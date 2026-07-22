Tabel Konversi ASTAR ke Hak Penarikan Khusus
Tabel Konversi ASTR ke XDR
Tabel Konversi XDR ke ASTR
- 1 ASTR0.00360827 XDR
- 5 ASTR0.018041 XDR
- 10 ASTR0.036083 XDR
- 50 ASTR0.180413 XDR
- 100 ASTR0.360827 XDR
- 1,000 ASTR3.61 XDR
- 5,000 ASTR18.04 XDR
- 10,000 ASTR36.08 XDR
- 1 XDR277.1 ASTR
- 5 XDR1,385 ASTR
- 10 XDR2,771 ASTR
- 50 XDR13,857 ASTR
- 100 XDR27,714 ASTR
- 1,000 XDR277,141 ASTR
- 5,000 XDR1,385,706 ASTR
- 10,000 XDR2,771,412 ASTR
ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga XDR 0.00360827 XDR , yang mencerminkan perubahan -1.27% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai XDR37.01K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar XDR31.34M XDR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.
6.07B XDR
Suplai Peredaran
37.01K
Volume Trading 24 Jam
31.34M XDR
Kapitalisasi Pasar
-1.27%
Perubahan Harga (1 Hari)
XDR 0.005261
High 24 Jam
XDR 0.00515
Low 24 Jam
Grafik tren ASTR ke XDR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap XDR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.
Ringkasan Konversi ASTR ke XDR
Per | 1 ASTR = 0.00360827 XDR | 1 XDR = 277.1 ASTR
Kurs untuk 1 ASTR ke XDR hari ini adalah 0.00360827 XDR.
Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.018041 XDR, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 0.036083 XDR.
1 XDR dapat di-trade dengan 277.1 ASTR.
50 XDR dapat dikonversi ke 13,857 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ASTR ke XDR telah berubah sebesar +0.15% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.27%, sehingga mencapai high senilai 0.00366398 XDR dan low senilai 0.00358668 XDR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.00365005 XDR yang menunjukkan perubahan -1.15% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.00219728 XDR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.92% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke XDR
Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.00358668 XDR dan 0.00366398 XDR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00347943 XDR dan high 0.00370716 XDR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke XDR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|XDR 0
|XDR 0
|XDR 0
|XDR 0
|Low
|XDR 0
|XDR 0
|XDR 0
|XDR 0
|Rata-rata
|XDR 0
|XDR 0
|XDR 0
|XDR 0
|Volatilitas
|+2.00%
|+6.35%
|+13.55%
|+60.42%
|Perubahan
|-1.33%
|+0.47%
|-0.93%
|-38.03%
Prakiraan Harga ASTAR dalam XDR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke XDR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar XDR0.00378868 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar XDR0.00438587 XDR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ASTAR
Ringkasan Hak Penarikan Khusus
Statistik Pasar ASTR ke XDR
8,711,134,327
ASTAR
Kurs ASTR ke XDR Saat Ini
Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah XDR 0.0035978212697396069898, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke XDR saat ini adalah XDR 0.0035978212697396069898 per ASTR.
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Mata Uang Hak Penarikan Khusus (SDR) adalah sejenis mata uang cadangan moneter internasional yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). SDR bukanlah mata uang tradisional dalam arti digunakan untuk transaksi sehari-hari oleh individu atau bisnis. Sebaliknya, SDR berfungsi sebagai aset cadangan devisa tambahan yang dimiliki oleh bank sentral nasional dan digunakan dalam transaksi antara IMF dengan negara-negara anggotanya.
Nilai SDR didasarkan pada kumpulan lima mata uang utama—dolar AS, euro, renminbi Tiongkok, yen Jepang, dan pound Inggris. Komposisi kumpulan ini ditinjau setiap lima tahun oleh IMF untuk memastikan bahwa komposisi tersebut mencerminkan pentingnya relatif mata uang-mata uang tersebut dalam sistem perdagangan dan keuangan global. Penting untuk dicatat bahwa SDR tidak terkait dengan mata uang nasional tertentu, dan nilainya berfluktuasi sesuai dengan nilai tukar mata uang-mata uang dalam kumpulan tersebut.
SDR memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas bagi sistem ekonomi global. SDR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 sebagai respons atas keterbatasan emas dan dolar AS dalam perekonomian global. Pada masa-masa krisis keuangan atau ketidakstabilan, IMF dapat memutuskan untuk mengalokasikan SDR tambahan kepada negara-negara anggotanya. Hal ini dapat membantu melengkapi cadangan resmi suatu negara dan menstabilkan perekonomiannya.
