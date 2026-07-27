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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang APRO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang APRO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis APRO (AT) Hari Ini

Analisis Teknis APRO (AT) Hari Ini

Halaman Analisis APRO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis APRO di bawah ini.

Perubahan Harga APRO (AT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.13206---8.94%-11.15%-20.57%
Ketahui selengkapnya tentang Harga APRO

Indikator Teknikal APRO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari APRO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 3
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1323
0.1322
R2
0.1322
0.1322
R1
0.1322
0.1322
PP
0.1321
0.1321
S1
0.1321
0.1321
S2
0.132
0.1321
S3
0.132
0.132

Sinyal Pasar APRO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.00M
$1.66 M
$1.66 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal APRO

Aliran Masuk BersihHarga ATUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.01 M0.13
2026-07-26$0.01 M0.14
2026-07-25$0.02 M0.14
2026-07-24$0.05 M0.14
2026-07-23-$0.01 M0.14

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi APRO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar APRO (AT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume APRO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AT/USDT
$0.13206
$0.13206$0.13206
0.00%
0.00% (USDT)
AT/USDC
$0.13175
$0.13175$0.13175
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AT = 0.13206 USD

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