%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ASTR, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TTD, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]

Dolar Trinidad & Tobago (TTD) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (TTD/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ASTR biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam TTD vs. USD memengaruhi kurs ASTR ke TTD.
  • TTD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
  • TTD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke TTD?

Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Dolar Trinidad & Tobago (TTD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke TTD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TTD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TTD

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TTD. Ketika TTD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TTD.

Konversikan ASTR ke TTD Seketika

Gunakan konverter ASTR ke TTD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke TTD di Indonesia?

    Kurs ASTR ke TTD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam TTD) yang dikonversi ke TTD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs ASTR ke TTD sering berubah di Indonesia?

    Kurs ASTR ke TTD sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs ASTR ke TTD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs ASTR ke TTD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs ASTR ke TTD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke TTD atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke TTD dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap TTD seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke TTD di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan TTD, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke TTD?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke TTD.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke TTD dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keTTD wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke TTD sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ASTR ke TTD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke TTD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan TTD di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan TTD.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke TTD dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan TTD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah ASTR ke TTD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga ASTR dalam TTD atau stablecoin. ASTR ke TTD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke TTD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. TTD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke TTD yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Mengapa Harus Membeli ASTAR dengan MEXC?

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.