Dalam sistem keuangan internasional, SDR digunakan dalam transaksi antara negara-negara anggota IMF dengan IMF sendiri. Misalnya, suatu negara yang mengalami defisit neraca pembayaran dapat menukar SDR-nya menjadi mata uang yang dapat digunakan secara bebas. Sebaliknya, negara-negara dengan posisi luar negeri yang kuat sering kali menyediakan mata uang-mata uang yang dapat digunakan secara bebas tersebut.
Singkatnya, Mata Uang Hak Penarikan Khusus berfungsi sebagai alat unik untuk mengelola likuiditas global, bertindak sebagai penyangga bagi ekonomi nasional pada masa-masa krisis keuangan. Meskipun SDR tidak berfungsi sebagai mata uang tradisional dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, SDR memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global.
Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
ASTRUSDTPerpetual
|--
|Trade
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ASTR dan XDR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ASTAR
- Harga Saat Ini (USD): $0.005181
- Perubahan 7 Hari: +0.15%
- Tren 30 Hari: -1.15%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XDR, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]
Hak Penarikan Khusus (XDR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XDR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XDR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
- XDR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke XDR?
Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Hak Penarikan Khusus (XDR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke XDR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XDR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XDR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XDR. Ketika XDR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XDR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke XDR di Indonesia?
Kurs ASTR ke XDR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam XDR) yang dikonversi ke XDR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ASTR ke XDR sering berubah di Indonesia?
Kurs ASTR ke XDR sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ASTR ke XDR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ASTR ke XDR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ASTR ke XDR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke XDR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke XDR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap XDR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke XDR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan XDR, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke XDR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke XDR.
Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke XDR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keXDR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke XDR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ASTR ke XDR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke XDR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan XDR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan XDR.
Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke XDR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan XDR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ASTR ke XDR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ASTR dalam XDR atau stablecoin. ASTR ke XDR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke XDR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. XDR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke XDR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
ASTAR Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Astar Network Mengungkap Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics
Postingan Astar Network Mengungkapkan Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa 12 Nov 2025 07:36 Astar Network mengumumkan roadmap Fase 2-nya, berfokus pada tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kelangkaan dan utilitas. Astar Network telah mengungkapkan roadmap Fase 2-nya, menandai langkah signifikan dalam pengembangannya dengan fokus pada peningkatan tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas. Fase ini bertujuan untuk memperkuat posisi Astar sebagai jaringan yang langka, berbasis utilitas, dan selaras dengan komunitas, menurut astar.network. Inisiatif Fase 2 Roadmap ini memperkenalkan Burndrop Proof of Concept (PoC), sebuah mekanisme yang memungkinkan pemegang ASTR untuk secara sukarela membakar token mereka sebagai ganti manfaat di masa depan, menunjukkan komitmen terhadap kelangkaan dan partisipasi komunitas. Acara Burndrop lengkap dijadwalkan pada 2026, setelah demonstrasi PoC pada akhir 2025. Landasan lain dari fase ini adalah implementasi Tokenomics 3.0, yang memperkenalkan model pasokan tetap yang bertujuan membatasi pasokan ASTR pada 10,5 miliar. Transisi ke struktur pasokan yang dapat diprediksi ini dirancang untuk selaras dengan kepentingan institusional, menawarkan stabilitas dan mengurangi tekanan inflasi. Persetujuan tata kelola diperlukan untuk peluncuran final, yang diperkirakan pada awal 2026. Peningkatan Teknologi Astar Network juga berencana meningkatkan infrastruktur teknologinya melalui integrasi Startale App, yang akan berfungsi sebagai platform komprehensif untuk manajemen ASTR dan partisipasi ekosistem. Aplikasi ini akan memfasilitasi interaksi yang mulus di seluruh jaringan Astar dan Soneium, memberikan pengguna pengalaman dompet terpadu. Peningkatan interoperabilitas ditetapkan untuk memperluas jangkauan ASTR dalam ekosistem Polkadot. Integrasi Plaza, evolusi dari Polkadot Asset Hub, akan memungkinkan aliran aset lintas ekosistem, meningkatkan utilitas ASTR di seluruh aplikasi terdesentralisasi (dApps). Pemberdayaan Komunitas Program Komunitas Astar, yang diluncurkan pada akhir 2025, akan semakin mendorong partisipasi onchain dan pertumbuhan. Melalui Program Fellowship dan Tata Kelola Duta Astar, anggota komunitas akan terlibat dalam tugas-tugas yang...2025/11/13
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